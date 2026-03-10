  • Megjelenítés
Hirtelen felhívta Irán vezetőjét Vlagyimir Putyin – Egyértelmű állásfoglalást tett Oroszország
Vlagyimir Putyin orosz elnök Irán elnökével, Maszoúd Peszeskjánnal beszélt, Teherán köszönetet mondott Oroszországnak a humanitárius segítségért – írja a Sky News.

Oroszország vezetője közölte Moszkva álláspontját: a közel-keleti háború de-eszkalációját és a konfliktushelyzet „politikai megoldását” szeretnék látni.

Peszeskján elnök közben köszönetet mondott Oroszországnak, amiért „humanitárius eszközökkel” támogatást adnak.

A beszélgetés a két szövetséges ország vezetője közt alig pár órával azután történt, hogy Putyin Donald Trump amerikai elnökkel is beszélt. Trump erről azt mondta: Putyin segítséget ajánlott a háború befejezéséhez, de azt mondta az orosz elnöknek, hogy többet segítene azzal, ha békét köt Ukrajnában.

Fájó pontot ütött meg Ukrajna, az európai háborúra is kihat a közel-keleti konfliktus - Híreink az orosz-ukrán háborúról kedden

Címlapkép forrása: Kremlin Press Center/Anadolu Agency/Getty Images

