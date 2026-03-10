Kimondta az Egyesült Államok: hazudott a közel-keleti ország az elsüllyesztett hadihajóról

Az Egyesült Államok Indo-csendes-óceáni Parancsnoksága (INDOPACOM) vasárnap az X közösségi platformon "hamisnak" minősítette Irán állítását, miszerint a hadihajó fegyvertelen volt. A közlés Teherán újabb tiltakozására reagált, amely szerint az IRIS Dena egy indiai meghívásra tartott haditengerészeti gyakorlatról tért vissza, és nem vitt magával fegyverzetet.
Egy, a nevét elhallgató indiai haditengerészeti tisztviselő ezzel szemben megerősítette, hogy az iráni hajó "nem volt teljesen fegyvertelen", és más országok hadihajóival együtt vett részt a közös gyakorlatokon.
India védelmi minisztériuma a hadgyakorlat lezárulta után kiadott közleményében azt írta, hogy a részt vevő hajók "éleslövészetet hajtottak végre" felszíni és légvédelmi célpontok ellen.
Szakértők ugyanakkor árnyalják a képet. Rahul Bedi független indiai védelmi elemző szerint az ilyen nemzetközi flottabemutatók és hadgyakorlatok szokásos protokollja, hogy a részt vevő hajók fő fegyverzete nélkül érkeznek; ez az indiai és a legtöbb haditengerészet alapfeltétele. A vendéghajók általában nem visznek teljes harci készletet, legfeljebb korlátozott mennyiségű, nem támadó jellegű lőszert a konkrét gyakorlatokhoz.
Szaíd Hatibzádeh iráni külügyminiszter-helyettes pénteken Újdelhiben nyilatkozva leszögezte, hogy a hajó ceremoniális céllal tartózkodott a térségben, fegyvertelen volt, és az indiai haditengerészet meghívására vett részt a gyakorlaton. Abbász Aragcsi iráni külügyminiszter "tengeri atrocitásnak" minősítette a támadást. Az amerikai oldalon Pete Hegseth védelmi miniszter a hadihajót "trófeának" nevezte, és úgy fogalmazott, hogy "csendes halált halt".
A nemzetközi jog egyébiránt nem foglalkozik azzal, hogy egy amúgy katonai célokat szolgáló hajó mennyi fegyverzettel, vagy milyen céllal tartózkodik nemzetközi vizeken. Mint hadihajó alapvetően legitim célpontnak számít, függetlenül attól, hogy teljes fegyverzettel közlekedik-e, vagy az Irán által emlegetett ceremoniális céllal. Ez alól a szabályozás alól csak a hajókról leeresztett mentőcsónakok és a nemzetközi jog által külön védett kategóriába sorolt orvosi célokat ellátó hajók képeznek kivételt.
A Srí Lanka-i haditengerészet 32 tengerészt mentett ki, és 87 holttestet emeltek ki a vízből. Két másik iráni hadihajó, az IRIS Bushehr és az IRIS Lavan jelenleg Srí Lankán, illetve Indiában vesztegel, és mindkét ország hatóságaitól segítséget kért.
Címlapkép forrása: Morteza Nikoubazl/NurPhoto via Getty Images. A címlapkép illusztráció, az IRS Sahand látható rajta.
