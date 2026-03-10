Lép az ázsiai atomhatalom: megindulnak a hadihajók, teljes harckészültséget jelentettek be

A pakisztáni fegyveres erők közlése szerint

hadihajók kísérik a kereskedelmi hajókat, hogy biztosítsák az energiahordozók zavartalan beérkezését, és garantálják a tengeri szállítási útvonalak biztonságát.

Pakisztán, amely délnyugaton Iránnal határos, jelentős mértékben függ a Perzsa-öbölből érkező kőolaj- és földgázimporttól.

Az ország pénteken mintegy húsz százalékkal emelte az üzemanyagárakat, ami országszerte hosszú sorokat eredményezett a benzinkutaknál. Sehbáz Saríf miniszterelnök emellett széles körű takarékossági intézkedéseket jelentett be az üzemanyag-fogyasztás csökkentése érdekében: a kormányhivatalok hetente egy napra zárva tartanak, az állami alkalmazottak felének otthonról kell dolgoznia, az iskolákat pedig két hétre bezárják.

A haditengerészet közlése szerint a flotta teljes harckészültségben áll a tengeri biztonságot fenyegető kihívásokra való reagálásra, további részleteket azonban nem hoztak nyilvánosságra.

