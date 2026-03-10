  • Megjelenítés
Meglépte a kormány: a legfelsőbb katonai vezetésbe emelték az egykori milíciavezért
Meglépte a kormány: a legfelsőbb katonai vezetésbe emelték az egykori milíciavezért

MTI
Szíriában Szípan Hamót, egy magas rangu kurd parancsnokot neveztek ki a védelmi miniszter helyettesévé, a damaszkuszi kormány és a kurdok között létrejött megállapodás értelmében - jelentette be kedden az ország védelmi tárcája.

Hamo, aki maga is részt vett a kormány és a kurd milíciák közötti, a fegyveres csoportok az államba történő integrálását célzó tárgyalásokban, új tisztségében a keleti, tehát a kurdok ellenőrizte területekért lesz felelős - tájékoztatott Asszám Gáljún, a tárca sajtóosztályának munkatársa.

Az újonnan kinevezett miniszterhelyettes egyike volt a Népvédelmi Egységek (YPG) kurd milícia alapítóinak.

A milícia - a Szíriai Demokratikus Erők (SDF) nevű kurd ernyőszervezet tagjaként, az amerikai erőkkel közösen - éveken át folytatott fegyveres harcot az Iszlám Állam terrorszervezet ellen, amelyet végül 2019-ben sikerült kiűzniük Szíriából.

A Damaszkusz és a kurdok képviselői közötti egyezmény értelmében a korábban gyakorlatilag önállóan működő kurd intézményeket integrálják a központi állami apparátusba, a kurd harcosokat pedig a hadseregbe. A megállapodás a védelmi miniszterhelyettesi pozíció mellett a kurdoknak adja egyik korábbi bázisuk, Haszaka tartomány kormányzói tisztségét is, amelyet február óta Núreddín Ahmed Ísza, az SDF egyik parancsnoka tölt be.

