Megszólalt Zelenszkij az aranykonvojról – Egyértelmű üzenetet küldött Magyarországnak és Európának
Megszólalt Zelenszkij az aranykonvojról – Egyértelmű üzenetet küldött Magyarországnak és Európának

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kedden "banditizmussal" vádolta meg Magyarországot, amiért a magyar hatóságok lefoglaltak egy ukrán pénzszállító konvojt és átmenetileg őrizetbe vették a személyzetet.

Zelenszkij a WhatsAppon megosztott, újságíróknak szóló nyilatkozatában elmondta, hogy amit a magyar hatóságok csináltak, egyszerű "banditizmus," majd

felszólította az európai vezetőket: ne hagyják szó nélkül Budapest lépéseit.

Az ügy előzménye, hogy március 6-án kiderült, hogy a TEK Magyarországon feltartóztatta az ukrán állami Oszcsadbank munkatársait. Az ukrán kormány és az érintettek ügyvédjei azt állítják, hogy a pénzszállítók az osztrák Raiffeisen Bankból vitték a vagyont az Oszcsadbanknak, ahogyan azt a háború kitörése óta többször is megtették. Az ügylet mindkét bank szerint szabályos volt. A NAV pénteki közleménye szerint idén eddig több mint 900 millió dollárt, 420 millió eurót és 146 kilogramm aranytömböt szállítottak Magyarországon keresztül Ukrajnába.

Fájó pontot ütött meg Ukrajna, az európai háborúra is kihat a közel-keleti konfliktus - Híreink az orosz-ukrán háborúról kedden

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: President Of Ukraine from Україна, CC0, via Wikimedia Commons

