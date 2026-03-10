Megszólalt Zelenszkij az aranykonvojról – Egyértelmű üzenetet küldött Magyarországnak és Európának

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kedden "banditizmussal" vádolta meg Magyarországot, amiért a magyar hatóságok lefoglaltak egy ukrán pénzszállító konvojt és átmenetileg őrizetbe vették a személyzetet.

Zelenszkij a WhatsAppon megosztott, újságíróknak szóló nyilatkozatában elmondta, hogy amit a magyar hatóságok csináltak, egyszerű "banditizmus," majd

felszólította az európai vezetőket: ne hagyják szó nélkül Budapest lépéseit.

Az ügy előzménye, hogy március 6-án kiderült, hogy a TEK Magyarországon feltartóztatta az ukrán állami Oszcsadbank munkatársait. Az ukrán kormány és az érintettek ügyvédjei azt állítják, hogy a pénzszállítók az osztrák Raiffeisen Bankból vitték a vagyont az Oszcsadbanknak, ahogyan azt a háború kitörése óta többször is megtették. Az ügylet mindkét bank szerint szabályos volt. A NAV pénteki közleménye szerint idén eddig több mint 900 millió dollárt, 420 millió eurót és 146 kilogramm aranytömböt szállítottak Magyarországon keresztül Ukrajnába.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: President Of Ukraine from Україна, CC0, via Wikimedia Commons