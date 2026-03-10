  • Megjelenítés
Megtört az amerikai monopólium: egy szövetséges ország is megkezdte a fegyver gyártását, amelytől Oroszország retteg
Megtört az amerikai monopólium: egy szövetséges ország is megkezdte a fegyver gyártását, amelytől Oroszország retteg

Ausztrália megkezdte az irányított rakéták hazai gyártását, így az Egyesült Államokon kívül elsőként állít elő GMLRS-rakétákat saját területén; a dél-ausztráliai Port Wakefieldben létesített üzem egy nagyszabású fegyvergyártási program nyitánya - jelentette az Army Recognition.

Az ausztrál védelmi minisztérium 2026. március 4-én jelentette be, hogy megindult az országban a GMLRS (Guided Multiple Launch Rocket System) típusú irányított rakéták gyártása. Az első szállítmányt március közepére várják.

A fejlemény azért kiemelkedő jelentőségű, mert Ausztrália az Egyesült Államokon kívül az első ország, amely képes ilyen típusú precíziós rakéták előállítására.

A hazai gyártás beindítása közvetlenül a stratégiai sebezhetőség csökkentését célozza. Canberra – sok más amerikai szövetségeshez hasonlóan – éveken át külföldi gyártósoroktól és hosszú szállítási határidőktől függött a precíziós lőszerek és rakéták terén. Jim Hunter dandártábornok, az irányított fegyverek gyártásáért felelős program vezetője szerint a cél az, hogy az ausztrál üzemben az amerikai gyártósorokéval azonos minőségű fegyvereket állítsanak elő, miközben csökkentik a külső ellátási láncokból fakadó kiszolgáltatottságot.

A GMLRS rendszert használó két legismertebb fegyver az M270 MARS és az M142 HIMARS rakéta-sorozatvető, melyek az orosz-ukrán háború korai szakaszában okoztak nagyon komoly veszteségeket Moszkvának.

