Megvan, ki vezeti tovább a rezsimet: Teherán az egész világnak egyértelműen üzent a kinevezéssel

Több napos várakozást követően az iráni iszlamista rezsim megerősítette, amiről már terjengtek a pletykák: Modzstaba Hámenei lesz az új legfőbb vezető, a néhai ajatollah fia. Kinevezése nem volt váratlan, ugyanakkor egyben azt is jelenti, hogy Teheránban nem gondolkodnak az eddigi irányvonal megváltoztatásában.

Hosszú napok várakozását zárták le Iránban, amikor március 8-án a késő esti órákban nyilvánosan is bejelentették, hogy Modzstaba Hámenei lesz az új ajatollah. Az 1969-es születésű vezető korábban nem nagyon volt közismert Iránon kívül, nyilvános politikai (vallási) szerepet nem igazán vállalt. Testvéreihez hasonlóan ő is teológiai neveltetésben részesült, lassan lépkedett felfelé a ranglétrán. Kinevezésének apró szeplőjét jelenti, hogy a tevékenysége hiába számított elismertnek síita körökben, nem érte el a mudzstahid jogtudósi rangot, ami sokak szerint a legfőbb vezető számára elengedhetetlen (az ilyen személy mélyreható ismeretekkel rendelkezik a vallási előírásokból, nyelvből és a jelleme is feddhetetlen). Érdekesség, hogy apja sem volt az a megválasztása pillanatában, az iszlamista Irán három vezetője közül eddig kétszer kellett kompromisszumos megoldást hozni ebben a kérdésben.

Modzstaba befolyásos, de kevésbé ismert szereplője volt eddig az Iráni döntéshozatalnak.

Az apján keresztül ugyanis alaposan kiismerte magát az ország irányításában, jó kapcsolatot épített ki a legfontosabb szervekkel. Információk szerint az iszlamista rezsim fennmaradásában kulcsfontosságú szerepet játszó Iszlám Forradalmi Gárda Hadtest (IRGC) különböző köreivel különösen szoros kapcsolatot ápolt. Nem véletlen, hogy a mostani döntésben oroszlánrészt tulajdonítanak a fegyveres alakulatnak. A CNN szerint bizonyos körökben már évek óta potenciális utódnak tekintették, támogatói is voltak az elképzelésnek, ám ez csak kisebb nyilvánosságot kapott. Politikai befolyását határozottan vethette latba még 2005-ben, amikor a keményvonalas Mahmúd Ahmedinezsád elnöki kampánya volt, és elérte az IRGC hálózatainak aktiválását a számára fontos jelölt támogatása érdekében. Ez a szál később sem veszett el, 2009-ben, amikor a radikális elnök újraválasztása ellen tüntettek az országban. A tüntetéseket kemény kézzel verték le, az ajatollah fia pedig átvette az irányítást a befolyásos Baszidzs önkéntes félkatonai szervezet felett. A tüntetők ekkoriban már apja potenciális utódjának tartották, az ellenállók a halálát kívánták.

Mivel a lassú előrelépései ellenére a szerepe marginális maradt, ezért lényegében komolyabb vezetői tapasztalatot nem sajátított el. A milicisták feletti hatalma csak informális, azt a befolyásán keresztül éri el, nem pedig ténylegesen kinevezett vezető. A IRGC-vel ápolt szoros kapcsolatai miatt ugyanakkor a nemzetközi figyelem radarjára is felkerült, 2019-ben az Egyesült Államok szankciókat hozott ellene. Tudni lehetett róla, hogy aktívan részt vesz apja növekvő gazdasági birodalmának egyengetésében, személyesen is fontos pozíciókra tett így szert. Választáson korábban soha nem indult (apja egyébként volt elnök is az országban, hozzá kötődik az államfői pozíció megerősítése).

Megválasztása nem éppen aratott sikert nemzetközi riválisai körében. Donald Trump amerikai elnök már korábban kijelentette, hogy az Egyesült Államok vezetőjeként beleszólást kér az ország új urának kiválasztásába (azt explicit módon nem jelentette ki egyébként, hogy milyen rendszert gondol a rezsimnek). Az is kiderült még a bejelentést megelőzően, hogy a Fehér Ház „elfogadhatatlannak” tartja Ali Hámenei fiát. Azt egyelőre még nem tudni, hogy egészen pontosan mire gondol jelenleg Washington a vezetőt látva, de szövetségese, Izrael nem nagyon hagyott kétséget: kijelentették, hogy az új ajatollah is célkeresztbe fog kerülni. Korábban már érkeztek arról beszámolók, hogy támadás érte Modzstabát, de túlélte a csapást. Arról nincs információ, hogy pontosan milyen állapotban van.

Mojtaba Khamenei, the 56-year-old son of Iran’s Supreme Leader Ali Khamenei, directs a significant overseas real estate network through intermediaries, Bloomberg reported on Wednesday citing a year-long investigation.https://t.co/dJcbNOy5Xw pic.twitter.com/MNQwggBkX9 https://t.co/dJcbNOy5Xw — Iran International English (@IranIntl_En) January 29, 2026

Az iráni iszlamista rezsim az 1979-es forradalom óta teokratikus alapokon épül fel, a legfőbb hatalmat a vallási vezető gyakorolja. Nem a klérikusok kezében összpontosul az összes hatalom, az ország köztársasági elvek mentén szerveződik, választanak parlamentet és elnököt is, ám az ő szerepük lényegesen kisebb Irán életének alakításában. A mostani vezető megválasztása amiatt is különleges lehet, mivel az országban korábban sahok irányítottak (ez lényegében a király megfelelője), akik apáról fiúra adták át a hatalmat. A primogenitúra gyakorlata Modzstaba kiválasztásával lényegében visszajött, bár azzal a különbséggel, hogy korábban nem volt egyértelmű, hogy a 86 éves korában megölt vezető fia lesz a vezető. A CNN szerint

a 88 fős Szakértői Gyűlés döntése visszahozhatja a régi dinasztiális irányítástól való félelmeket az országban.

Korábban egyébként nem ez a vonal volt mérvadó, ugyanis 2024-es haláláig Ebrahim Raiszi elnököt tekintették lehetséges utódnak.

Az iszlamista rezsimet 36 és fél éven át irányító Ali Hámenei fiának kinevezése új vezetőnek egyértelmű jelzést mutat: Teheránban eszük ágában sincs elrántani a kormányt, tovább akarják folytatni az eddigi politikát. A keményvonalas utód egyben az IRGC megerősödését is jelenti. Irán bizonytalan helyzetében ugyanakkor a reformok teljes elutasítása egyáltalán nem biztos, hogy kifizetődő irányvonal. Az izraeli és amerikai támadás megindulása előtt országos elégedetlenség volt jellemző, január elején tüntetők ezreivel (vagy tízezreivel) végeztek a hatóságok, mert a rendszer ellen az utcára vonultak (ebben egyébként éppen a Baszidzs felelősségét emlegetik fel). A demonstrációk fő kiváltó oka a gazdasági helyzet volt, ezek a problémák pedig egyáltalán nem oldódtak meg, sőt, szinte egészen biztosan hosszú éveken át a rezsimmel maradnak. Modzstaba (amennyiben hatalomban marad addig) a háború lezárulását követően szinte egészen biztosan ezzel nézhet majd szembe először. Hatalmi esélyeit döntően befolyásolhatja, hogy a hozzá fűzött lojalitás miképpen alakul, a bejelentést követően azonnal hűségesküre szólították fel az országot, különösen az elitet.

Modzstaba megválasztásával Teherán világos üzenetet küldött a világnak: nem hátrálnak meg a háborúban, és nem is akarnak tárgyalni a jövőben sem.

