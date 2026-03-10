Nagyot fordult a világ: úgy tűnik, Trump nyitott a tárgyalásra Iránnal

Élesen megváltozott Trump kommunikációja Iránról azt követően, hogy nemrégiben kijelentette: az Egyesült Államok szinte megnyerte a háborút, közel vannak az összes céljuk eléréséhez. Ez a narratíva merően eltér attól, amit korábban nyilatkozott, ugyanis a rezsim teljes összeomlását várta. Teheránban ennek ellenére március 8-án éppen a korábbi ajatollah fiát, a keményvonalas politikai nézetiről ismert Modzstaba Hámeneit választották legfőbb vezetőnek. Ez egyben erős jelzés is arra vonatkozóan, hogy a síita hatalom nem változtat a politikai irányvonalán. Az amerikai elnök ellenére mégis nyitottnak mutatkozott a megbeszélésekre:
Lehetséges, attól függ, milyen feltételekkel. Valahogy már nem kell beszélnünk… de lehetséges
– mondta az elnök.
Ugyanakkor ez a gesztus nem az új iráni vezetője felé irányult, ugyanis róla azt mondta, hogy „nem hiszi, hogy békében élhetne”. Az amerikai elnök végül azzal zárta a mondandóját, hogy az Egyesült Államok lényegében megelőző csapást hajtott végre. Kijelentette, ha nem lépnek, három napon belül Irán indított volna támadást ellenük. Így viszont sikerült kiütniük az iráni rakéták 50 százalékát, ennek hiányában sokkal nehezebb lett volna a háború.
Címlapkép forrása: Roberto Schmidt/Getty Images
