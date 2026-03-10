  • Megjelenítés
FONTOS Az MNB kisegíti az energiaimportot: a devizatartalékot is rendelkezésre bocsátják
Nagyot fordult a világ: úgy tűnik, Trump nyitott a tárgyalásra Iránnal
Globál

Nagyot fordult a világ: úgy tűnik, Trump nyitott a tárgyalásra Iránnal

Portfolio
Donald Trump amerikai elnök a Fox Newsnak adott interjút, amelyben az iráni helyzetre vonatkozóan fogalmazta meg a véleményét.

Élesen megváltozott Trump kommunikációja Iránról azt követően, hogy nemrégiben kijelentette: az Egyesült Államok szinte megnyerte a háborút, közel vannak az összes céljuk eléréséhez. Ez a narratíva merően eltér attól, amit korábban nyilatkozott, ugyanis a rezsim teljes összeomlását várta. Teheránban ennek ellenére március 8-án éppen a korábbi ajatollah fiát, a keményvonalas politikai nézetiről ismert Modzstaba Hámeneit választották legfőbb vezetőnek. Ez egyben erős jelzés is arra vonatkozóan, hogy a síita hatalom nem változtat a politikai irányvonalán. Az amerikai elnök ellenére mégis nyitottnak mutatkozott a megbeszélésekre:

Lehetséges, attól függ, milyen feltételekkel. Valahogy már nem kell beszélnünk… de lehetséges

– mondta az elnök.

Ugyanakkor ez a gesztus nem az új iráni vezetője felé irányult, ugyanis róla azt mondta, hogy „nem hiszi, hogy békében élhetne”. Az amerikai elnök végül azzal zárta a mondandóját, hogy az Egyesült Államok lényegében megelőző csapást hajtott végre. Kijelentette, ha nem lépnek, három napon belül Irán indított volna támadást ellenük. Így viszont sikerült kiütniük az iráni rakéták 50 százalékát, ennek hiányában sokkal nehezebb lett volna a háború.

Még több Globál

Kimondta az Egyesült Államok: hazudott a közel-keleti ország az elsüllyesztett hadihajóról

Amerika a győzelem kapujában, Irán megtámadta a NATO-t, európai hadiflotta indul meg a Közel-Keletre - Híreink az iráni háborúról percről percre kedden

Fájó pontot ütött meg Ukrajna, az európai háborúra is kihat a közel-keleti konfliktus - Híreink az orosz-ukrán háborúról kedden

Kapcsolódó cikkünk

Amerika a győzelem kapujában, Irán megtámadta a NATO-t, európai hadiflotta indul meg a Közel-Keletre - Híreink az iráni háborúról percről percre kedden

Címlapkép forrása: Roberto Schmidt/Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Versant Media

A Versant Media a Comcastból vált ki. Idén év elején zárult le a split, de 2025-öt már önállóan jelentette,&nbsp;az egy teljes pénzügyi év volt a számára. Minden Comcast tulajdonos kapott 2

Holdblog

A Hormuzi-szoros visszavág

Ezen a héten elemzünk Pekár Dáviddal, Cser Tamással, Szőcs Gáborral és gyengülő forinttal. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a&#160;Spotify,&

PR cikk

Trader

Díjmentes online előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.

Fórum

Konferencia ajánló

Agrárium 2026

Agrárium 2026

2026. március 10.

Parlamenti választás és piaci reakciók

2026. március 17.

Biztosítás 2026

2026. március 17.

AI in Business 2026

2026. március 18.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Amerika a győzelem kapujában, Irán megtámadta a NATO-t, európai hadiflotta indul meg a Közel-Keletre - Híreink az iráni háborúról percről percre kedden
Lép az ázsiai atomhatalom: megindulnak a hadihajók, teljes harckészültséget jelentettek be
Trump szerint hamarosan vége a háborúnak, Irán tovább támad, NATO-tagállamot lőttek – Híreink az iráni háborúról percről percre hétfőn
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility