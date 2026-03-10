  • Megjelenítés
Nem várnak tovább: hatalmas drónvédelmi pajzsot húznak fel Oroszország szomszédjában, már idén bevetik
Nem várnak tovább: hatalmas drónvédelmi pajzsot húznak fel Oroszország szomszédjában, már idén bevetik

Lengyelország építi ki azt a rendszert, amelyet ma Európa legfejlettebb drónelhárító megoldásaként tartanak számon. A San névre keresztelt, lengyel–norvég fejlesztésű komplexum költsége mintegy 3,5 milliárd euró, finanszírozását pedig az EU SAFE-programjából felvett hitelek biztosítják - írta a Financial Times.

A döntés közvetlen előzménye, hogy tavaly szeptemberben mintegy húsz orosz drón hatolt be a lengyel légtérbe.

Varsó ekkor kénytelen volt vadászgépeket bevetni, és darabonként nagyjából egymillió dollárba kerülő rakétákkal lelőni az alig ezer dollárért előállítható drónokat.

Az incidens egyértelműen rávilágított a lengyel légvédelem komoly hiányosságaira. Az európai drónelhárító képességek gyors fejlesztésének szükségességét tovább növelte, hogy a múlt héten iráni Sáhed-drónok találták el a ciprusi brit támaszpontot az Irán elleni amerikai–izraeli csapásokat követően.

A San-rendszer 18 mobil drónelhárító ütegből áll majd. Több száz, járművekre szerelt radar és fegyverrendszer járőrözik majd a lengyel határ mentén, és kapcsolódik a nemzeti, illetve a szövetséges légvédelmi rendszerekhez. A rendszer elektronikai hadviselési képességeket ötvöz kinetikus eszközökkel: elfogó drónokat, 30 milliméteres gépágyúkat és irányított rakétákat is bevet, amelyek az alacsonyan repülő helikopterek és pilóta nélküli légi járművek ellen egyaránt hatékonyak.

A fejlesztést a lengyel állami PGZ védelmi ipari csoport, a norvég Kongsberg, valamint a lengyel Advanced Protection Systems (APS) radargyártó vállalat végzi. A kormány pályáztatás nélkül ítélte oda a szerződéseket, és rendkívül feszes ütemtervet szabott: az első ütegeket még idén átadják a haderőnek, a teljes rendszer pedig 24 hónapon belül hadrafogható lesz. A fő technikai kihívást a különböző alrendszerek integrálása jelenti az APS által fejlesztett központi parancsnoki-irányítói architektúrába. A konzorcium februárban tartotta az első terepi bemutatót.

Lengyel részről hangsúlyozzák, hogy Varsó nem várhat az átfogó uniós kezdeményezésekre – az európai "drónfal" helyett azonnal egy olyan rendszert akarnak megépíteni, amelyet a lengyel határon tesztelhetnek.

