FONTOS Az MNB kisegíti az energiaimportot: a devizatartalékot is rendelkezésre bocsátják
Nyert a baloldal, de van egy csavar a történetben: már káoszt jósolnak, pedig az elnökválasztás még csak most jön Kolumbiában
Nyert a baloldal, de van egy csavar a történetben: már káoszt jósolnak, pedig az elnökválasztás még csak most jön Kolumbiában

Vasárnap törvényhozási választásokat tartottak Kolumbiában, amelyen a baloldali kormánypárt, a Történelmi Paktum szerezte a legtöbb szenátusi helyet - számol be a Reuters. Abszolút többséget ugyanakkor egyik politikai erő sem ért el, ami koalíciós egyezkedések és viták által terhelt időszakot jelez előre a latin-amerikai országban, ahol májusban ráadásul új elnökről is szavazni fognak.

Kolumbia hivatalban lévő, egyben első baloldali elnöke, a Gustavo Petro által fémjelzett Történelmi Paktum a 102 szenátusi hely durván negyedét, 25-öt szerzett meg. A jobboldali Demokratikus Centrum – Álvaro Uribe volt elnök vezetésével – 17 mandátumot kapott. A fennmaradó székeken a Liberális Párt (13), a Zöld Szövetség (10), a Konzervatív Párt (10), a La U (9) és a Radikális Változás (7) osztozik, a maradék tizenegy felsőházi mandátum pedig kisebb pártokhoz került.

A 182 fős képviselőházban ugyanakkor a Demokratikus centrum végzett az élen 32 mandátummal,

szorosan mögötte a Liberális Párt 31, míg a Történelmi Paktum 29 képviselői helyet szerzett. A Konzervatív Párt 18, a Radikális Változás 13, a Zöld Szövetség pedig 7 mandátumhoz jutott.

Több mint 41,2 millió kolumbiai volt jogosult az urnákhoz járulni, de az előzetes adatok alapján a távolmaradók aránya meghaladta az 50%-ot.

A törvényhozási választásokkal párhuzamosan elnökjelölti előválasztásokat is tartottak Kolumbiában. A jobboldali tábor jelöltállítását Paloma Valencia, a Demokratikus Centrum szenátora nyerte, a baloldalon Petro szövetségese, Roy Barreras volt szenátor győzött, míg a centrista mezőnyben Claudia López, Bogotá korábbi polgármestere került ki győztesen. Így mindhárman indulnak a májusi elnökválasztáson, ahol többek között a jobboldali Abelardo de la Espriellával és a baloldali Iván Cepedával kell majd megmérkőzniük, akik az előválasztást kihagyva vágtak neki a versenynek.

A felmérések szerint jelenelg Cepeda és de la Espriella áll az élen,

de az AP szerint Valencia magabiztos előválasztási diadala megrengetheti a keményvonalas salvadori elnökkel, Nayib Bukelével párhuzamba állított de la Espriella elsőségét. Ha egyikőjük sem szerez 50%-ot májusban, a két legtöbb voksot gyűjtő jelölt között második fordulót tartanak.

Elemzők szerint az erősen széttagolt kongresszus komoly kihívás elé állítja a következő elnököt, függetlenül attól, melyik politikai oldalról érkezik.

Ariel Ávila, a Zöld Szövetség újraválasztott szenátora egyenesen "vétokráciát" jósol, vagyis azt, hogy a pártok pusztán politikai hovatartozás alapján gáncsolják majd egymást.

A kongresszus nagyon széttagolt, amit nehéz orvosolni

- mondta Ávila.

Úgy tűnik, hogy az ország elfordul a középutas hangoktól, és egyre polarizáltabbá válik

- értékelte a helyzetet Carlos Arias bogotái politikai tanácsadó.

