Olyat tett az izraeli hadsereg, ami már Amerikának is sok volt – Trumpék odaszóltak Jeruzsálemnek

Az Egyesült Államok állítólag odaszólt Izraelnek: megkérték őket, hogy ne bombázzák szét Irán olajipari létesítményeit – írta meg több amerikai és brit lap, egymástól függetlenül.

A sajtóban annyi hír jelent meg, hogy a Fehér Ház üzenetet küldött Ejal Zamirnak, az izraeli haderő vezérkari főnökének, melyben megkérték, hogy

ne bombázzák tovább Irán olajipari létesítményeit.

A kérést Amerika három dologgal indokolta:

A háború után Amerika szeretne „együttműködni” az iráni energiaszektorral, vagyis lényegében ők akarják kivinni Iránból az olajat. A Fehér Ház tart attól, hogy az iráni közvélemény véglegesen az USA és Izrael ellen fordul. Irán súlyos támadást kezdhet a Perzsa-öböl olajipari létesítményei ellen, más országok területén.

Izrael vasárnap legalább öt olajipari létesítményt robbantott fel Teherán térségében, az iráni fővárost fekete felhők és fekete eső lepte el.

Címlapkép forrása: Morteza Nikoubazl/NurPhoto via Getty Images