  • Megjelenítés
Olyat tett az izraeli hadsereg, ami már Amerikának is sok volt – Trumpék odaszóltak Jeruzsálemnek
Globál

Olyat tett az izraeli hadsereg, ami már Amerikának is sok volt – Trumpék odaszóltak Jeruzsálemnek

Portfolio
Az Egyesült Államok állítólag odaszólt Izraelnek: megkérték őket, hogy ne bombázzák szét Irán olajipari létesítményeit – írta meg több amerikai és brit lap, egymástól függetlenül.

A sajtóban annyi hír jelent meg, hogy a Fehér Ház üzenetet küldött Ejal Zamirnak, az izraeli haderő vezérkari főnökének, melyben megkérték, hogy

ne bombázzák tovább Irán olajipari létesítményeit.

A kérést Amerika három dologgal indokolta:

  1. A háború után Amerika szeretne „együttműködni” az iráni energiaszektorral, vagyis lényegében ők akarják kivinni Iránból az olajat.
  2. A Fehér Ház tart attól, hogy az iráni közvélemény véglegesen az USA és Izrael ellen fordul.
  3. Irán súlyos támadást kezdhet a Perzsa-öböl olajipari létesítményei ellen, más országok területén.

Izrael vasárnap legalább öt olajipari létesítményt robbantott fel Teherán térségében, az iráni fővárost fekete felhők és fekete eső lepte el.

Még több Globál

Aláaknázzák a Hormuzi-szorost, Trumpot fenyegeti Irán, európai hadiflotta indul meg a Közel-Keletre - Híreink az iráni háborúról percről percre kedden

Trump kimondta: sosem látott katonai válaszcsapás jöhet, ha Irán nem kezdi el azonnal felszedni az aknákat

Közölte a Fehér Ház: ez kell ahhoz, hogy Trump leállítsa az iráni háborút

Kapcsolódó cikkünk

Aláaknázzák a Hormuzi-szorost, Trumpot fenyegeti Irán, európai hadiflotta indul meg a Közel-Keletre - Híreink az iráni háborúról percről percre kedden

Címlapkép forrása: Morteza Nikoubazl/NurPhoto via Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Versant Media

A Versant Media a Comcastból vált ki. Idén év elején zárult le a split, de 2025-öt már önállóan jelentette,&nbsp;az egy teljes pénzügyi év volt a számára. Minden Comcast tulajdonos kapott 2

Holdblog

A Hormuzi-szoros visszavág

Ezen a héten elemzünk Pekár Dáviddal, Cser Tamással, Szőcs Gáborral és gyengülő forinttal. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a&#160;Spotify,&

PR cikk

Trader

Díjmentes online előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.

Fórum

Konferencia ajánló

Agrárium 2026

Agrárium 2026

2026. március 10.

Parlamenti választás és piaci reakciók

2026. március 17.

Biztosítás 2026

2026. március 17.

AI in Business 2026

2026. március 18.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Aláaknázzák a Hormuzi-szorost, Trumpot fenyegeti Irán, európai hadiflotta indul meg a Közel-Keletre - Híreink az iráni háborúról percről percre kedden
Von der Leyen: „Európa stratégiai hibát követett el”
Irán halálosan megfenyegette Trumpot: ha ezt megpróbálja megtenni, egyszerűen el fogják törölni
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility