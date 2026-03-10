  • Megjelenítés
Putyin békét akart teremteni a konfliktusban, de amit Trumptól kapott, azt nem teszi zsebre
A Kreml közlése szerint Vlagyimir Putyin orosz elnök több közvetítési javaslatot is tett az Irán ellen zajló háború rendezésére, és ezek az ajánlatok továbbra is érvényben vannak - közölte a Times of Israel.

Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője újságíróknak nyilatkozva elmondta, hogy Putyin már a hadműveletek megindítása előtt több közvetítési kezdeményezést is felajánlott a feszültség enyhítésére. Hozzátette:

Oroszország kész a lehető legtöbb segítséget megadni, de a megállapodáshoz több érintett fél egyetértésére van szükség, ezért türelemre intett.

A szóvivő egy nappal azt követően szólalt meg, hogy Putyin telefonon egyeztetett Donald Trump amerikai elnökkel. A Kreml tájékoztatása szerint az orosz államfő a beszélgetés során javaslatokat tett az iráni háború mielőbbi lezárására, ezek részleteit azonban Peszkov nem ismertette.

Trump újságíróknak azt mondta, hogy Putyin "segítőkész akar lenni" az iráni konfliktusban, ő azonban azzal reagált az orosz elnöknek:

Még hasznosabb lenne, ha az orosz–ukrán háborút fejezné be.

Oroszország, amely stratégiai partnerségi megállapodást kötött Iránnal, elítélte a február 28-án megindított amerikai–izraeli csapásokat az iszlám köztársaság ellen. Ugyanakkor mint jelentős energiaexportőr, Moszkva maga is profitál az olajárak emelkedéséből.

Trump megbízottja, Steve Witkoff a hétvégén arra kérte Oroszországot, hogy ne adjon át hírszerzési információkat Iránnak. A felszólítást az előzte meg, hogy a Washington Post értesülései szerint Moszkva célzási adatokkal támogatta Teheránt az amerikai erők elleni támadások előkészítésében. Peszkov nem kívánta kommentálni ezeket a jelentéseket, és azt sem árulta el, szóba került-e a kérdés a Putyin és Trump közötti telefonbeszélgetés során.

Címlapkép forrása: Shutterstock

