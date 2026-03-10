  • Megjelenítés
Szembefordult Trumppal egykori legnagyobb szövetségese: nehezen fogja kimagyarázni magát a háborús pálfordulásból
Szembefordult Trumppal egykori legnagyobb szövetségese: nehezen fogja kimagyarázni magát a háborús pálfordulásból

Nigel Farage, a Reform UK vezetője változtatott korábbi álláspontján, és kedden kijelentette: Nagy-Britanniának mégsem kellene csatlakoznia Donald Trump Irán elleni háborújához - számolt be a brit Telegraph. A jobboldali populista párt első embere szerint a brit haderő nem tud "semmi értékeset nyújtani" sem az amerikaiaknak, sem az izraelieknek. A tömörülés politikusait mindeddig erősen megosztotta az iráni háború kérdése.

Farage helyettese, Richard Tice hétvégi szavaira reagált, aki még arról beszélt, hogy

kormányra kerülése esetén a Reform segítené az amerikaiakat és az izraelieket Irán bombázásában.

Ha még a ciprusi brit katonai támaszpontot sem tudjuk megvédeni, akkor ne keveredjünk bele egy újabb külföldi háborúba

- mondott ellent Farage kedden. Egyúttal a brit szárazföldi csapatok küldését is lesöpörte az asztalról mint lehetőség, mondván,

milyen katonákkal? Nincsenek katonáink.

A pártvezetőt ellenfelei mindennek tükrében pálfordulással vádolják, ugyanis Farage nem sokkal ezelőtt még azt mondta, hogy Londonnak "mindent meg kell tennie" az amerikai-izraeli akció támogatásáért a Közel-Keleten, és "le kell vennünk a kesztyűt".

Azóta azonban Robert Jenrick, a párt pénzügyi szóvivője a kimaradás mellett érvelt, miközben Andrea Jenkyns, a Reform lincolnshire-i polgármestere nem zárta ki még a brit katonák szárazföldi bevetését sem.

Épp most mondtam el, mi az álláspontunk. Nem vehetünk részt közvetlenül egy újabb külföldi háborúban

- reagált a Reform UK háborúval kapcsolatos pontos álláspontját firtató kérdésekre Farage.

A Munkáspárt azonnal lecsapta a labdát,

kidomborítva, hogy a Reform UK egy hétig bombázta volna Iránt, most meg hirtelen irányt váltott, külpolitikai káoszról és komolytalanságról téve tanúbizonyságot.

Keir Starmer brit miniszterelnök kezdetben visszautasította, hogy az Egyesült Államok brit légibázisokat használjon Irán támadására, később azonban engedélyezte, hogy Washington "defenzív" csapásokat indítson onnan Teherán rakétakilövő állomásaira. Donald Trump erre válaszul azt nyilatkozta, "nagyon csalódott" a munkáspárti kormányfőben, aki "nem egy Winston Churchill".

Az epizód újabb, talán az eddigi legsúlyosabb válságot okozta a "különleges kapcsolatban".

Trump ezután elutasította, hogy szükségük lenne brit repülőgép-hordozókra egy olyan háborúban, amit "már megnyertünk", az Egyesült Királyságot pedig "egykor nagyszerű szövetségesének" titulálta. A két vezető végül vasárnap telefonon beszélt a BBC szerint.

Kemi Badenoch, a Konzervatív Párt vezetője kiállt Irán bombázása mellett, mondván, Nagy-Britannia már a háború része, akár tetszik Starmernek, akár nem.

A közvélemény-kutatások szerint egyébként a britek túlnyomó többsége ellenzi a támadó jellegű katonai részvételt az Irán elleni katonai műveletekben, illetve a tisztán "védekező" szerepet részesíti előnyben.

