Trump azonnal reagált Irán félelmetes fenyegetésére: "hússzoros erővel csapunk le rátok!"

Az iráni–amerikai fegyveres konfliktus újabb fordulópontjához érkezett: az Iszlám Forradalmi Gárda azzal fenyegetett, hogy egyetlen liter olajat sem enged kiszállítani a Közel-Keletről, ha az amerikai és izraeli támadások folytatódnak. Donald Trump azonban emelte a tétet, és azt ígérte: hússzoros erővel csapnak le Iránra, ha az blokkolja a Hormuzi-szoroson áthaladó tankerforgalmat.

Irán azzal fenyeget, hogy továbbra is blokkolja a Hormuzi-szoros hajóforgalmát, amelyen a világ olajellátásának egyötöde halad át. Azt ígérték,

egyetlen liter olajat sem engednek át a szoroson, gha folytatódnak a támadások.

Hozzátették, hogy ők azok, akik majd megmondhatják, ha vége van a háborúnak.

Donald Trump amerikai elnök válaszára nem kellet sokat várni, azt ígérte:

Ha Irán bármit tesz, ami megállítja az olaj áramlását a Hormuzi-szoroson, akkor az Amerikai Egyesült Államok hússzoros erővel fog csapást mérni rájuk, mint eddig.

A feszültség az olajpiacokon szélsőséges kilengéseket okozott az elmúlt napokban: a Brent nyersolaj határidős ára hétfőn 29 százalékot ugrott – 2022 óta nem látott szintre –, majd kedden több mint 10 százalékot esett vissza, miután Trump gyors lezárást jósolt a háborúnak.

A Hormuzi-szoros már több mint egy hete megbénult: a tartályhajók nem tudnak közlekedni, a termelők pedig a megtelő tárolókapacitások miatt kénytelenek voltak visszafogni a kitermelést.

Mojtaba Hámenei legfelsőbb vezetővé történő kinevezése hétfőn az iráni ellenállás egyértelmű jelzéseként volt értékelhető, és kezdetben tovább mélyítette a piaci bizonytalanságot. Abbász Aragcsi iráni külügyminiszter a PBS-nek adott interjújában közölte, hogy Teherán nem kíván újabb tárgyalásokat folytatni Washingtonnal. Indoklása szerint az amerikaiak három fordulónyi érdemi előrehaladás után is a támadás mellett döntöttek.

Előzmények

Az Egyesült Államok és Izrael február végén indított légi és rakétacsapásai következtében Irán ENSZ-nagykövete szerint legalább 1332 iráni civil vesztette életét, és több ezren megsebesültek. Kedden Teheránt fekete füst borította el, miután egy olajfinomítót találat ért. Az Egészségügyi Világszervezet vezetője figyelmeztetett, hogy a tűz az élelmiszer-, víz- és levegőszennyezés szempontjából komoly kockázatot jelent.

Trump Vlagyimir Putyin orosz elnökkel folytatott egyeztetése után bejelentette, hogy az Egyesült Államok egyes országokkal szemben feloldja az olajjal kapcsolatos szankciókat az ellátási hiány enyhítése érdekében. Több forrás szerint ez az orosz olajra vonatkozó szankciók további lazítását jelentheti, ami bonyolítaná az Ukrajna elleni háború miatt Moszkvára nehezedő nyomásgyakorlást. Szóba került a stratégiai tartalékok felszabadítása és az amerikai olajexport korlátozása is.

Törökország közlése szerint a NATO légvédelme lelőtt egy Iránból indított ballisztikus rakétát, amely a török légtérbe hatolt be – ez a háború során a második ilyen incidens. Izrael közben újabb csapásokat mért Irán központi területeire, valamint Bejrútra is, ahol az Irán által támogatott Hezbollah elleni hadműveleteit kiterjesztette. Ausztrália humanitárius vízumot adott öt iráni női labdarúgónak, akik az üldöztetéstől tartva kértek menedéket, emellett katonai felderítő repülőgépek és rakéták küldését ígérte a térségbe.

Az Egyesült Államokban a háborúnak közvetlen belpolitikai tétje is van: egy Reuters/Ipsos-felmérés szerint az amerikaiak 67 százaléka számít az üzemanyagárak emelkedésére, és mindössze 29 százalékuk támogatja a konfliktust – mindezt a novemberi félidős választások árnyékában.

