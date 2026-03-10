Trump bejelentése után esik a gázár, de van több komoly bökkenő, ami mindent felülírhat

Az irányadó, holland TTF-határidős gázár kedden 16 százalékos mínuszban nyitott, így most 47,5 euró/MWH-n áll.
Az elmúlt időszakban, az iráni háború kitörése óta szélsőséges áringadozások jellemzik az európai gázpiacot. A mostani beesés annak köszönhető, hogy Trump szerint a konfliktus hamarosan véget érhet, mert a hadművelet az ütemterv előtt jár.
Egyelőre nehezen értelmezhető Trump megszólalása. A háború megindítását megelőzően két célja lehetett Amerikának:
- az iráni rezsimet leváltani,
- és a nukleáris kapacitásokat megtizedelni.
Összességében egyik sem sikerült eddig. Bár az perzsa állam vezetőségének nagy részét egy támadás keretében likvidálták még a háború elején, de azóta megválasztották az utódot, Hámenei fiát, aki még keményebb vonalas vezetőként írnak le. Másrészt a nukleáris létesítmények egy részét sikerült lebombázni köszönhetően az izraeli-amerikai légi fölénynek, de a több mint 400 kilogramm magasan dúsított, lassan fegyverminőségű urán holléte továbbra is ismeretlen.
A piac is bizonytalan: az ING stratégiai elemzői, Warren Patterson és Ewa Manthey szerint Trump szavai bizonyos fokú megkönnyebbülést hoznak az energiapiacok számára, de a hatásuk egyelőre korlátozott. Tartós árcsökkenéshez a Hormuz-szoroson áthaladó szállítások tényleges újraindulására lenne szükség, miközben az amerikai elnök megszólalása óta a térségbeli támadások nem csillapodtak: több közel-keleti ország rakétafenyegetést jelentett, szirénákat szólaltatott meg, illetve drónokat fogott el kedden.
A világ cseppfolyósított földgázának (LNG) forgalmából nagyjából egyötöd halad át ezen a stratégiai jelentőségű vízi úton, elsősorban a katari LNG-üzem termeléséből, amely a világ legnagyobb kapacitású létesítménye, és amely üzem múlt hét óta áll.
Címlapkép forrása: Scott Olson/Getty Images
Megjelent több fontos részletszabály: ha ezt nem tudod, meglepetés érhet tankoláskor
A Magyar Közlönyben tették közzé.
Megvan a kivitelező: újabb szakasz épülhet a Budai fonódó villamoshálózaton
Vitézy Dávid jelentette be.
Kimondta az amerikai bíróság: brutális összeget kaphat a Mol a horvátoktól
80 milliárd forint.
Olyat tett az izraeli hadsereg, ami már Amerikának is sok volt – Trumpék odaszóltak Jeruzsálemnek
Nem szabad, hogy ilyen ismét megtörténjen.
Trump kimondta: sosem látott katonai válaszcsapás jöhet, ha Irán nem kezdi el azonnal felszedni az aknákat
Teherán állítólag teljesen blokkolni akarja a Hormuzi-szorost.
Közölte a Fehér Ház: ez kell ahhoz, hogy Trump leállítsa az iráni háborút
Amerika most már csak két fontos dolgot akar elérni.
Éves zárás 2025/2026: mire figyeljen a TAO (társasági adó) kalkuláció és az adókockázatok csökkentése során?
Közeledik az éves zárás, és ezzel együtt a TAO (társasági adó) kalkuláció legkritikusabb időszaka. Bár a naptári éves adózók társasági adóbevallási határideje 2026-ban június 1., a k
A téli időjárás változó szerkezete
A januári hazai havazások rendkívülinek tűnhettek, valójában egy Európa-szerte egyre jellemzőbb új időjárási minta következményei.
Brugge DNS-e máig érződik a modern pénzügyekben
Az előző két cikkben megismertük először Brugge, mint tőzsdeközpont felemelkedését, majd bukását. Az innováció - a standardizált folyamatoktól a rendszerbe vetett bizalomig - képes egy...
Hogyan reagálnak a piacok a háborúkra? 107 válság tapasztalata
Az iráni háború ismét ráirányította a figyelmet arra a kérdésre, hogyan reagálnak a pénzügyi piacok a geopolitikai konfliktusokra. A közvélekedés szerint a háborúk egyértelműen negatív.
Versant Media
A Versant Media a Comcastból vált ki. Idén év elején zárult le a split, de 2025-öt már önállóan jelentette, az egy teljes pénzügyi év volt a számára. Minden Comcast tulajdonos kapott 2
Az osztalék portfólióm - 2026. február
Kicsit megkésve, de csak megszületett a februári update-om is. Adtam, vettem, meg sajnos volt egy osztalékvágás is.VáltozásokEdison International (EIX): Eladtam 62,01-en, plusz 15%-ban, de gyakorla
Irán: az ayatollah hagyatéka - a káosz stratégiája
Az iráni konfliktus nem csak katonai, hanem nagyon gyorsan energia- és ellátási kockázattá válhat: a Hormuzi-szoros körüli bizonytalanság az olaj- és LNG-szállításokon túl a műtrágyapiacot
A Hormuzi-szoros visszavág
Ezen a héten elemzünk Pekár Dáviddal, Cser Tamással, Szőcs Gáborral és gyengülő forinttal. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a Spotify,&
Esik az OTP, gyengül a forint: hova és meddig?
Kisebb meglepetések az OTP-nél.
Újabb csavar az Otthon Startban: még könnyebb új lakást venni
A várakozásokat is felülmúlta a program.
Milliárdokat költöttek rá, mégsem működik: fogják a fejüket a bankok és az ügyvédi irodák
Megjelent a Portfolio Checklist csütörtöki adása.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.
Forradalmi webinárium, a márciusi tőzsdeifjak szellemében
Piaci kitenkintő, elemzések, aktuális lehetőségek górcső alatt.