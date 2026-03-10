  • Megjelenítés
Trump bejelentése után esik a gázár, de van több komoly bökkenő, ami mindent felülírhat
Trump bejelentése után esik a gázár, de van több komoly bökkenő, ami mindent felülírhat

Portfolio
Az európai földgázárak (TTF) meredeken estek, miután Donald Trump amerikai elnök az iráni konfliktus közeli lezárását vetítette előre, ám a piacok továbbra is óvatosak, mivel a Hormuz-szoroson áthaladó szállítások még nem indultak újra. Egyelőre nehezen értelmezhető az amerikai elnök megszólalása, hiszen a háború megindítását megelőzően két konkrét célja lehetett Amerikának, amiből eddig egyet sem sikerült elérni.
Az irányadó, holland TTF-határidős gázár kedden 16 százalékos mínuszban nyitott, így most 47,5 euró/MWH-n áll.

Az elmúlt időszakban, az iráni háború kitörése óta szélsőséges áringadozások jellemzik az európai gázpiacot. A mostani beesés annak köszönhető, hogy Trump szerint a konfliktus hamarosan véget érhet, mert a hadművelet az ütemterv előtt jár.

3FLpqtNd
Igazi hullámvasút az európai gázpiac.

Egyelőre nehezen értelmezhető Trump megszólalása. A háború megindítását megelőzően két célja lehetett Amerikának:

  • az iráni rezsimet leváltani,
  • és a nukleáris kapacitásokat megtizedelni.

Összességében egyik sem sikerült eddig. Bár az perzsa állam vezetőségének nagy részét egy támadás keretében likvidálták még a háború elején, de azóta megválasztották az utódot, Hámenei fiát, aki még keményebb vonalas vezetőként írnak le. Másrészt a nukleáris létesítmények egy részét sikerült lebombázni köszönhetően az izraeli-amerikai légi fölénynek, de a több mint 400 kilogramm magasan dúsított, lassan fegyverminőségű urán holléte továbbra is ismeretlen.

A piac is bizonytalan: az ING stratégiai elemzői, Warren Patterson és Ewa Manthey szerint Trump szavai bizonyos fokú megkönnyebbülést hoznak az energiapiacok számára, de a hatásuk egyelőre korlátozott. Tartós árcsökkenéshez a Hormuz-szoroson áthaladó szállítások tényleges újraindulására lenne szükség, miközben az amerikai elnök megszólalása óta a térségbeli támadások nem csillapodtak: több közel-keleti ország rakétafenyegetést jelentett, szirénákat szólaltatott meg, illetve drónokat fogott el kedden.

A világ cseppfolyósított földgázának (LNG) forgalmából nagyjából egyötöd halad át ezen a stratégiai jelentőségű vízi úton, elsősorban a katari LNG-üzem termeléséből, amely a világ legnagyobb kapacitású létesítménye, és amely üzem múlt hét óta áll.

Címlapkép forrása: Scott Olson/Getty Images

