Trump és Putyin telefonált: ami elhangzott, az mindent megváltoztathat a háborúban és az olajpiacon

A két politikus a hétfő esti beszélgetésükben érintették az ukrajnai háború legfrissebb eseményeit, de az egyre súlyosabb olajkrízisre is kitértek. A Kreml szerint Washingtonból kezdeményezték a telefonhívást, amely során azt is megkérdezte Trump, hogy miképpen lehetne lezárni a konfliktusokat.
Nagyon jó beszélgetést folytattam Putyin elnökkel
– mondta az amerikai elnök a megbeszélést követően. Hozzátette, szerinte orosz kollégája azzal tudna a legtöbbet segíteni, ha véget vetne az orosz-ukrán háborúnak.
A beszélgetés nem sokkal azt követőn zajlott, hogy Putyin kijelentette: az Egyesült Államok és Izrael Irán elleni háborúja globális energiaválságot váltott ki, és figyelmeztetett, hogy a Hormuzi-szoroson keresztül történő szállításoktól függő olajtermelés hamarosan leállhat. Kiemelte, hogy Oroszország „hajlandó” újra együttműködni az európai partnerekkel. Ebben a helyzetben Trump is nyitottnak mutatkozik, hogy enyhítsen az orosz energiahordozókra vonatkozó szankciókban. Erre vonatkozóan
a várakozások szerint hamarosan hivatalos bejelentés is várható.
Ezzel igyekeznek a közel-keleti konfliktus hatásait mérsékelni.
Címlapkép forrása: Contributor/Getty Images
