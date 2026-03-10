  • Megjelenítés
Trump és Putyin telefonált: ami elhangzott, az mindent megváltoztathat a háborúban és az olajpiacon

Idén először beszélt egymással telefonon Donald Trump amerikai, és Vlagyimir Putyin orosz elnök. A tárgyalás közben egy sor fontos témát érintettek – közölte a Reuters.

A két politikus a hétfő esti beszélgetésükben érintették az ukrajnai háború legfrissebb eseményeit, de az egyre súlyosabb olajkrízisre is kitértek. A Kreml szerint Washingtonból kezdeményezték a telefonhívást, amely során azt is megkérdezte Trump, hogy miképpen lehetne lezárni a konfliktusokat.

Nagyon jó beszélgetést folytattam Putyin elnökkel

– mondta az amerikai elnök a megbeszélést követően. Hozzátette, szerinte orosz kollégája azzal tudna a legtöbbet segíteni, ha véget vetne az orosz-ukrán háborúnak.

A beszélgetés nem sokkal azt követőn zajlott, hogy Putyin kijelentette: az Egyesült Államok és Izrael Irán elleni háborúja globális energiaválságot váltott ki, és figyelmeztetett, hogy a Hormuzi-szoroson keresztül történő szállításoktól függő olajtermelés hamarosan leállhat. Kiemelte, hogy Oroszország „hajlandó” újra együttműködni az európai partnerekkel. Ebben a helyzetben Trump is nyitottnak mutatkozik, hogy enyhítsen az orosz energiahordozókra vonatkozó szankciókban. Erre vonatkozóan

a várakozások szerint hamarosan hivatalos bejelentés is várható.

Ezzel igyekeznek a közel-keleti konfliktus hatásait mérsékelni.

