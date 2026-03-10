Trump kimondta: sosem látott katonai válaszcsapás jöhet, ha Irán nem kezdi el azonnal felszedni az aknákat

Reagált Donald Trump amerikai elnök azokra a sajtóhírekre, melyek szerint Irán elkezdte aláaknázni a Hormuzi-szorost.

Az amerikai vezető Truth Social oldalán osztotta meg gondolatait.

Ha Irán aknákat helyezett a Hormuzi-szorosba, bár nincsenek jelentéseink arról, hogy így tettek, szedjék őket fel, AZONNAL! Ha bármilyen okból aknákat raktak le és nem szedik fel őket azonnal, a katonai következményei ennek Iránnal szemben olyan szintűek lesznek, melyet soha nem láttunk még. Viszont, ha felszedik, amit learaktak, ez egy hatalmas lépés lesz a jó irányba!”

– írta ki az elnök, majd aláírta az üzenetet.

Több amerikai sajtótermék is írt az elmúlt órákban arról, hogy Irán elkezdett tengerészeti aknákat telepíteni a Hormuzi-szorosra, azzal a céllal, hogy elvágják a régió hajóforgalmát.

Címlapkép forrása: Morteza Nikoubazl/NurPhoto via Getty Images