Trump kimondta: sosem látott katonai válaszcsapás jöhet, ha Irán nem kezdi el azonnal felszedni az aknákat

Az amerikai vezető Truth Social oldalán osztotta meg gondolatait.
Ha Irán aknákat helyezett a Hormuzi-szorosba, bár nincsenek jelentéseink arról, hogy így tettek, szedjék őket fel, AZONNAL! Ha bármilyen okból aknákat raktak le és nem szedik fel őket azonnal, a katonai következményei ennek Iránnal szemben olyan szintűek lesznek, melyet soha nem láttunk még. Viszont, ha felszedik, amit learaktak, ez egy hatalmas lépés lesz a jó irányba!”
– írta ki az elnök, majd aláírta az üzenetet.
Több amerikai sajtótermék is írt az elmúlt órákban arról, hogy Irán elkezdett tengerészeti aknákat telepíteni a Hormuzi-szorosra, azzal a céllal, hogy elvágják a régió hajóforgalmát.
Címlapkép forrása: Morteza Nikoubazl/NurPhoto via Getty Images
