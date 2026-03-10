  • Megjelenítés
Trump kimondta: sosem látott katonai válaszcsapás jöhet, ha Irán nem kezdi el azonnal felszedni az aknákat
Globál

Trump kimondta: sosem látott katonai válaszcsapás jöhet, ha Irán nem kezdi el azonnal felszedni az aknákat

Portfolio
Reagált Donald Trump amerikai elnök azokra a sajtóhírekre, melyek szerint Irán elkezdte aláaknázni a Hormuzi-szorost.

Az amerikai vezető Truth Social oldalán osztotta meg gondolatait.

Ha Irán aknákat helyezett a Hormuzi-szorosba, bár nincsenek jelentéseink arról, hogy így tettek, szedjék őket fel, AZONNAL! Ha bármilyen okból aknákat raktak le és nem szedik fel őket azonnal, a katonai következményei ennek Iránnal szemben olyan szintűek lesznek, melyet soha nem láttunk még. Viszont, ha felszedik, amit learaktak, ez egy hatalmas lépés lesz a jó irányba!”

– írta ki az elnök, majd aláírta az üzenetet.

Több amerikai sajtótermék is írt az elmúlt órákban arról, hogy Irán elkezdett tengerészeti aknákat telepíteni a Hormuzi-szorosra, azzal a céllal, hogy elvágják a régió hajóforgalmát.

Még több Globál

Aláaknázzák a Hormuzi-szorost, Trumpot fenyegeti Irán, európai hadiflotta indul meg a Közel-Keletre - Híreink az iráni háborúról percről percre kedden

Olyat tett az izraeli hadsereg, ami már Amerikának is sok volt – Trumpék odaszóltak Jeruzsálemnek

Közölte a Fehér Ház: ez kell ahhoz, hogy Trump leállítsa az iráni háborút

Kapcsolódó cikkünk

Amerika a győzelem kapujában, Trumpot fenyegeti Irán, európai hadiflotta indul meg a Közel-Keletre - Híreink az iráni háborúról percről percre kedden

Címlapkép forrása: Morteza Nikoubazl/NurPhoto via Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Versant Media

A Versant Media a Comcastból vált ki. Idén év elején zárult le a split, de 2025-öt már önállóan jelentette,&nbsp;az egy teljes pénzügyi év volt a számára. Minden Comcast tulajdonos kapott 2

Holdblog

A Hormuzi-szoros visszavág

Ezen a héten elemzünk Pekár Dáviddal, Cser Tamással, Szőcs Gáborral és gyengülő forinttal. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a&#160;Spotify,&

PR cikk

Konferencia ajánló

Agrárium 2026

Agrárium 2026

2026. március 10.

Parlamenti választás és piaci reakciók

2026. március 17.

Biztosítás 2026

2026. március 17.

AI in Business 2026

2026. március 18.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.

Ez is érdekelhet
Aláaknázzák a Hormuzi-szorost, Trumpot fenyegeti Irán, európai hadiflotta indul meg a Közel-Keletre - Híreink az iráni háborúról percről percre kedden
Von der Leyen: „Európa stratégiai hibát követett el”
Irán halálosan megfenyegette Trumpot: ha ezt megpróbálja megtenni, egyszerűen el fogják törölni
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility