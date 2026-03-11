  • Megjelenítés
Akkora a baj, hogy aktiválták a vésztervet az olajpiacon: nem mindennapi beavatkozásról döntöttek a nagyhatalmak
Globál

Akkora a baj, hogy aktiválták a vésztervet az olajpiacon: nem mindennapi beavatkozásról döntöttek a nagyhatalmak

Portfolio
A Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) szerdán 400 millió hordó kőolaj felszabadításáról döntött az iráni háború okozta ellátási zavarok kezelésére. Ez a szervezet eddigi történetének legnagyobb ilyen volumenű intézkedése.
A STRATÉGIAI TARTALÉKOKAT A 32 TAGORSZÁG EGYEDI KÖRÜLMÉNYEIHEZ IGAZÍTOTT ÜTEMEZÉSBEN BOCSÁTJÁK A PIAC RENDELKEZÉSÉRE.

Fatih Birol, az IEA ügyvezető igazgatója az olajpiaci kihívásokat "mértékükben példátlannak" nevezte, majd hozzátette:

a helyzetre egy ahhoz mérhető közös válaszlépés született.

Az Brent árjegyzése csak mérsékelten reagált a bejelentésre, ráadásul nem a várt irányba, mert egészen 91 dollár/hordó szintig drágult (+3 százalék).

De az energiaügynökség vezetője egy fontos részletet nem említett: milyen ütemben szabadítják majd fel ezt a hatalmas mennyiséget? Erről csak annyit mondott, hogy „további részletekkel szolgál majd arról, hogy ez a kollektív intézkedés hogyan fog megvalósulni a megfelelő időben”.

Legutóbb, 2022-ben az orosz-ukrán háború kitörésekor 182 millió hordót használtak el fél év alatt, amely a történelem eddigi legnagyobbja volt. Ha a 400 milliós készletet hasonló módon, 6 hónap alatt szabadítanák fel, akkor

napi kb. 2 millió hordó olajtöbblet jelenne meg a piacon.

A Hormuzi-szoros befagyása miatt 14-15 millió nyersolaj hiányzik a rendszerből, illetve további 4-5 millió hordó finomított termék, így ez a mennyiség önmagában édeskevés lenne a piac stabilizálására. Azonban egy olajpiaci szakértő szerint az érintett országok képesek arra, hogy nagyobb mennyiséget is kitároljanak, hiszen önmagában Amerika már bizonyította, hogy naponta közel 1 millió hordót a piacra tud dobni.

Ez viszont azzal járna, hogy gyorsabban lemerülnének a stratégiai készletek, ami ha elhúzódik az iráni háború, akkor komoly problémát okozhat.

Japán azonban nem várja meg az IEA közös döntését. Takaicsi Szanae miniszterelnök bejelentette, hogy országa már a jövő héttől, tehát március 16-tól megkezdi a nemzeti stratégiai tartalékok piacra dobását, összesen 80 millió hordót.

Bővebben itt foglaltuk össze, hogy mit jelenthet a bejelentés az olajpiacra nézve:

Megérkezett a javaslat: rekordmennyiségű olajjal fojtanák el a globális pánikot, de súlyos ára lehet

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

