Akkora a baj, hogy aktiválták a vésztervet az olajpiacon: nem mindennapi beavatkozásról döntöttek a nagyhatalmak

A STRATÉGIAI TARTALÉKOKAT A 32 TAGORSZÁG EGYEDI KÖRÜLMÉNYEIHEZ IGAZÍTOTT ÜTEMEZÉSBEN BOCSÁTJÁK A PIAC RENDELKEZÉSÉRE.
Fatih Birol, az IEA ügyvezető igazgatója az olajpiaci kihívásokat "mértékükben példátlannak" nevezte, majd hozzátette:
a helyzetre egy ahhoz mérhető közös válaszlépés született.
De az energiaügynökség vezetője egy fontos részletet nem említett: milyen ütemben szabadítják majd fel ezt a hatalmas mennyiséget? Erről csak annyit mondott, hogy „további részletekkel szolgál majd arról, hogy ez a kollektív intézkedés hogyan fog megvalósulni a megfelelő időben”.
Legutóbb, 2022-ben az orosz-ukrán háború kitörésekor 182 millió hordót használtak el fél év alatt, amely a történelem eddigi legnagyobbja volt. Ha a 400 milliós készletet hasonló módon, 6 hónap alatt szabadítanák fel, akkor
napi kb. 2 millió hordó olajtöbblet jelenne meg a piacon.
A Hormuzi-szoros befagyása miatt 14-15 millió nyersolaj hiányzik a rendszerből, illetve további 4-5 millió hordó finomított termék, így ez a mennyiség önmagában édeskevés lenne a piac stabilizálására. Azonban egy olajpiaci szakértő szerint az érintett országok képesek arra, hogy nagyobb mennyiséget is kitároljanak, hiszen önmagában Amerika már bizonyította, hogy naponta közel 1 millió hordót a piacra tud dobni.
Ez viszont azzal járna, hogy gyorsabban lemerülnének a stratégiai készletek, ami ha elhúzódik az iráni háború, akkor komoly problémát okozhat.
The IEA member countries can do a LOT MORE than 1m b/d of stockpile release for 30-60 days. The US has demonstrated it can release 0.9-1.0m b/d **alone** -- and sustain for 90 days. Would it cause damage to reserves? Maybe, but who cares: It's an emergency.— Javier Blas (@JavierBlas) March 11, 2026
Japán azonban nem várja meg az IEA közös döntését. Takaicsi Szanae miniszterelnök bejelentette, hogy országa már a jövő héttől, tehát március 16-tól megkezdi a nemzeti stratégiai tartalékok piacra dobását, összesen 80 millió hordót.
Bővebben itt foglaltuk össze, hogy mit jelenthet a bejelentés az olajpiacra nézve:
