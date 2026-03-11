Akkora a baj, hogy aktiválták a vésztervet az olajpiacon: nem mindennapi beavatkozásról döntöttek a nagyhatalmak

A Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) szerdán 400 millió hordó kőolaj felszabadításáról döntött az iráni háború okozta ellátási zavarok kezelésére. Ez a szervezet eddigi történetének legnagyobb ilyen volumenű intézkedése.

Parlamenti választás és piaci reakciók Mi vár a magyar gazdaságra a választások után? Milyen gazdaságpolitikai lépések jöhetnek és milyen piaci reakciók következhetnek? Erről lesz szó következő befektetői klubunkon! Most érdemes még regisztrálni!

A STRATÉGIAI TARTALÉKOKAT A 32 TAGORSZÁG EGYEDI KÖRÜLMÉNYEIHEZ IGAZÍTOTT ÜTEMEZÉSBEN BOCSÁTJÁK A PIAC RENDELKEZÉSÉRE.

Fatih Birol, az IEA ügyvezető igazgatója az olajpiaci kihívásokat "mértékükben példátlannak" nevezte, majd hozzátette:

a helyzetre egy ahhoz mérhető közös válaszlépés született.

Az Brent árjegyzése csak mérsékelten reagált a bejelentésre, ráadásul nem a várt irányba, mert egészen 91 dollár/hordó szintig drágult (+3 százalék).

De az energiaügynökség vezetője egy fontos részletet nem említett: milyen ütemben szabadítják majd fel ezt a hatalmas mennyiséget? Erről csak annyit mondott, hogy „további részletekkel szolgál majd arról, hogy ez a kollektív intézkedés hogyan fog megvalósulni a megfelelő időben”.

Legutóbb, 2022-ben az orosz-ukrán háború kitörésekor 182 millió hordót használtak el fél év alatt, amely a történelem eddigi legnagyobbja volt. Ha a 400 milliós készletet hasonló módon, 6 hónap alatt szabadítanák fel, akkor

napi kb. 2 millió hordó olajtöbblet jelenne meg a piacon.

A Hormuzi-szoros befagyása miatt 14-15 millió nyersolaj hiányzik a rendszerből, illetve további 4-5 millió hordó finomított termék, így ez a mennyiség önmagában édeskevés lenne a piac stabilizálására. Azonban egy olajpiaci szakértő szerint az érintett országok képesek arra, hogy nagyobb mennyiséget is kitároljanak, hiszen önmagában Amerika már bizonyította, hogy naponta közel 1 millió hordót a piacra tud dobni.

Ez viszont azzal járna, hogy gyorsabban lemerülnének a stratégiai készletek, ami ha elhúzódik az iráni háború, akkor komoly problémát okozhat.

The IEA member countries can do a LOT MORE than 1m b/d of stockpile release for 30-60 days. The US has demonstrated it can release 0.9-1.0m b/d **alone** -- and sustain for 90 days. Would it cause damage to reserves? Maybe, but who cares: It's an emergency. — Javier Blas (@JavierBlas) March 11, 2026

Japán azonban nem várja meg az IEA közös döntését. Takaicsi Szanae miniszterelnök bejelentette, hogy országa már a jövő héttől, tehát március 16-tól megkezdi a nemzeti stratégiai tartalékok piacra dobását, összesen 80 millió hordót.

Bővebben itt foglaltuk össze, hogy mit jelenthet a bejelentés az olajpiacra nézve:

Parlamenti választás és piaci reakciók A 2026-os év legfontosabb eseménye Magyarország szempontjából az április 12-én esedékes parlamenti választás. De mit hozhat a választás a piacok, befektetők számára? Terítéken a választási forgatókönyvek és az azokhoz rendelhető piaci reakciók a következő befektetői klubunkon. Információ és jelentkezés

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images