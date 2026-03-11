  • Megjelenítés
Három hajót is támadás ért a Hormuzi-szorosnál, időkorlát nélküli háborúról beszél Izrael – Híreink az iráni háborúról szerdán
Három hajót is támadás ért a Hormuzi-szorosnál, időkorlát nélküli háborúról beszél Izrael – Híreink az iráni háborúról szerdán

Irán szerda kora reggel bejelentette, hogy a háború kezdete óta „legintenzívebb és legkeményebb műveletét” indította el. Az amerikai hírszerzés kedden arról számolt be, hogy Irán elkezdte aláaknázni a Hormuzi-szorost. Donald Trump amerikai elnök katonai válaszcsapással fenyegetett emiatt. Szerdán legalább három civil hajót ért támadás a Hormuzi-szoros közelében, Irán ebből egy támadást ismert el. Jiszráel Kac izraeli védelmi miniszter kijelentette, az iráni háború időkorlát nélkül folytatódik. Cikkünk folyamatosan frissül a közel-keleti konfliktus eseményeivel.
Elismerte egy második hajó megtámadását is az IRGC

Az iráni Forradalmi Gárda elismerte, hogy egy második hajóra is rálőtt a Hormuzi-szorosban. Teherán állítása szerint mindkét hajó figyelmen kívül hagyta a figyelmeztetéseket, ezért támadták meg őket.

Az elérhető információk alapján legalább három teher- és tankerhajó kapott találatot a mai nap folyamán a kulcsfontosságú tengeri útvonalon, legalább három matróz eltűnt. Irán eddig csak két jármű megtámadását ismerte el.

(Al Jazeera)

Spanyolország visszavonja nagykövetét Izraelből

Tovább mérgesedik Spanyolország és Izrael viszonya az iráni háború miatt: szerdán Madrid bejelentette, hogy határozatlan időre visszavonja nagykövetét Izraelből.

(Times of Israel)

Patriot légvédelmi rendszer tart egy NATO-radarbázis felé Törökországban

Egy a török médiában megjelent videó tanúsága szerint egy Patriot légvédelmi rendszer tart a kelet-törökországi Kürecik radarbázis felé az iráni rakéták elleni védekezés céljából.

(Al Jazeera)

Három hajó elleni támadás történt ma a Hormuzi-szorosnál, Irán egyelőre egyet ismer el

Hírek szerint szerdán három hajót ért szerdán támadás a Hormuzi-szoros közelében.

Az iráni Forradalmi Gárda haditengerészeti parancsnoka egy hajó, a Mayuree Naree elleni támadást ismert el. Megjegyezte, a hajó nem vette figyelembe a neki küldött figyelmeztetéseket.

(The New York Times)

Iráni rakétagyártó üzem elleni csapásról számolt be Amerika

Az Egyesült Államok Középső Parancsnokságának szerdai közleménye szerint kedden csapást mértek egy Iránban található, ballisztikus rakétákat gyártó nagy üzem ellen.

(CNN)

Kimondta az izraeli védelmi miniszter: a végtelenségig eltarthat az iráni háború

Jiszráél Kac izraeli védelmi miniszter szerdán kijelentette, az Irán elleni háborúnak nincs időbeli korlátja – írja a Times of Israel.

Iráni hadsereg: minden amerikai, izraeli és velük szövetséges hajó célpont

Az iráni hadsereg közölte, hogy bármilyen, a Hormuzi-szoroson áthaladó, az Egyesült Államokhoz, Izraelhez vagy szövetségeseikhez tartozó hajót célba vehetnek.

Minden olyan hajó, amelynek olajrakománya vagy maga a hajó az Egyesült Államokhoz, a cionista rezsimhez vagy ellenséges szövetségeseikhez tartozik, legitim célpontnak minősül

– közölte a hadsereg központi műveleti parancsnoksága az állami televízió által közvetített nyilatkozatában.

Megismételték, hogy az iráni fegyveres erők „egyetlen liter olajat sem fognak átengedni” a szoroson.

(Al Jazeera)

Súlyos jelentés került ki: titokban jelentős segítséget kap Irán az egyik legerősebb katonai hatalomtól - Ezért ilyen sikeresek a dróncsapások

Oroszország segíti Irán drónerőit az öböl menti államok elleni támadások végrehajtásában – írja a CNN egy meg nem nevezett nyugati hírszerző információira hivatkozva.

Megszólalt az iráni elnök fia az új legfőbb vezető állapotáról

Irán új legfőbb vezetője, Modzstaba Hámenei biztonságban van, bár megsérült – erősítette meg Juszef Peszeskján, Maszúd Peszeskján iráni elnök fia.

(Sky News)

A román elnök jóváhagyta, hogy több amerikai felszerelés érkezzen a konstantai légibázisra az iráni háború támogatására

Románia elnöke jóváhagyta, hogy további amerikai csapatokat és felszereléseket fogadjanak az Egyesült Államok közel-keleti katonai műveleteinek támogatására. Nicusor Dan elnök elmondta, hogy csak védelmi felszereléseket, kommunikációs és üzemanyag-utántöltő rendszereket engedélyeznének a Mihail Kogalniceanu légibázison.

(The New York Times)

Három embert nem találnak az egyik kilőtt hajó legénységéből

A thaiföldi zászló hajó alatt közlekedő, szerdán a Perzsa-öbölben kilőtt szállítóhajó legénységéből húsz embert megmentettek, de hármat nem találnak a thaiföldi közlekedési minisztérium közleménye szerint.

(Times of Israel)

5-6 ezer tengeri aknája lehet Iránnak

Egy tavaly júniusi amerikai jelentés szerint Irán 5000-6000 tengeri aknával rendelkezhet.

Keddi médiajelentések szerint Teherán megkezdte a Hormuzi-szoros elaknásítását.

(CNN)

Iránt és Libanont is támadja az izraeli légierő

Az izraeli hadsereg bejelentette, hogy egy időben indít légitámadásokat Libanon és Irán ellen.

Légicsapásokat jelentettek Teherán keleti és nyugati részéből, továbbá Libanon fővárosa, Bejrút déli részéből, illetve két dél-libanoni városból is.

(Al Jazeera)

Tömeges temetést tartanak Teheránban

Tömeges temetést tartanak Teheránban a háborúban elesett katonai és védelmi vezetőknek.

Az állami média szerint a gyászolók Teheránban gyűlnek össze, ahol eléneklik a nemzeti himnuszt. A rezsimhez köthető beszámolókból származó felvételeken nagy tömegek gyűltek össze a város egyik terén.

(Times of Israel)

Magyarország szomszédjából indulhatnak amerikai vadászgépek bevetésre Irán ellen, 500 katona is érkezne

Románia jóváhagyja az Egyesült Államok azon kérését, hogy ideiglenesen vadászgépeket telepíthessen egy fekete-tengeri légibázisra, hogy segítse a közel-keleti katonai műveleteket – írja a Bloomberg.

Kreml: folyamatos kapcsolatban vagyunk az iráni vezetéssel

A Kreml szerdán azt mondta, folyamatos kapcsolatban állnak az iráni vezetéssel, és Moszkva kész hozzájárulni, hogy a régió visszatérjen a béke és a stabilitás állapotába.

(Times of Israel)

Ománt újra támadás érte, a légvédelem lelőtt egy drónt

Omán állami hírügynöksége arról számolt be, hogy egy drónt lelőttek, egy másik pedig Duqm városától északra a tengerbe zuhant.

Se áldozatokról, se károkról nem érkezett jelentés.

(Al Jazeera)

Támadás alatt az Emírségek

Az Egyesült Arab Emírségek védelmi minisztériumának közleménye szerint légvédelmük jelenleg Iránból érkező rakéták és drónok megsemmisítésén dolgozik.

(Al Jazeera)

Szerdára virradóra több légiriadó volt Izraelben

Szerdára virradó éjszaka négy légiriadó ébresztette az izraelieket az ország központi részein.

(MTI)

Új célpontokat jelölt ki Irán: a bankok és a techcégek irodái is sorra kerülhetnek

Az iráni Forradalmi Gárdához közel álló szervezetek a bankok és pénzintézetek, illetve amerikai és izraeli érdekeltségű cégek közel-keleti központjai elleni támadásokkal fenyegetnek – írja az Al Jazeera.

Újabb hajót ért támadás, ezúttal Dubaj közelében

Miután szerda reggel ismeretlen eredetű lövedék megrongált egy konténerszállító hajót a Hormuzi-szoros közelében az Egyesült Arab Emírségek partjainál, a brit tengerészeti ügynökség (UKMTO) újabb hajó megtámadásáról számolt be.

Az ömlesztettáru-szállítót 50 tengeri mérföldre északnyugatra Dubajtól egy ismeretlen lövedék találta el.

A legénység a jelentések szerint biztonságban van és jól van, a hatóságok vizsgálódnak.

(Al Jazeera)

Az izraeli hadsereg evakuációra szólítja fel Dél-Bejrút lakosságát

Az izraeli hadsereg (IDF) evakuálásra szólította fel a libanoni főváros, Bejrút déli részének lakosságát, mivel hamarosan katonai műveleteket indítanak a területen. A támadások célpontja az Irán-barát Hezbollah síita terrorszervezet lesz.

(CNN)

Drón csapódott be a dubaji reptér közelében, sérültek is vannak

„A hatóságok megerősítették, hogy nemrég két drón zuhant le a dubaji nemzetközi repülőtér (DXB) közelében, amelynek következtében két ghánai és egy bangladesi állampolgár könnyebben, egy indiai pedig közepesen sérült meg” – írja a Dubai Media Office.

A közlemény szerint a légi forgalom zavartalan.

(X)

Ömlik a pénz a hadiipari óriáshoz: ők fegyverezhetik fel az Egyesült Államokat is az iráni háborúra

Közel 30 százalékot nőtt a Rheinmetall árbevétele tavaly, rendelésállománya rekordot döntött, a menedzsment pedig további masszív bevételnövekedést jelez előre 2026-ra az európai védelmi kiadások felfutásának köszönhetően - jelentette a Cnbc.

Kiszivárgott: megsérült egy támadásban Irán új legfőbb vezetője, egyelőre nem tudni, mi van vele

Iráni és izraeli tisztségviselők egybehangzó értesülései szerint Modzstaba Hámenei, Irán új legfelsőbb vezetője megsérült az Izrael és az Egyesült Államok által február 28-án indított támadássorozat első napján – írja a The New York Times.

Műholdképek erősítik meg, hogy több iráni F-14-es is megsemmisült izraeli légicsapásokban

Új műholdfelvételek mutatják a megsemmisült iráni F-14-es vadászgépeket egy Iszfahán melletti légibázison a korábbi izraeli légicsapásokat követően.

A Vantor védelmi hírszerző cég által készített felvételeken több F-14-es repülőgép is megsérült, és az épületekben is károk keletkeztek.

Az izraeli hadsereg (IDF) vasárnap közölte, hogy az Iszfahánra mért csapások során több F-14-es repülőgépet, valamint a térségben lévő felderítő és légvédelmi rendszereket semmisített meg.

Az amerikai gyártmányú F-14 Tomcateket az 1979-es iszlám forradalom előtt szállították Iránnak, és feltehetően ezek az utolsó még üzemben lévő példányok.

(Times of Israel)

Izraeli csapás érte Bejrút központját, négy ember meghalt

Négy ember meghalt egy Bejrút központjában lévő lakást célzó izraeli csapásban az éjszaka folyamán libanoni médiajelentések szerint.

Az izraeli hadsereg (IDF) részéről egyelőre nem érkezett kommentár, és a libanoni hatóságok sem erősítették meg a halálos áldozatok számát.

Szokatlan módon a csapás Bejrút központjában történt, és nem a Hezbollah Dahiyeh nevű erődítményében, a város déli külvárosában, amelynek kiürítését az IDF elrendelte.

(Times of Israel)

Amerikai B1-es bombázók szálltak fel egy angliai légibázisról

Az amerikai B1-es bombázók kedden felszálltak a gloucestershire-i RAF Fairford légibázisról.

Ez azt követően történt, hogy Pete Hegseth amerikai védelmi miniszter arra figyelmeztetett, hogy Iránra a csapások „legintenzívebb napja” várhat, a „legtöbb vadászgép, a legtöbb bombázó és a legtöbb csapás” bevetésével.

(Sky News)

Súlyos incidens a Hormuzi-szorosban: eltaláltak egy teherhajót, azonnali evakuálásra került sor

Egy teherhajót ismeretlen lövedék talált el a Hormuzi-szorosban, aminek következtében tűz ütött ki a fedélzeten, és a legénység evakuálásra és segítségkérésre kényszerült - közölte szerdán az Egyesült Királyság tengeri kereskedelmi műveleti egysége a Reuters beszámolója szerint.

Srí Lanka átadja a kilőtt iráni hadihajó halálos áldozatainak holttesteit Teheránnak

Egy Srí Lanka-i bíróság elrendelte, hogy a szigetország partjainál egy iráni hadihajó elleni múlt heti támadásban megölt 84 tengerész holttestét adják át Irán nagykövetségének.

Az IRIS Dena nevű hadihajót egy amerikai tengeralattjáró torpedója találta el az Indiai-óceánon, miközben egy India által szervezett haditengerészeti gyakorlatról tért vissza, az Irán elleni amerikai-izraeli háború közepette.

(Reuters)

Iráni rendőrfőnök: a tüntetőket ellenségként fogjuk kezelni

Ahmad-Reza Radan iráni rendőrfőnök arra figyelmeztette az irániakat, hogy mindenkit, aki az utcára vonul tiltakozni, nem tüntetőként, hanem ellenségként fognak kezelni.

A biztonsági erők ujjukat a ravaszon tartják

– mondta Radan az állami televízióban kedd este.

Januárban tömeges kormányellenes tüntetések törtek ki Irán-szerte, amelyeket az iráni biztonsági erők brutálisan elfojtottak.

(CNN)

Figyelmeztet a veterán tábornok: beláthatatlan következményekkel járna a Hormuzi-szoros elaknásítása, a világ legtávolabbi pontján is megéreznék

Mark MacCarley nyugalmazott amerikai vezérőrnagy a CNN-nek nyilatkozva azt mondta, a Hormuzi-szoros aláaknázása a szoros teljes elzáródásával járhatna, amit az egész világgazdaság megérezne.

Katart támadja Irán

A CNN stábja a katari Dohában szerda reggel a város fölött olyan hangos robajokat hallott, hogy az épületek is megremegtek, miután Irán többször is rakétákat és drónokat lőtt ki az Öböl menti államokra.

A katari védelmi minisztérium az X-en közzétett bejegyzésében közölte, hogy semlegesítették a Katart célzó rakétatámadást.

Korábban Szaúd-Arábia és az Egyesült Arab Emírségek jelentette, hogy Iránból érkező drónokat és rakétákat fogtak el.

(CNN)

Nagy a baj, történelmi lépés készül: soha nem látott mértékben nyúlhatnak hozzá a stratégiai kőolajtartalékhoz

A Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) történetének legnagyobb stratégiai kőolajkészlet-felszabadítását javasolta. A lépés célja az iráni konfliktus nyomán meredeken emelkedő nyersolajárak megfékezése. A kezdeményezésről a G7-országok energiaügyi miniszterei is egyeztetnek, de a végleges döntés még várat magára.

16 iráni aknatelepítő hajó megsemmisítéséről számolt be az amerikai haderő

Az amerikai haderő kedden megsemmisített 16 iráni aknatelepítő hajót a Hormuzi-szoros közelében – közölte az amerikai központi parancsnokság, miután Donald Trump amerikai elnök arra figyelmeztetett, hogy minden Irán által a szorosban elhelyezett aknát azonnal el kell távolítani.

Trump korábban azt mondta, hogy az Egyesült Államok „teljesen megsemmisített” 10 inaktív aknatelepítő hajót.

(Reuters)

Legintenzívebb támadását indította Irán a háború kitörés óta, helyzet van a Hormuzi-szorosban – Híreink az iráni háborúról szerdán

Irán szerda kora reggel bejelentette, hogy a háború kezdete óta „legintenzívebb és legkeményebb műveletét” indította el. Az amerikai hírszerzés kedden arról számolt be, hogy Irán elkezdte aláaknázni a Hormuzi-szorost. Donald Trump amerikai elnök katonai válaszcsapással fenyegetett emiatt. Cikkünk folyamatosan frissül a közel-keleti konfliktus eseményeivel.

