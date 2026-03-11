Három hajót is támadás ért a Hormuzi-szorosnál, időkorlát nélküli háborúról beszél Izrael – Híreink az iráni háborúról szerdán

Az iráni Forradalmi Gárda elismerte, hogy egy második hajóra is rálőtt a Hormuzi-szorosban. Teherán állítása szerint mindkét hajó figyelmen kívül hagyta a figyelmeztetéseket, ezért támadták meg őket.

Az elérhető információk alapján legalább három teher- és tankerhajó kapott találatot a mai nap folyamán a kulcsfontosságú tengeri útvonalon, legalább három matróz eltűnt. Irán eddig csak két jármű megtámadását ismerte el.

(Al Jazeera)