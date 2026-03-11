Hosszú évtizedek óta kergetik a délibábot Trump legádázabb ellenfelei – Idén végre összejöhet a történelmi bravúr?

Ha csak egy perce van, olvassa el a lényeget AI összefoglalónkban.

2026-ban ismét terítékre került az Egyesült Államokban az a vissza-visszatérő toposz, amitől egyeseket már kiráz a hideg: vajon az idei lesz az az év, amikor a demokraták átfordítják, azaz „kékké változtatják” a republikánus fellegvárnak számító Texast? A mélyvörös bástyában egészen 1994 óta nem győzött demokrata állami szintű választáson. Legutóbb Beto O’Rourke 2018-as szenátori kampánya idején lángolt fel a „kék Texasról” szóló vágyálom, ám bármennyire is szorosan alakult a verseny, O’Rourke végül 2,8 ponttal kikapott Ted Cruztól. Az idei szenátusi választáson is előkerült az ismerős forgatókönyv, és máris országos szereplővé nőtte ki magát a kihívó. James Talarico túl van az első, komoly megmérettetésén, de sok tekintetben eltér egy tipikus demokratától. Vajon összejöhet a történelmi bravúr, ami akár végítélettel is felérhet Donald Trump elnöksége felett?

Március 3-án tartották a novemberben esedékes félidős kongresszusi voksolás legelső előválasztási összecsapásait, a legtöbb figyelem pedig Texasra szegeződött, ugyanis mind demokrata, mind republikánus oldalon rendkívül izgalmasra és megosztóra sikeredett a verseny.

Presbiteriánus papnövendék vs. Trump-ellenes hajóágyú

Demokrata oldalon először úgy tűnt, hogy háromosztatú mezőny alakulhat ki, azonban Colin Allred, aki 2024-ben 9 ponttal maradt alul Ted Cruz republikánus szenátorral szemben, december elején bejelentette: a felsőház újbóli megcélzása helyett az alsóházba térne vissza 2027-től. Allred elmondása szerint a döntés előtt egyeztetett Jasmine Crockett-tel, akiről gyűltek a pletykák, hogy hamarosan ringbe fog szállni. Crockett és Allred így elkerülte, hogy megosszák a feketék szavazatait, ami a texasi, de az országos demokrata politikában is kulcsfontosságúnak mondható.

A 44 éves, korábban polgárjogi ügyvédi irodát vezető Crockett 2023 óta képviseli Texas 30. körzetét, amely Dallas központi részét fedi le. 2024-ben Kamala Harris kampányának társelnökeként szolgált, amit a volt amerikai alelnök – tőle eddig szokatlan módon – azzal hálált meg, hogy az utolsó napokban látszólag beállt Crockett előválasztási kampánya mögé (azért csak látszólag, mert Harris robothívásokban biztatott a Crockettre ikszelésre). A relatíve zöldfülű dallasi képviselőnőt kevés demokrata szimpatizánsnak kell bemutatni,

szókimondó és harcias stílusával rövid idő alatt Donald Trump és a republikánusok egyik elsőszámú kritikusává nőtte ki magát, akikkel a szájkaratét is előszeretettel vállalja.

Megesett, hogy Crockett a kerekesszékes texasi kormányzót „hot wheels kormányzónak” nevezte a kisautókra utalva (magyarázata szerint nem Greg Abbott kerekesszékére, hanem arra gondolt, hogy Abbott migránsokat szállíttatott demokrata vezetésű városokba), de egy bizottsági meghallgatáson például személyeskedő csetepatéba keveredett Marjorie Taylor Greene-nel, az akkoriban még Trump-párti exképviselővel, akivel egymás külsejét bírálták. Crockettbe maga az elnök is többször beleszállt, többek közt „alacsony IQ”-júnak titulálva őt. A politikus igyekezett hasznot húzni a republikánus elnök kritikájából: kampányindító videója csupán annyiból állt, hogy szó nélkül „tűri” Trump különböző szidalmait, majd elszántan a kamerába néz.

Crockett ellenfele az állami törvényhozásban 2018-ban aktív James Talarico volt, aki korábban tanárként dolgozott, oktatáspolitikából diplomázott, presbiteriánus papnövendékként pedig teológiából doktorált. Az Austin környékét képviselő Talarico egyike volt azon texasi demokratáknak, akik augusztusban az állam elhagyásával próbálták megakadályozni, hogy a republikánusok soron kívül átszabják a kongresszusi körzethatárokat. Már Talarico kampányának felütése is erősen eltért Crockett stratégiájától.

A legnagyobb szakadék az országunkban nem a bal- és jobboldal között húzódik, hanem a fent és a lent lévők között. A milliárdosok azt akarják, hogy balra és jobbra nézzünk egymásra, ahelyett, hogy felfelé néznénk, rájuk

– magyarázta, a társadalmi megosztottságért az abból profitáló vagyonosokat okolva. Talarico emellett – demokrata politikusoktól szokatlan módon – a keresztény hitét is előtérbe helyezi, Jézus tanításaival alátámasztva a társadalmi egyenlőtlenség és igazságtalanság elleni kiállását.

I’m running for the U.S. Senate.Billionaires have taken over Texas and taken over America — but together, we can take power back for working people.Join this movement: https://t.co/Cam7Y742fM pic.twitter.com/jPIrIJeX0A https://t.co/Cam7Y742fM — James Talarico (@jamestalarico) September 9, 2025

Jóllehet emiatt a fehér férfi Talaricót egyesek „mérsékeltnek”, míg a fekete nő Crockettett „progresszívnek” bélyegezték, ennek fordítottja mellett is lehetne érvelni.

A kettejük közötti különbség az ideológia helyett inkább a stílusban volt fellelhető:

Talarico igyekezett kinyúlni és meggyőzni a demokraták törzstáborán kívül eső szavazókat is – akár egy YouTube-on népszerű műsor keretében is –, míg Crockett elsősorban a Trump-ellenes retorika bázison belüli mozgósító hatására támaszkodott. Talarico ehelyett nem a republikánusoknak, hanem lényegében az osztálykülönbségeknek üzent hadat, de hajlandó volt saját pártját és Joe Biden elnökségét is kritizálni.

A véghajrában aztán eldurvultak a nemi és faji viták: Crockett rasszizmussal vádolta a Talarico-kampányt, amiért a konzervatív Texasban kevésbé „választhatónak” festették le őt, valamint mert ellenfele állítólag „középszerűnek” nevezte korábban Allredet. Crockett egyébként tavaly azért került tűzvonalba, mert „rabszolga mentalitással” vádolta a bevándorláskritikus spanyolajkúakat, illetve úgy érvelt a bevándorlás mellett, mert a feketék „nem fognak többé gyapotot szedni”.

A rendkívül szoros versenyben végül Talarico aratott győzelmet a voksok több mint 52%-ával,

a magabiztos sikert pedig bizonyára a tudatosan célba vett hispánok voksainak is köszönheti. A 46%-ot szerző Crockett elsősorban Dallas környékén és Kelet-Texasban szerepelt jobban, ahol jóval magasabb az afroamerikai lakosság aránya. Talarico ezzel szemben Austinban, a magasan képzett fehérek lakta kertvárosokban, valamint a latino többségű és a határ menti területeken teljesített kimagaslóan. Utóbbi, a Rio Grande folyó vidéke az elmúlt években Trump felé mozdult el.

Texas - Democratic Senate Results:Talarico: 51.8%Crockett: 46.9%Hassan: 1.2%- 59% Est Reporting - pic.twitter.com/wR9AOaAMwR https://t.co/wR9AOaAMwR — Polling USA (@USA_Polling) March 4, 2026

Chuck Rocha demokrata stratéga, aki korábban Bernie Sanders kampányán dolgozott, most pedig Talaricónak adott tanácsokat, a Wall Street Journalnak úgy nyilatkozott:

Az üzenet a következő: Ne írjuk le azokat a latinókat, akik Donald Trumpra szavaztak. […] A demokraták elkövették azt a hibát, hogy addig mikrotargetáltak mindenkit, amíg szinte senkit sem szólítottak meg

– vélekedett Rocha, aki szerint Talarico vallásra, az árkok betemetésére és gazdasági populizmusra fókuszáló üzenete aratott a latinók körében.

Az általános választáson ugyanakkor nem lesz könnyű dolga Talaricónak: konzervatív körökben már most támadják az olyan „woke”-nak vélt múltbéli kijelentései miatt, mint hogy „hat gender létezik”, és hogy Istennek nincs neme – egyszóval azzal vádolják, hogy a vallásos üzenet mögött radikálisan liberális álláspont rejtőzik.

Az establishment politikai veteránja vs. MAGA-párti botrányhős

Az tehát biztossá vált, hogy demokrata részről Talarico indul, a republikánus ellenfél kilétét azonban még homály fedi. A Texast 2002 óta képviselő John Cornyn ringbe száll egy ötödik hatéves ciklusért is, és hiába az évtizedes tapasztalata és a befolyásos pozíciója a frakción belül, nem maradt kihívó nélkül. Az előválasztáson két párttársa is elindult ellene: Wesley Hunt kongresszusi képviselő, illetve Ken Paxton, az állam főügyésze.

A MAGA-mozgalomhoz sorolt, keményvonalasan jobboldali Paxton hosszú ideje kritizálja Cornynt, amiért szerinte túl mérsékelt. A 74 éves politikai veterán például támogatta Ukrajna katonai segélyezését, a gyermekként Egyesült Államok hozott illegális bevándorlók státuszának rendezését, illetve a fegyvertartási szabályok szigorítását is az uvaldei iskolai lövöldözés árnyékában.

A magát valódi, Trump-féle fából faragott republikánusként pozicionáló Paxton ezzel szemben azzal csinált magának hírnevet, hogy a Biden-adminsiztráció alatt több mint százszor perelte be a szövetségi kormányzatot.

A főügyész renoméját viszont több botrány is besározta:

2015-ben tőzsdei csalással vádolták meg, de tavaly ejtették a vádakat. Miután több munkatársa vesztegetéssel és egyéb visszaélésekkel vádolta meg főügyészként, a texasi képviselőház 2023-ban kezdeményezte az elmozdítását és felfüggesztette hivatala alól, de az állami szenátus végül felmentette. De nemcsak a karrierjét, a magánéletét sem kerülték el a botrányok, amelyekből persze Cornyn politikai előnyt kíván kovácsolni. 2025 nyarán felesége válópert indított ellene állítólagos házasságtörés miatt.

A republikánus előválasztáson végül kisebb meglepetésre Cornyn végzett az első helyen 42%-kal, de Paxton a voksok 40,7%-val nem maradt le mögötte sokkal. Az egyesek által „ünneprontó harmadiknak” bélyegzett Wesley Hunt 13,5%-ot szerzett, és mivel egyik jelölt sem kaparintotta meg legalább a szavazatok 50%-át, ezért második fordulót kell majd tartani májusban. Ezt a legtöbb elemző kockázatként látja republikánus szempontból, hiszen az elhúzódó, a párt szimpatizánsait megosztó belviszály a demokraták malmára hajthatja a vizet.

Így mindenki Donald Trump beavatkozására vár, aki a legtöbb republikánus előválasztáson előszeretettel lép fel királycsinálóként.

De Texasban eddig nem állt be egyik jelölt mögé sem. Az elnök válószínűleg két tűz közé szorult: szenátusi párttársai erősen Cornyn mellett lobbiznak, és rendkívüli lenne, ha az elnök nem a hivatalban lévő jelölt mellett szállna síkra. Cornyn támogatásával azonban a MAGA-bázis felháborodását kockáztatná Trump, hisz ezt a köreikben népszerű és az elnökhöz lojális Paxton cserben hagyásaként is lehetne értelmezni. A legtöbben ugyanakkor úgy vélik, hogy Cornyn jobb esélyekkel vágna neki a Talaricóval szembeni novemberi összecsapásnak, mint a szélsőségesebbnek és megosztóbbnak vélt Paxton. Meglátjuk, hogy Trump lép-e valamit, és melyik kezébe harap bele, vagy esetleg hagyja, hogy Cornyn és Paxton lejátssza egymás közt.

Vége Trump egyeduralmának?

A texasi versenyt azért is övezik árgus szemek, mert ha a demokraták meg tudnák fordítani az államot, az a republikánusok szenátusi többségének végét jelentheti. Trump megkopott népszerűségét és a demokraták feltüzeltségét elnézve a legtöbben már-már lefutottnak tartják a képviselőházi többségért vívott harcot – gerrymandering-háború ide-vagy oda –, itt a 2024-as voksolás után is alig pár mandátumon múlt a republikánus ellenőrzés. Míg az alsóházban lényegében mindössze az a választás tétje, hogy szűk vagy bő többséget szereznek a demokraták, addig

a felsőházban továbbra is a republikánusoknak áll a zászló.

(És nemcsak az olyan strukturális okokból, hogy a gyérebben lakott „heartland” republikánusok felé tendáló államai ugyanannyi, 2-2 szenátort delegálnak, mint a partmenti demokrata államok, amelyek metropoliszoknak adnak otthont.)

Ahhoz, hogy a demokraták mégis mindkét házban többségbe kerüljenek, a jelenlegi erőviszonyok mellett (53-47) valószínűleg

olyan „kék hullámra” lenne szükségük, ami a 2018-ast is felülmúlná.

Hiába zsebelték be ugyanis a képviselőházat, a szenátust hat évvel ezelőtt sem sikerült átfordítaniuk.

Idén először két olyan billegő államban kell megvédeniük a szenátori helyeiket, ahol 2024-ben Trump nyert az elnökválasztáson. Az egyik a Georigában újrainduló Jon Ossoff mandátuma – akit elnökjelölt-esélyesként is emlegetnek –, a másik pedig Michigan, ahol a nyugdíjba vonuló Gary Peters székéért három demokrata verseng, akik ideológiája a Bernie Sanders-féle baloldaltól a centrizmusig terjed. Ha tehát Georgiában és Michiganben sikerül visszaverni a republikánus offenzívát, akkor tartanak ott a demokraták, hogy maradnak az eddigi erőviszonyok.

Ezután kellene még négy államot áthódítaniuk, hogy 51-re hozzák ki szenátoraik számát. Elemzői berkekben hat demokrata célpontot szokás emlegetni, és itt jön be Talarico szerepe: Maine, Észak-Karolina, Ohio, Iowa, Alaszka és Texas.

Dems have their nominee in Alaska (Mary Peltola), one of their six offensive targets They need to hold onto Michigan and Georgia and win 4 out of the 6 six targets (50-50 chamber = VP Vance breaks tie) to flip the senate pic.twitter.com/TShHxvWLmF https://t.co/TShHxvWLmF — umichvoter (@umichvoter) January 12, 2026

Maine-ben a baloldali populista oldalra sorolt osztrigahalász és volt tengerészgyalogos, a 41 éves Graham Platner , illetve az állam establishment-közeli kormányzója, a 78 éves Janet Mills között fog eldőlni a demokrata jelöltség. Talán itt lehet a legnagyobb esélye a demokratáknak, hiszen ez az egyetlen feléjük hajló állam, amelyet egy republikánus képvisel, a washingtoni kétpártiság letűnt korát megtestesítő Susan Collins. A centrista politikai veteránt ugyanakkor nem érdemes leírni, a demokraták 2020-ban is hiába próbálkoztak Collins ellen.

, illetve az állam establishment-közeli kormányzója, a 78 éves között fog eldőlni a demokrata jelöltség. Talán itt lehet a legnagyobb esélye a demokratáknak, hiszen ez az egyetlen feléjük hajló állam, amelyet egy republikánus képvisel, a washingtoni kétpártiság letűnt korát megtestesítő Észak-Karolinában is reménykedhetnek a demokraták, hiszen a népszerű exkormányzót, Roy Coopert indítják a Republikánus Nemzeti Bizottság (RNC) korábbi társelnöke, Michael Whatley ellen. Whatley Trump menyével, Lara Trumppal közösen vezette az RNC-t.

indítják a Republikánus Nemzeti Bizottság (RNC) korábbi társelnöke, ellen. Whatley Trump menyével, Lara Trumppal közösen vezette az RNC-t. Az egyre csak a republikánusok felé tolódó Ohióban már nehezebb dolga lesz Sherrod Brown nak, aki 2007 óta már szolgált a középnyugati állam szenátoraként, de 2024-ben kikapott, most pedig a visszatérésben bízik. Ellenfele a J.D. Vance alelnökké avanzsálása után kinevezett Jon Husted lesz.

nak, aki 2007 óta már szolgált a középnyugati állam szenátoraként, de 2024-ben kikapott, most pedig a visszatérésben bízik. Ellenfele a alelnökké avanzsálása után kinevezett lesz. Hasonlóan meredek a pálya a demokraták számára Alaszkában, ahol az ugyancsak 2024-ben legyőzött korábbi kongresszusi képviselővel, Mary Peltolával futnak neki a kihívásnak. Az egybefüggő 48 államtól eltérő alaszkai viszonyokhoz jól alkalmazkodó, olykor különutas Peltola csupán 2,5 ponttal maradt alul két éve, ugyanakkor a republikánus inkumbens, Dan Sullivan nem fogja könnyen adni a helyét a republikánusok felé hajló államban.

My name is Mary Peltola, and I'm running for U.S. Senate to fight for fish, family, and freedom – and that begins with fixing the rigged system in DC that’s shutting down Alaska.We need systemic change if we're going to fill our homes with abundance again. pic.twitter.com/pLnr4GLd9k https://t.co/pLnr4GLd9k — Mary Peltola (@MaryPeltola) January 12, 2026

Iowa ugyancsak szerepel a demokraták célpontjai között, kiváltképp, mert Trump vámjai különös erővel sújtották az agrárállam gazdaságát, és sem a republikánus kormányzó, sem Joni Ernst szenátor nem indul újra. Utóbbi 2020-ban alig 7 pontos előnnyel nyert. A demokrata szenátusi előválasztás valószínűleg két állami törvényhozó, Josh Turek paralimpikon, valamint Zach Wahls között fog eldőlni, míg a republikánusok Ashley Hinson kongresszusi képviselőt, volt tévébemondót indítják.

Maine, Észak-Karolina, Ohio, Alaszka, Iowa és Texas közül tehát legalább négyet kellene besöpörnie a demokratáknak, hogy többségük legyen, mind közül pedig talán Texas bizonyulhat a legkeményebb diónak.

Larry Sabato politikai elemző „kristálygömbje” Georgiát a demokraták felék hajló, Michigant, Maine-t és Észak-Karolinát pedig „érmedobás” kategóriába sorolja. Sabato szerint Ohio és Alaszka inkább Trumpék felé billenhet, Iowában és Texasban azonban egyelőre republikánus győzelmet valószínűsít. (Érdekes lehet még Nebraskát és Montanát figyelni: előbbiben 2024 után ismét függetlenként indul a populista húrokat pengető Dan Osborn, a demokraták pedig nem indítanak senkit, és akár Montanában is lejátszódhat ez a forgatókönyv az inkumbens republikánus trükkös visszavonulását követően.)

Bár a demokraták esetleges szenátusi többsége közel sem rajta múlik egy személyben, meglátjuk, hogy Talarico felülmúlja az elvárásokat, és beváltja-e a Demokrata Párt régóta dédelgetett álmát a „kék Texasról”. A tét nem kicsi: a demokraták már a képviselőház meghódításával is borsot törhetnének Trump orra alá különböző szakpolitikai vagy etikai vizsgálatokkal, kormányzati leállással fenyegethetnek vagy keresztbe húzhatják a Fehér Ház költségvetési és törvényhozási ambícióit – noha Trump a szűk republikánus többség dacára is példátlan előszeretettel támaszkodik a rendeletekre.

A szenátus elveszítése viszont kétpályás letámadással és jóval húsbavágóbb következményekkel bírna az elnökre nézve.

Megnehezedne a bírói és kormányzati kinevezések jóváhagyása – beleértve azt is, ha 2027 után üresedés keletkezne a legfelsőbb bíróságon –, a mindkét kamarát kontrolláló demokraták pedig olyan költségvetési tételek vagy tervezetek elfogadásával bombázhatják Trumpot, amelyek állandóan vétózásra kényszeríthetik – akár széles népszerűségnek örvendő kérdésekben is, ami aláásná a republikánusok választási esélyeit 2028-ban is.

De a 2026-os kampány még csak most kezdődik.

Címlapkép forrása: Jordan Vonderhaar/Bloomberg via Getty Images