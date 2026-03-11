  • Megjelenítés
Komoly fenyegetés érkezett Irántól: ha ez bekövetkezik, a régió összes kikötője égni fog
Irán megtámadhatja a Közel-Kelet polgári kikötőit abban az esetben, ha az Egyesült Államok iráni civil kikötőket kezd el bombázni - írja a perzsa állam egyik magas rangú katonatisztjére hivatkozva az Al Jazeera.

Az Egyesült Államok a késő délutáni órákban adott ki figyelmeztetést az iráni lakosság számára, melyben azt írják, hogy

a perzsa állam a hadiflotta maradékait szándékosan civil kikötőkbe hajózta be, melyek így a nemzetközi jog értelmében elveszítették védett státuszukat.

A CENTCOM a civileket az iráni kikötők azonnali elhagyására szólította fel.

Teherán erre válaszul közölte, hogy ha az amerikaiak bombázni kezdik a Perzsa- és Ománi-öbölben található kikötőket, akkor válaszul ők is megtámadják a régió civil kikötőit, hiszen azok is "legitim célpontok" lesznek.

Az iráni konfliktus során a harcoló felek és a média is gyakran hivatkozik a nemzetközi jogban egyébként gyakran figyelmen kívül hagyott alapvetésekre. Jelen esetben a civil kikötőkben horgonyzó, de katonai célokra készült hajók valóban legitim célpontnak számítanak, hasonlóan más olyan esetekhez, amikor egyébként védett infrastruktúra területén tárolnak fegyvereket.

Az amerikai támadás cikkünk közlésekor még nem indult el, de várható, hogy a Hormuzi-szoros elzárásával fenyegetőző Irán flottájának maradékát Washington az elkövetkező napokban kiemelt célpontként fogja kezelni.

