Komoly fenyegetés érkezett Irántól: ha ez bekövetkezik, a régió összes kikötője égni fog

Az Egyesült Államok a késő délutáni órákban adott ki figyelmeztetést az iráni lakosság számára, melyben azt írják, hogy

a perzsa állam a hadiflotta maradékait szándékosan civil kikötőkbe hajózta be, melyek így a nemzetközi jog értelmében elveszítették védett státuszukat.

A CENTCOM a civileket az iráni kikötők azonnali elhagyására szólította fel.

Teherán erre válaszul közölte, hogy ha az amerikaiak bombázni kezdik a Perzsa- és Ománi-öbölben található kikötőket, akkor válaszul ők is megtámadják a régió civil kikötőit, hiszen azok is "legitim célpontok" lesznek.

Az iráni konfliktus során a harcoló felek és a média is gyakran hivatkozik a nemzetközi jogban egyébként gyakran figyelmen kívül hagyott alapvetésekre. Jelen esetben a civil kikötőkben horgonyzó, de katonai célokra készült hajók valóban legitim célpontnak számítanak, hasonlóan más olyan esetekhez, amikor egyébként védett infrastruktúra területén tárolnak fegyvereket.

Az amerikai támadás cikkünk közlésekor még nem indult el, de várható, hogy a Hormuzi-szoros elzárásával fenyegetőző Irán flottájának maradékát Washington az elkövetkező napokban kiemelt célpontként fogja kezelni.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images