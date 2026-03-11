  • Megjelenítés
Lépett az ENSZ: határozatot fogadtak el a Közel-Keleti események miatt
Lépett az ENSZ: határozatot fogadtak el a Közel-Keleti események miatt

Az ENSZ Biztonsági Tanácsa elfogadta az Öböl menti Együttműködési Tanács (GCC) által benyújtott határozattervezetet. A dokumentum Irán öböl menti államok elleni támadásainak azonnali beszüntetését követeli - írta az Al Jazeera.

A határozatot 13 igen szavazattal, két tartózkodás mellett fogadták el, egyetlen tagállam sem szavazott ellene. A dokumentum három fő pontot tartalmaz.

  • Elsőként elítéli az Irán által az öböl menti országok ellen indított támadásokat.
  • Másodsorban követeli ezek azonnali beszüntetését,
  • végezetül pedig mélységes sajnálatát fejezi ki a polgári infrastruktúra ellen végrehajtott csapások miatt.

Az Al-Dzsazíra legutóbbi összesítése szerint a tervezetet mintegy 105 ENSZ-tagállam támogatja. Ez a szám széles körű nemzetközi egyetértésre utal.

Oroszország egy saját határozattervezetet is készített. Ez a dokumentum nemcsak Irán, hanem Izrael és az Egyesült Államok iráni célpontok elleni támadásaival is foglalkozik. Ezeket az eseményeket a GCC által előterjesztett, immár elfogadott határozat nem érinti.

Vészjósló üzenet érkezett: ha az Egyesült Államok hibázik, újabb kulcsfontosságú tengeri útvonal eshet el

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

