Lépett az ENSZ: határozatot fogadtak el a Közel-Keleti események miatt

A határozatot 13 igen szavazattal, két tartózkodás mellett fogadták el, egyetlen tagállam sem szavazott ellene. A dokumentum három fő pontot tartalmaz.

Elsőként elítéli az Irán által az öböl menti országok ellen indított támadásokat.

Másodsorban követeli ezek azonnali beszüntetését,

végezetül pedig mélységes sajnálatát fejezi ki a polgári infrastruktúra ellen végrehajtott csapások miatt.

Az Al-Dzsazíra legutóbbi összesítése szerint a tervezetet mintegy 105 ENSZ-tagállam támogatja. Ez a szám széles körű nemzetközi egyetértésre utal.

Oroszország egy saját határozattervezetet is készített. Ez a dokumentum nemcsak Irán, hanem Izrael és az Egyesült Államok iráni célpontok elleni támadásaival is foglalkozik. Ezeket az eseményeket a GCC által előterjesztett, immár elfogadott határozat nem érinti.

