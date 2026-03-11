Magyarország szomszédjából indulhatnak amerikai vadászgépek bevetésre Irán ellen, 500 katona is érkezne

Washington több repülőgépet szeretne a Mihail Kogalniceanu légibázisra küldeni, ahol logisztikai feladatok elvégzésére és üzemanyag-utántöltésre kerülne sor.

Az Egyesült Államok azt is tervezi, hogy akár 500 katonát is telepít Romániába.

Nicusor Dan román elnök szerdára összehívta a Legfelsőbb Védelmi Tanács ülését, hogy megvitassák az esetleges „további katonai képességeket” román földön, de az Egyesült Államok nevét nem említette.

A Romániához intézett amerikai felhívás azután érkezett, hogy Spanyolország elutasította, hogy az Egyesült Államok használja ottani katonai bázisait az Irán elleni háborúban.

Románia néhány száz amerikai katonát állomásoztat a Mihail Kogalniceanu légibázison, és Lengyelországgal együtt itt található az Aegis Ashore ballisztikusrakéta-védelmi rendszer, amelyet több mint egy évtizede telepítettek az Iránból érkező potenciális fenyegetések elhárítására.

