Megérkezett a javaslat: rekordmennyiségű olajjal fojtanák el a globális pánikot, de súlyos ára lehet
Megérkezett a javaslat: rekordmennyiségű olajjal fojtanák el a globális pánikot, de súlyos ára lehet

Újabb részletek derültek ki a globális stratégiai olajkészletek felszabadításáról: a Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) történetének legnagyobb szabású beavatkozását tervezi. A nagyobb olajtartalékokat birtokló országok részére javasolt 300-400 millió hordós mennyiség célja a magas árak letörése, ám a piac egyelőre szkeptikus: a Brent kőolaj ára a bejelentés hírére nemhogy csökkenni, hanem emelkedni kezdett. Egyes szakértők attól félnek, hogy ha a tartalékok jelentős részét most elhasználják, akkor későbbre nem marad érdemi mozgástér az olajpiac megmentésére.

A Bloomberg jelentése szerint az IEA javaslata – amely elrendeléséről még nem született döntés – nagyságrendekkel haladja meg a korábbi válságkezelő intézkedéseket.

Az energiaügynökség szerint

a teljes készletből mintegy 300-400 millió hordónyi olajat kellene felszabadítani az iráni háború okozta olajkrízis miatt.

Az egyeztetésről kiszivárgó információk szerint a mennyiség felét Amerika, maradék részt pedig a többi állam fedezné.

Hogy kontextusba helyezzük mekkora beavatkozásról van szó: az IEA tagországainak összesített, állami kezelésben lévő stratégiai készlete nagyjából 1,2 milliárd hordó, tehát a harmadát kellene megpiszkálni. Legutóbb, 2022-ben az orosz-ukrán háború kitörésekor 182 millió hordót szabadítottak fel fél év alatt, amely a történelem eddigi legnagyobbja volt. Tegyük fel, hogy hozzányúlnának a 400 milliós készlethez, feltételezve egy hasonló, fél éves kitárolási ciklust: ekkor napi kb. 2 millió hordó olajtöbblet jelenne meg a piacon.

Bár a 1,2 milliárd hordó papíron soknak tűnik, de a fizikai kitárolási sebesség korlátozott, így a piacra gyakorolt hatása is az.

A Hormuzi-szoros befagyása miatt viszont 14-15 millió nyersolaj hiányzik a rendszerből, illetve további 4-5 millió hordó finomított termék.

Jól látszik, önmagában ez az intézkedés csak sebtapasz lehet a problémára.

Ezeket a készleteket súlyos fizikai ellátási zavarokra (háborúk, természeti katasztrófák) tartják fenn, nem pedig pusztán az árak piaci szabályozására. Ráadásul bár a kínálat ilyen mértékű növelése elméletileg az árak csökkenéséhez kellene, hogy vezessen, a Brent jegyzése több mint 4%-ot emelkedett a hírre.

jEbNLLwc

Ennek több oka is lehet:

  • Franciaország jelezte, hogy egyelőre nem látja indokoltnak a készletek megnyitását, nincs egyetértés a G7-ek között.

  • A szakértők attól tartanak, hogy ha a tartalékok jelentős részét most ellövik, egy valódi, tartós ellátási kiesés esetén nem marad érdemi válaszlépés. Eddig pont az nyugtatta meg az olajpiacot, hogy azt érzékelték, nincs még akkora baj, hogy az olajtartalékokhoz kelljen nyúlni.

  • A Fehér Ház tisztségviselőinek egymásnak ellentmondó nyilatkozatai a háború kimenetelét illetően nagy bizonytalanságot okoz az olajpiacon azzal kapcsolatban, hogy mikor térhet vissza a normáls kerékvágásba az ellátás.

  • Ráadásul minden egyes hordót, amit most 90-100 dolláros árnál kiengednek, később (amikor a piac megnyugszik) vissza kell vásárolniuk az államoknak, ami óriási keresletet és ezzel újabb áremelkedést generálhat a jövőben.

A döntés várhatóan szerda estig megszületik,

de a valódi kérdés az marad: képes-e a politika megállítani a piaci pánikot, ha a fegyverek nem hallgatnak el? 

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

