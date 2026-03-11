Megjött a titkos riasztás: célzott támadás érheti az Egyesült Államokat, Trump azonnal reagált

Az FBI figyelmeztetést adott ki, miszerint Irán drónokkal támadhatja az Egyesült Államok nyugati partvidékét. Donald Trump elnök ugyanakkor azt nyilatkozta, hogy nem aggódik az iráni fenyegetés miatt - írja a Reuters.

Donald Trump szerdán, egy újságírói kérdésre válaszolva jelentette ki, hogy nem tart az esetleges iráni megtorlástól amerikai területen.

Az ABC News értesülései szerint az FBI már egy hónappal korábban figyelmeztette a kaliforniai rendvédelmi szerveket.

A tájékoztatás szerint Irán egy, a partok előtt állomásozó, azonosítatlan hajóról indított drónokkal támadhatja a nyugati partvidéket.

A riasztás ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a lehetséges csapásról nincsenek pontos adatok. Sem az állítólagos támadás időpontjáról, sem a módszeréről vagy célpontjáról, sem pedig az elkövetők kilétéről nem áll rendelkezésre további információ.

Gavin Newsom kaliforniai kormányzó hivatala közölte, hogy a szóban forgó figyelmeztetés csupán egyike volt a szövetségi partnerektől naponta érkező számos biztonsági tájékoztatásnak. Kalifornia a konfliktus kezdete óta megemelte a biztonsági készültség szintjét. Az állami katasztrófavédelmi hivatal eközben folyamatosan egyeztet a helyi és a szövetségi biztonsági szervekkel.

Az amerikai Belbiztonsági Minisztérium fenyegetettségértékelése szerint Irán és szövetségesei "valószínűleg" célzott támadásokat hajthatnak végre az Egyesült Államok ellen. Egy nagyobb léptékű fizikai csapás bekövetkezése ugyanakkor nem valószínű.

