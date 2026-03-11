Megjött a titkos riasztás: célzott támadás érheti az Egyesült Államokat, Trump azonnal reagált

Donald Trump szerdán, egy újságírói kérdésre válaszolva jelentette ki, hogy nem tart az esetleges iráni megtorlástól amerikai területen.
Az ABC News értesülései szerint az FBI már egy hónappal korábban figyelmeztette a kaliforniai rendvédelmi szerveket.
A tájékoztatás szerint Irán egy, a partok előtt állomásozó, azonosítatlan hajóról indított drónokkal támadhatja a nyugati partvidéket.
A riasztás ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a lehetséges csapásról nincsenek pontos adatok. Sem az állítólagos támadás időpontjáról, sem a módszeréről vagy célpontjáról, sem pedig az elkövetők kilétéről nem áll rendelkezésre további információ.
Gavin Newsom kaliforniai kormányzó hivatala közölte, hogy a szóban forgó figyelmeztetés csupán egyike volt a szövetségi partnerektől naponta érkező számos biztonsági tájékoztatásnak. Kalifornia a konfliktus kezdete óta megemelte a biztonsági készültség szintjét. Az állami katasztrófavédelmi hivatal eközben folyamatosan egyeztet a helyi és a szövetségi biztonsági szervekkel.
Az amerikai Belbiztonsági Minisztérium fenyegetettségértékelése szerint Irán és szövetségesei "valószínűleg" célzott támadásokat hajthatnak végre az Egyesült Államok ellen. Egy nagyobb léptékű fizikai csapás bekövetkezése ugyanakkor nem valószínű.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Itt vannak a Nyomda legfrissebb számai, jöhet a magas osztalék
Közzétette negyedik negyedéves eredményeit a társaság.
Hatalmas változás jön a mobilszámoknál Magyarországon
Leáldozhat a csalók "csodafgyeverének".
Három hónapon belül megérkeznek a honvédség új csúcsfegyverei
Kecskeméten fognak landolni.
Ukrajna megtámadta a Török Áramlat vezetéket - Reagált Szijjártó Péter
Nem rég kapott értesítést az orosz féltől.
Kifogytak az üzemanyagból a határ menti kutak, tömegek indultak meg az olcsó benzinért a szomszédban
Robbanásszerűen nőtt a kereslet.
Most akkor elaknásították a Hormuzi-szorost, vagy sem? - Egymásnak ellentmondó hírek érkeznek
Trump szerint már az aknarakókra vadásznak, Macron még az aknákról sem tud.
Mentőöv érkezik az elszabadult lakásárak miatt: teljesen átírnák a lakásvásárlás feltételeit az Európai Parlamentben
Átfogó lakhatási javaslatcsomagot fogadott el az Európai Parlament
Komoly fenyegetés érkezett Irántól: ha ez bekövetkezik, a régió összes kikötője égni fog
Nem mintha egyébként zökkenőmentesen haladna a hajóforgalom.
Mennyi a törlesztőrészlet, ha 20 vagy 40 millió forint lakáshitelt igényelnél?
A hitelek összehasonlítására a legjobb mutató a THM, de valójában a családi költségvetés szempontjából számodra az a legfontosabb, hogy mennyit is kell fizetned havonta a kölcsön után. A B
Le lehet-e csökkenteni az építkezések karbonlábnyomát?
Ahhoz, hogy a globális felmelegedést 2 Celsius-fok alatt tartsuk, a városi építőipar kibocsátását két-négy évtizeden belül a jelenlegi szint 10%-a alá kell csökkenteni.
Tényleg vakon követjük a tömeget?
Csordaszellem - az a viselkedésminta, amikor valaki a saját véleménye helyett a többség viselkedését követi. A mintát gyakran látni a tőkepiacokon is: a mániákat, buborékokat... The post Té
A téli időjárás változó szerkezete
A januári hazai havazások rendkívülinek tűnhettek, valójában egy Európa-szerte egyre jellemzőbb új időjárási minta következményei.
Brugge DNS-e máig érződik a modern pénzügyekben
Az előző két cikkben megismertük először Brugge, mint tőzsdeközpont felemelkedését, majd bukását. Az innováció - a standardizált folyamatoktól a rendszerbe vetett bizalomig - képes egy...
Belső ellenőrzés kiszervezése
A belső ellenőrzés akkor igazán értékes, amikor még "nincs baj" — mert ilyenkor lehet időben észrevenni a rejtett kockázatokat és javítani a folyamatokat. Ugyanakkor sok szervezetnél a bel
Hogyan reagálnak a piacok a háborúkra? 107 válság tapasztalata
Az iráni háború ismét ráirányította a figyelmet arra a kérdésre, hogyan reagálnak a pénzügyi piacok a geopolitikai konfliktusokra. A közvélekedés szerint a háborúk egyértelműen negatív.
Versant Media
A Versant Media a Comcastból vált ki. Idén év elején zárult le a split, de 2025-öt már önállóan jelentette, az egy teljes pénzügyi év volt a számára. Minden Comcast tulajdonos kapott 2
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Forradalmi webinárium, a márciusi tőzsdeifjak szellemében
Piaci kitenkintő, elemzések, aktuális lehetőségek górcső alatt.
Épp megszűnt, amikor sokkot kapott: jön a háborús infláció?
Régen érkezett ilyen alacsony adat.
Esik az OTP, gyengül a forint: hova és meddig?
Kisebb meglepetések az OTP-nél.
Újabb csavar az Otthon Startban: még könnyebb új lakást venni
A várakozásokat is felülmúlta a program.