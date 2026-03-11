Radikális változás érik a NATO egyik legerősebb országában – Elkészült a kockázatos mesterterv, váratlan fordulat lehet a vége

Bár még több mint másfél év van hátra a következő lengyel parlamenti választásokig, a vezető ellenzéki erő, a konzervatív Jog és Igazságosság (PiS) szombaton megnevezte miniszterelnök-jelöltjét a keményvonalasként ismert volt oktatási miniszter, Przemysław Czarnek személyében. A PiS elnöke, Jarosław Kaczyński döntése a jelenlegi belpolitikai helyzetre adott stratégiai válasz, a párt támogatottsága ugyanis folyamatosan csökken, a szélsőjobboldali erőké viszont nő, Czarnek jelölésével pedig egyrészt szavazókat remélhetnek visszacsábítani, másrészt szabad vegyértékeket hoznak létre egy esetleges későbbi jobboldali koalíció számára. A stratégia azonban kockázatokat is hordoz, és akár Donald Tusk miniszterelnök kezére is játszhat, akinek a jelenlegi népszerűségi viszonyok mellett nem látszik esélye a 2027-es újrázásra.

Megnevezte miniszterelnök-jelöltjét a PiS

A lengyel ellenzék vezető ereje, a Lengyelországot legutóbb 2015 és 2023 között irányító Jog és Igazságosság (PiS) már a következő parlamenti választások előtt jó másfél évvel, most hétvégén megnevezte miniszterelnök-jelöltjét. A kormányfői széket ezúttal sem Jarosław Kaczyński célozza meg, aki bár 2006-2007-ben alig több mint egy évig töltötte be hivatalosan a miniszterelnöki posztot, a PiS-et 2003 óta elnökli, és nyílt titok volt, hogy Beata Szydło (2015–2017), majd Mateusz Morawiecki (2017–2023) kormányfősége idején is ténylegesen ő vezette az országot. (Kaczyński ugyanakkor 2020-2022-ben, majd 2023-ban néhány hónapra vállalt formális kormányzati pozíciót is miniszterelnök-helyettesként.)

A 76 éves veterán, a politikusi pályáját még a legendás Szolidaritás mozgalomban kezdő Kaczyński ezúttal Przemysław Czarnek volt oktatás- és tudományügyi minisztert mutatta be Krakkóban mint a PiS miniszterelnök-jelöltjét a 2027 őszén esedékes parlamenti választásokra. A jogászként végzett, sőt habilitált Czarnek 2019 óta a PiS parlamenti képviselője, a miniszteri posztot 2020 és 2023 között töltötte be.

A 48 éves politikus a PiS-en belül a radikális szárnyhoz tartozik, jól ismert LMBT-ellenes nézeteiről és keményvonalas katolicizmusáról. Czarnek szerint az „LMBT-ideológiának” azonos gyökerei vannak a nácizmussal, hívei „nem egyenlőek a normális emberekkel”, ezért „abba kellene hagynunk ezt az emberi jogokról és egyenlőségről szóló idióta beszédet” – fogalmazott még 2020-ban. Oktatási miniszterként a katolicizmusnak a tananyagba és a tanításba való erőteljesebb integrálását ösztönözte.

Kaczyński stratégiája

A PiS-en belül régóta ellentét van a mérsékeltebb politikusok, akiknek vezetője a volt kormányfő, Morawiecki, illetve a radikálisabb szárny között. Kaczyński a döntéssel egyértelműen utóbbiaknak tesz gesztust, bár annak, hogy keményvonalas miniszterelnök-jelöltöt választott, inkább stratégiai okai voltak. A lengyel pártok népszerűségének változásaira vetett pillantás alapján ugyanis az látszik, hogy a Donald Tusk miniszterelnök vezette Polgári Koalíció (PiS) 35 százalékos támogatottsággal magasan az élen áll, utóbbit mintegy 10 százalékponttal lemaradva követi a PiS, amely tavaly ősz eleje óta – amikor a két erő még pariban volt – folyamatosan veszít támogatásából. Egyre jobban jönnek fel azonban a szélsőjobboldali erők, a Szabadság és Függetlenség Konföderáció, illetve a Lengyel Korona Konföderációja (KKP), amelyek együttes támogatottsága (14% + 9%) már a PiS támogatottságát közelíti.

Kaczyński döntését, hogy keményvonalas miniszterelnök-jelöltet választ, két dolog motiválhatta:

egyrészt így akarja megállítani a PiS támogatottságának visszaesését, és azt is remélheti, hogy Czarnekkel választókat vonzhat a szélsőjobb pártoktól saját pártja felé, másrészt készül arra, hogy a PiS 2027-ben úgy tud visszatérni a hatalomba, hogy a szélsőjobboldali pártokkal köt koalíciót.

Ha most lennének a választások, a lengyel arányos választási rendszerben ugyanis a jobboldali pártok együtt már többséget tudnának szerezni, míg a jelenlegi koalíció pártjainak ez nem lenne meg.

Hiába áll ugyanis az élen Tusk pártja, a 2023-as választásokon harmadik helyet megszerző pártszövetség, a Harmadik Út két pártja, a Lengyel Néppárt (PSL) és a Lengyelország 2050 azóta szakított egymással, ráadásul utóbbi párt február közepén kettévált, és a kilépők új frakciót hoztak létre Centrum néven. (A kormánykoalícióban mindegyik párt benne maradt.) Az egykori Harmadik Út tehát teljesen szétesett, utódpártjai a közvélemény-kutatásokban láthatatlanokká váltak, a Polgári Koalíció mellett egyedül a szociáldemokrata Baloldal (Lewica) maradt meg, amely azonban mindössze 7 százalékon áll.

Ezzel a lengyel politikai paletta lényegében három részre tagolódott: az egyiket a Polgári Koalíció és a Baloldal képezi, a másikat a Jog és Igazságosság, a harmadikat pedig a két Konföderáció. Ha az erőviszonyok érdemben nem változnak másfél év alatt, akkor a logikus lépés a jobboldali pártok szövetsége.

Jarosław Kaczyński, a PiS elnöke a párt krakkói gyűlésén 2026. március 7-én. Forrás: Jakub Porzycki/NurPhoto via Getty Images

A Grzegorz Braun-probléma

Van azonban egy probléma, ez pedig maga a Lengyel Korona Konföderáció, amely erősen szélsőjobboldali eszméket vall. A párt vezetője Grzegorz Braun, aki jelenleg azért áll büntetőügyi eljárás alatt, mivel 2023 decemberében poroltóval oltotta el a zsidó hanuka ünnepére a Szejmben felállított és meggyújtott menórát. Braun antiszemitizmusára jellemző az is, hogy nemrég meglátogatta Irán varsói nagykövetségét, ahol részvétét nyilvánította Irán volt legfőbb vezetője, Ali Hámenei halála miatt, aki egy izraeli légitámadásban vesztette életét február 28-án. Braun nemcsak antiszemita és Izrael-ellenes, hanem Egyesült Államok-, EU-, NATO- és Ukrajna-ellenes is egyben, és bár nem nyíltan oroszbarát – ez történelmi okokból Lengyelországban lényegében védhetetlen pozíció lenne – az ukrajnai háborúért is a NATO-t hibáztatja.

Polish far-right leader Grzegorz Braun visited Iran's embassy to sign a book of condolence for Supreme Leader Ali Khamenei, who was killed in the US and Israeli attacks.He condemned the https://t.co/IAIcGLr3N3 — Notes from Poland (@notesfrompoland) March 7, 2026

Ezen kijelentések fényében a PiS számára vállalhatatlan partner Braun és a KKP, hiszen Lengyelországban az Egyesült Államokkal való szövetség lényegében megkérdőjelezhetetlen külpolitikai elv, amit az amúgy egymással szemben álló politikai erők is általánosan osztanak. Ráadásul a PiS kifejezetten jó viszonyt ápol a Donald Trump-féle MAGA mozgalommal, és rendre hitet tesz Trump politikája mellett. A szimpátia kölcsönös, ugyanis az amerikai elnök Lengyelország külpolitikai képviselőjének nem Donald Tuskot és kormányát tekinti, hanem a PiS által támogatott államfőt, Karol Nawrockit, és csak vele tárgyal.

Ha a PiS a választások után összebútorozna Braunnal, azzal komolyan kockáztatná, hogy elveszti az Egyesült Államok, Trump és a MAGA-tábor szimpátiáját,

ezért jelen pillanatban valószínűtlennek tűnik, hogy ezt meglépnék. A Lengyel Korona Konföderációval szemben így a járható stratégia a PiS számára, hogy megpróbálják a szavazóikat elragadni, vagy legalábbis elbizonytalanítani.

Kaczyński az utóbbi időben többször is kijelentette, hogy nem lehet szó a Braun pártjával való szövetségről. A friss miniszterelnök-jelölt, Czarnek ugyanakkor valamivel megengedőbben fogalmazott: azt kizárta, hogy Braun szerepet kapjon egy esetleges jövőbeli kormányában, arra a kérdésre ugyanakkor nem válaszolt egyértelműen, hogy a KKP-val elfogadhatónak tartana-e egy koalíciót.

Kérdés, mi következhet Czarnek jelöléséből Donald Tuskra és 2027-es esélyeire nézve.

Így most már három Konföderáció áll velünk szemben

– írta a miniszterelnök, utalva arra, hogy a két szélsőjobboldali Konföderáció mellé a PiS képében újabb radikális jobboldali erő sorakozik fel Czarnek jelölésével. Bár a három erő közeledése veszélyes lehet Tusk számára, hiszen így létrejöhetne egy jobboldali többség akkor is, ha a Polgári Koalíció nyerné a választást, a PiS radikalizálódása egyben lehetőség is számára, ugyanis mozgósító erővel bírhat a mérsékelt szavazóknál, hogy akkor is a kétségkívül megfáradt és az előzetes várakozásokat nem teljesítő kormánypártokra szavazzanak, ha egy kevésbé kiélezett és „veszélyes” helyzetben nem tennék ezt. Az elkövetkező hónapok felmérései megmutatják majd, hogy bejött-e Kaczyński stratégiája, vagy ellenkezőleg, inkább fő ellenfelét, Donald Tuskot erősítette meg ezzel.

Címlapkép: Przemysław Czarnek, a PiS miniszterelnök-jelöltje bemutatkozik a párt krakkói gyűlésén 2026. március 7-én. Forrás: Jakub Porzycki/NurPhoto via Getty Images