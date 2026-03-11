Szamarát támadta Ukrajna, Zelenszkij csapatokat küld a Közel-Keletre - Híreink az orosz-ukrán háborúról szerdán

Jönnek a légvédelmi jelentések az éjjeli drón- és rakétacsapásokról ukrán és orosz oldalról egyaránt.

Az orosz légvédelem 185 ukrán drón lelövését jelentette az éjjel - a támadás Rosztov megyében okozott komolyabb károkat, itt részleges áramkimaradás van.

Az ukrán légvédelem 99 orosz drónból 90 lelövését jelentette. Zaporizzsja megyéből és Dnyipróból jött hír károkról.

Emellett az ukrán katonai vezérkar 137 szárazföldi összecsapásról adott hírt - a harcok epicentruma Pokrovszk, Huljajpole és Kosztyantynivka.