  • Megjelenítés
Szamarát támadta Ukrajna, Zelenszkij csapatokat küld a Közel-Keletre - Híreink az orosz-ukrán háborúról szerdán
Globál

Szamarát támadta Ukrajna, Zelenszkij csapatokat küld a Közel-Keletre - Híreink az orosz-ukrán háborúról szerdán

Portfolio
Ukrajna ma hajnalban felrobbantott drónokkal egy orosz vegyiüzemet Szamara régióban. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök bejelentette: Ukrajna drónelhárító csapatokat küld a Közel-Keletre, hogy az olajmonarchiák védekezését segítsék az iráni Sahed-drónokkal szemben. Az orosz hadsereg pokrovszki műveletei a végjátékhoz közelednek: Pokrvoszk 95%-a, Mirnohrad teljes egészében orosz kézre került, az offenzíva Zaporizzsja megyében folytatódik. Cikkünk folyamatosan frissül az ukrajnai frontvonal és a béketárgyalások szerdai eseményeivel.
Megosztás

Figyelmeztet Zelenszkij: Oroszország beszállhat az iráni háborúba - Ebből akár világháború is lehet

Ha a közel-keleti háborúnak nem lesz gyorsan vége, az eszkaláció üteme alapján világszintű konfliktus robbanhat ki, hiszen Oroszország bármikor beszállhat a konfliktusba Irán oldalán – idézi Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt az Ukrinform.

Tovább a cikkhez
Figyelmeztet Zelenszkij: Oroszország beszállhat az iráni háborúba - Ebből akár világháború is lehet
Megosztás

Reggeli jelentések a frontvonalról

Jönnek a légvédelmi jelentések az éjjeli drón- és rakétacsapásokról ukrán és orosz oldalról egyaránt.

Az orosz légvédelem 185 ukrán drón lelövését jelentette az éjjel - a támadás Rosztov megyében okozott komolyabb károkat, itt részleges áramkimaradás van.

Az ukrán légvédelem 99 orosz drónból 90 lelövését jelentette. Zaporizzsja megyéből és Dnyipróból jött hír károkról.

Emellett az ukrán katonai vezérkar 137 szárazföldi összecsapásról adott hírt - a harcok epicentruma Pokrovszk, Huljajpole és Kosztyantynivka.

Megosztás

Szamarát támadta Ukrajna, Zelenszkij csapatokat küld a Közel-Keletre - Híreink az orosz-ukrán háborúról szerdán

Tegnapi tudósításunkat itt találja a kedves olvasó:

Kapcsolódó cikkünk

Fájó pontot ütött meg Ukrajna, az európai háborúra is kihat a közel-keleti konfliktus - Híreink az orosz-ukrán háborúról kedden

Címlapkép forrása: 2022 Laurent Van der Stockt via Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Versant Media

A Versant Media a Comcastból vált ki. Idén év elején zárult le a split, de 2025-öt már önállóan jelentette,&nbsp;az egy teljes pénzügyi év volt a számára. Minden Comcast tulajdonos kapott 2

Holdblog

A Hormuzi-szoros visszavág

Ezen a héten elemzünk Pekár Dáviddal, Cser Tamással, Szőcs Gáborral és gyengülő forinttal. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a&#160;Spotify,&

Trader

Díjmentes online előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.

Fórum

Konferencia ajánló

Parlamenti választás és piaci reakciók

Parlamenti választás és piaci reakciók

2026. március 17.

Biztosítás 2026

2026. március 17.

AI in Business 2026

2026. március 18.

Építőipar 2026

2026. március 19.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Aláaknázzák a Hormuzi-szorost, Trumpot fenyegeti Irán, európai hadiflotta indul meg a Közel-Keletre - Híreink az iráni háborúról percről percre kedden
Megijedt a forint a Hormuzi-szoros aláaknázásától
Elkezdték elaknásítani a Hormuzi-szorost: azonnal kilőtt az olaj, a forint is megérezte
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility