Figyelmeztet Zelenszkij: Oroszország beszállhat az iráni háborúba - Ebből akár világháború is lehet
Ha a közel-keleti háborúnak nem lesz gyorsan vége, az eszkaláció üteme alapján világszintű konfliktus robbanhat ki, hiszen Oroszország bármikor beszállhat a konfliktusba Irán oldalán – idézi Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt az Ukrinform.
Reggeli jelentések a frontvonalról
Jönnek a légvédelmi jelentések az éjjeli drón- és rakétacsapásokról ukrán és orosz oldalról egyaránt.
Az orosz légvédelem 185 ukrán drón lelövését jelentette az éjjel - a támadás Rosztov megyében okozott komolyabb károkat, itt részleges áramkimaradás van.
Az ukrán légvédelem 99 orosz drónból 90 lelövését jelentette. Zaporizzsja megyéből és Dnyipróból jött hír károkról.
Emellett az ukrán katonai vezérkar 137 szárazföldi összecsapásról adott hírt - a harcok epicentruma Pokrovszk, Huljajpole és Kosztyantynivka.
Szamarát támadta Ukrajna, Zelenszkij csapatokat küld a Közel-Keletre - Híreink az orosz-ukrán háborúról szerdán
Címlapkép forrása: 2022 Laurent Van der Stockt via Getty Images
