Amerika támadása miatt fájhat a feje a világ legsötétebb diktatúrájának: lehet, hogy megegyezés közeleg

Donald Trump amerikai elnök valósággal berúgta az ajtót a globális politikában. Még csak két és fél hónap telt el az évből, de az Egyesült Államok már a második katonai beavatkozását hajtja végre. Venezuela és Irán után máris megindultak a találgatások, hogy Washington mit vehet célba következőnek. A legtöbben jelenleg Kubára fogadnának, a háttérben viszont állandó feszültséget kelt a renegát atomhatalom, vagyis Észak-Korea. A távol-keleti ország az elmúlt időben el is kezdett mocorogni, ami arra utalhat, hogy az elsőszámú vezető, Kim Dzsongun félti a pozícióját. Annak járunk utána, mennyire reális, hogy katonai konfliktus alakul ki a közeljövőben a világ egyik legsúlyosabb feszültséggócában.

A Gonosz Tengelye

Február 28-án Izrael és az Egyesült Államok nagyszabású támadást indított Irán ellen, az azt megelőző hetek eseményei után ez kevésbé volt váratlan. Az sem okozott senki számára meglepetést, hogy Észak-Korea szinte azonnal elítélte az akciót, Phenjan közismerten jó kapcsolatot ápol az iszlamista rezsimmel. A szuverenitás megsértéseként hivatkoztak az akcióra, Ali Hámenei ajatollah megölése pedig baljós árnyékot vet a diktatúrára is: Venezuela után Irán megtámadása is azt bizonyítja, hogy hogy ha Amerika támad, egyből az ellenséges állam vezetőjét veszi célba. Észak-Koreában a nemzeti fennmaradás egyik alappillérét jelenti az, hogy az elsőszámú vezető érinthetetlen. A távol-keleti rezsimben ezt gyakorlatilag „maximumra járatták”, a Kim-családot szinte istenséggel azonos misztikum lengi körül, ezzel világszinten is egyedülállóak.

Irán és Észak-Korea kapcsolatának egyik alapját a közös ellenségkép, vagyis az Egyesült Államokkal szemben érzett szenvedélyes ellenérzések táplálják. Ez a vonás indokolta, hogy Phenjan már az 1980-as évektől fegyverszállításokkal támogassa Teheránt az Irakkal vívott háborúja során. A kölcsönös együttműködés ezt követően is fennmaradt, a két ország a rakétafejlesztés és a nukleáris fegyverkezés területén is információkat osztott meg egymással. Nem véletlen, hogy az Egyesült Államok elnöke,

George W. Bush 2002-ben a „Gonosz Tengelyének” országai között említette mindkettőt

(a harmadik egyébként Irak volt, amelyet nem sokkal később megtámadtak az amerikai erők). Ez a megközelítés tulajdonképpen máig életben van, bár az aktuálpolitikától és a kijelentő személyétől függően néhány szereplő változik, abban azonban kevés vita volt, hogy Irán és Észak-Korea Amerika és a Nyugat ellensége. Ennek ellenére katonai akció Észak-Korea ellen még nem indult, közben egyébként az ország megtámadása mellett és ellen is számos érv és ellenérv sorakozik fel.

Rögtön az első, hogy Kim Dzsongun és Donald Trump különleges kapcsolatot ápolt egymással. Az amerikai vezető első ciklusa idején háromszor is találkoztak egymással, először 2018-ban Szingapúrban, nem sokkal később Vietnámban, majd 2019 júniusában és Észak- és Dél-Korea közötti demilitarizált zónában. Utóbbi még az egyedülálló találkozók sorában is különleges szimbolikával bírt, mivel az Egyesült Államok elnöke röviden átlépte a határt, ezzel rövid időre a „Gonosz Tengely” egyik országának területére tette a lábát. A megbeszélések elsődlegesen a nukleáris fegyverkezést és a rakétafejlesztést érintette. A tárgyalások nem igazán vezettek eredményre, a két ország máig ádáz ellenségként tekint egymásra, bár

Trump második kormánya (eddig) nem igazán foglalkozik a diktatúrával.

Egyelőre nem látni, pontosan mikor és hogyan érhet véget a konfliktus a Közel-Keleten. Az elmúlt napokban érezhetően megváltozott a hangnem. Trump már belengette a győzelmet, és egyes iráni döntéshozók szintén óvatosan nyitott hangnemben nyilatkoztak a tárgyalásról. Az összképet bonyolítja, hogy a harcias szellemű, fenyegető üzenetek továbbra is állandó részei a „diskurzusnak”. A fejlemények azonban afelé mutatnak, hogy hamarosan valamilyen nyugalmi állapot következhet be. A Fehér Ház számára ez kulcsfontosságú lenne, ugyanis az elnök a jövő hónapban a Távol-Keletre utazik, ahol a legnagyobb riválissal, Kína vezetőjével, Hszi Csin-pinggel fog találkozni. Ez pedig azt jelenti, hogy az Egyesült Államok elkezdhet az indo-csendes-óceáni térségre ráfordulni, ha a közel-keleti helyzetet lezárta.

A nagy lehetőség

A CNN elemzése kiemeli, hogy eljöhetett az a pillanat, amikor Észak-Korea vezetőjének komolyan el kellene gondolkodnia azon, hogy felemelje a telefonkagylót és felhívja Trumpot. Ezt elsősorban amiatt szükséges megtennie, mivel a Fehér Ház az utóbbi időben határozottan megmutatta, hogy

a diplomáciai megoldásokra csak egy ideig ad lehetőséget, aztán inkább a hadsereg beavatkozásával, az erő nyelvén akarja eldönteni az adott kérdéseket.

Jelenleg nincs tervben, hogy az Egyesült Államok vezetője találkozik Kim Dzsongunnal, de ennek a lehetősége sem teljesen kizárt. Az észak-koreai diktátornak a fenyegető jelek miatt ki kell alakítania a stratégiáját, hogy elkerüljön egy esetleges konfliktust.

Ennek esélye kifejezetten alacsony, mivel vannak komoly különbségek Iránnal (vagy Venezuelával), amik csökkentik annak lehetőségét, hogy az Egyesült Államok aktívan beavatkozzon a diktatúrában:

Az első rögtön az, hogy Észak-Korea atomhatalom. Irán egyetlen jelentés szerint sem készített nukleáris robbanófejet, bár közel áll hozzá. Az iszlamisták elleni művelet fő célkitűzését éppen az adta, hogy leépítsék az erre irányuló programot. Phenjan ezzel szemben – a becslések szerint – már 50 töltettel rendelkezik, ami nagyon súlyos veszélyt jelent. Ehhez jönnek még a ballisztikus rakéták, amelyek nagy távolságba képesek célba juttatni a nukleáris robbanófejeket.

Irán egyetlen jelentés szerint sem készített nukleáris robbanófejet, bár közel áll hozzá. Az iszlamisták elleni művelet fő célkitűzését éppen az adta, hogy leépítsék az erre irányuló programot. Phenjan ezzel szemben – a becslések szerint – már 50 töltettel rendelkezik, ami nagyon súlyos veszélyt jelent. Ehhez Phenjan lényegében évtizedek óta „nincs túl jó bőrben” gazdaságilag, az egy főre vetített GDP terén a világ sereghajtói közé tartozik, ugyanakkor mégis „ereje teljében” van. Az ellentmondást az oldja fel, hogy a diktatúra hosszú évtizedek óta egy pusztító háborúra készül, emiatt bunkerek százezreit húzták fel, a hegyvidéki terület pedig rendkívül nehéz ellenféllé teszi. Irán az elmúlt két és fél évnyi háborúban súlyos veszteségeket szenvedett el, a legfontosabb katonai központok súlyosan megsérültek. A mostani események viszont megmutatják, hogy az iszlamisták még így is „erősebbet harapnak”, mint amire előzetesen számítottak.

emiatt bunkerek százezreit húzták fel, a hegyvidéki terület pedig rendkívül nehéz ellenféllé teszi. Irán az elmúlt két és fél évnyi háborúban súlyos veszteségeket szenvedett el, a legfontosabb katonai központok súlyosan megsérültek. A mostani események viszont megmutatják, hogy az iszlamisták még így is „erősebbet harapnak”, mint amire előzetesen számítottak. Oroszország és Kína erős, szövetségesi kapcsolatot ápolt Venezuelával és Iránnal is, akárcsak Észak-Koreával. Előbbi kettő esetén viszont komoly probléma volt a segítségnyújtáshoz, hogy egyszerűen „túl messze voltak”. Több ezer kilométeres távolságból szinte zéró térségi katonai jelenléttel lényegében esélytelen volt, hogy erőteljes és kézzelfogható segítséget nyújtsanak. Most azonban más a helyzet: mindkét nagyhatalomnak közvetlen szomszédja az ország. Ez egyszerre rendkívül veszélyessé teszi számukra is az akciót, ami erőteljes támogatást feltételez a diktatúra számára. Külön adalék, hogy 2024 óta Moszkva katonai szövetségre is lépett Phenjannal, ennek eredménye volt a tízezernél is több észak-koreai katona Kurszknál.

Ez együttesen egy olyan veszélyes eleggyé teszi a támadást, ami egyelőre csak a legextrémebb forgatókönyvekben létezik. Az sem növeli az esélyeket, hogy az amerikai politikai elit egy jelentős része inkább már véget vetne a háborúnak a Közel-Keleten, ezt követően aligha lehet a döntéshozókat és a közvéleményt egy újabb beavatkozás mellé felsorakoztatni. Márpedig ez egy egyre fontosabb tényező a nyugati nagyhatalomban, novemberben ugyanis félidős választások jönnek, a felmérések szerint nem áll túl jól a republikánus szénája. Könnyen meglehet, hogy a szenátusban és a kongresszusban is elveszítik a többségüket, ami jelentősen megkötheti Trump kezét a következő két évben.

Phenjan a venezuelai és az iráni beavatkozást követően is rakétatesztekkel vétette észre magát, ami mutatja, hogy

Észak-Korea az esetleges fenyegetésre fenyegetéssel reagál.

Az országban Amerika 2003-as iraki inváziójakor érezhetően eluralkodott a félelem, az akkor vezető Kim Dzsongil hetekig nem mutatkozott nyilvánosan. Utódja nem követi apja példáját, megjelent a nagyközönség előtt is, ezzel demonstrálva, hogy nincs mitől tartania. A CNN által felsorolt gyakorlatok arra utalnak, hogy a diktátor nagyon komolyan veszi a személyesen ellene irányuló akció lehetőségét, azért sokrétű védelem garantálja a biztonságát:

A testőrök olyan aktatáskákat visznek, melyek tűzpárbaj esetén védik a lövedékektől,

csali gépkocsi konvojokat használnak,

hirtelen változtatják a helyszíneket,

többszintű védelmi réteg veszi körbe,

közben a kulcsfontosságú irányítási rendszerek mélyen be vannak ásva a főváros könyéki hegyek alá.

Ezek az intézkedések önmagában még nem nyújtanának kellő biztonságot, ha nem lennének ott a már említett veszélyességi tényezők. Ugyanakkor a korábbi tapasztalatok alapján Phenjan arra is nyitott lehet, hogy valahogyan megegyezésre jusson Washingtonnal. Erre utal az is, hogy az észak-koreai kommunista párt kongresszusán engedékeny hangnemben beszéltek az Egyesült Államokról, elsődleges célként a nukleáris hatalmi szerepük elismerését.

TRUMP ERRE EGYELŐRE NEM MUTATKOZIK HAJLANDÓNAK, EZÉRT SEM TÁRGYAL A „NUKLEÁRIS LESZERELÉSRŐL”, MIVEL EZZEL KÖZVETVE ELISMERNÉ, HOGY ÉSZAK-KOREA ATOMHATALOMMÁ VÁLT.

Az Egyesült Államok sokak szerint alaposan megégette magát azzal, hogy Iránra támadtak, nem számítottak ilyen kemény válaszreakcióra, és a drónokra sem készültek fel kellően. Észak-Koreával egy ennél is súlyosabb konfliktust kockáztatnának, ráadásul ezzel két kulcsfontosságú védelmi-biztonsági partnerüket is veszélybe sodornák, Dél-Korea és Japán elkerülhetetlenül konfliktusba sodródna. Éppen ezért elhanyagolható annak az esélye, hogy az amerikai hadsereg valamilyen akciót tervezzen, de az instabilitás egyben lehetőséget kínál Phenjannak, hogy megállapodásra jussanak az ősi ellenséggel.

Címlapkép forrása: 2019 Handout via Getty Images