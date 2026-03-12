  • Megjelenítés
Bennfentes jelentés jött Iránból: azt mondják, valójában elég nagy a baj a hadseregben - Közel lehet a töréspont
Globál

Bennfentes jelentés jött Iránból: azt mondják, valójában elég nagy a baj a hadseregben - Közel lehet a töréspont

Portfolio
Nagyon komoly ellentét kezd kialakulni az iráni hadsereg és az Iszlám Forradalmi Gárda Hadtest (IRGC) közt – minden fontos katonai képességet, egészségügyi felszerelést és ellátmányt a gárdisták kapnak meg a teheráni vezetéstől, miközben a katonák kritikus hiányt szenvednek alapvető ellátmányból is – írta meg az Iran International az iráni hadsereghez köthető források alapján.

A külföldön élő irániak által szerkesztett lap azt írja: súlyos feszültség van az iráni hadsereg és az IRGC közt, mivel

a reguláris erők tagjai úgy érzik, egyszerűen diszkriminálja őket a teheráni vezetés, holott ők is hazájukat védik.

A lap egészen súlyos ügyekről ír – beszámolnak arról, hogy az iráni gárdisták egyszerűen nem segítenek a reguláris erők sérültjeinek ellátásában és a kórházaikba sem engedik be az iráni katonákat. Hivatalosan a gárda mentőjárművek és vérutánpótlás hiányával indokolja tetteit.

Közben a lap arról is beszámol, hogy a lőszerellátással is gondok vannak: vannak olyan alakulatok, ahol fejenként 10 lőszer jut egy katonára, illetve

vannak olyan támaszpontok, ahol nincs ivóvíz.

Itt érdemes megemlíteni: háborús időkben gyakran terjednek ilyen, ellátási gondokról szóló, sokszor túlzó vagy alaptalan információk ellenzéki / ellenséges oldalakon, Iránban azonban már a háború előtt is gond volt az ivóvíz-ellátással, mivel rekordmértékű szárazság sújtotta az országot, még Teherán teljes kiürítése is felmerült.

A körülmények miatt állítólag sok katona dezertált, egyszerűen elhagyták kaszárnyáikat és a környékbeli városokban keresnek menedéket, élelmet - írják.

Az Iran International arról is ír: átmenetileg még az IRGC rakétaerőinél is voltak gondok az utánpótlással és a kommunikációs rendszerekkel, de ezek megoldódtak – ez a csapásmérő képesség ugyanis kulcsfontosságú.

A lap arról is ír, hogy állítólag gond van a tartalékosok behívásával is – sokan elmenekülnek a katonai szolgálat elől – ezzel kapcsolatosan azonban az Iran International szinte semmilyen konkrétumot nem ír.

Címlapkép forrása: Morteza Nikoubazl/NurPhoto via Getty Images

