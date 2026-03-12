  • Megjelenítés
Beszállt a háborúba a világ egyik legerősebb katonai hatalma: kiderült, mit tud élesben a Cseongung-2
Beszállt a háborúba a világ egyik legerősebb katonai hatalma: kiderült, mit tud élesben a Cseongung-2

Dél-Korea légvédelmi eszközöket küldött az Egyesült Arab Emírségeknek – először használták éles háborús körülmények közt a Cseongung-2-es rakétarendszert – jelenti a CNN.

A lap dél-koreai honatyákat idéz, akik azt állítják: a saját fejlesztésű Cseongung-2-es légvédelmi rendszer,

kiugróan magas, 96%-os elfogási rátával büszkélkedhet éles harci körülmények közt.

A rakétarendszer iráni drónokat és iránymódosításra képes ballisztikus rakétákat is elfogott, kifejezetten magas találati aránnyal – állítják.

Nehéz olyan eszközt találni, ahol az elfogási ráta 90%-nál magasabb”

Vége van: szétbombázza Amerika az iráni légierő büszkeségeit – Lángokban állnak a veterán repülő monstrumok

Megerősítették: megsérült Irán frissen kinevezett vezére

– idézi Ju Jongveon koreai parlamenti képviselőt az amerikai hírsite.

A Cseongung-2-esek az Egyesült Arab Emírségek, Szaúd-Arábia és Irak légvédelmét is erősítik, de csak az első esetben használták őket. Az UAE légterének védelmét kiegészítik még amerikai Patriot és THAAD légvédelmi rendszerek is.

Címlapkép forrása: Chris Jung/NurPhoto via Getty Images

