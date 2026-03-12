Elszabadult a pánik egy országban: az iráni háború miatt drasztikusan korlátozzák a gázellátást

Chandika Prasad Bhatta, az állami tulajdonú Nepal Oil Corporation (NOC) ügyvezető igazgatója elmondta, hogy

a hatóságok péntektől kezdve csak a fogyasztók üres palackjainak felét töltik fel, hogy a cseppfolyósított propán-bután (LPG) készletek tovább tartsanak.

Bhatta szerint a fogyasztók már elkezdtek pánikolni, habár már többször biztosították őket, hogy van elég LPG.

A korlátozás várhatóan véget vet a pániknak és a felhalmozási rohamnak

– mondta az igazgató.

Nepálban – ahol március 5-én tartottak parlamenti választásokat – hatalmas sorok alakultak ki a töltőállomások előtt, mikor az emberek üres palackjaikat akarták feltölteni.

A himalájai, tengerrel nem rendelkező ország teljes egészében déli szomszédjától, Indiától függ az üzemanyag-ellátásban.

A tisztviselők szerint Nepálnak havonta körülbelül 45 000 palackra van szüksége, amelyek egyenként 14,2 kg főzőgázt tartalmaznak.

Rendszeresen kapunk üzemanyagot, beleértve a főzőgázt is, az igényeinknek megfelelően

– mondta Bhatta.

Címlapkép forrása: National Motor Museum/Heritage Images via Getty Images