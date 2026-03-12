  • Megjelenítés
Elszabadult a pánik egy országban: az iráni háború miatt drasztikusan korlátozzák a gázellátást
Globál

Elszabadult a pánik egy országban: az iráni háború miatt drasztikusan korlátozzák a gázellátást

Portfolio
Nepál megkezdi a főzésre-sütésre használt palackos gáz korlátozását, mivel attól tartanak, hogy a közel-keleti konfliktus hiányt okozhat – írja a Reuters.

Chandika Prasad Bhatta, az állami tulajdonú Nepal Oil Corporation (NOC) ügyvezető igazgatója elmondta, hogy

a hatóságok péntektől kezdve csak a fogyasztók üres palackjainak felét töltik fel, hogy a cseppfolyósított propán-bután (LPG) készletek tovább tartsanak.

Bhatta szerint a fogyasztók már elkezdtek pánikolni, habár már többször biztosították őket, hogy van elég LPG.

A korlátozás várhatóan véget vet a pániknak és a felhalmozási rohamnak

Még több Globál

Szétbombázza Irán az olajipart, lángokban áll a Hormúzi-szoros, ugrik az olajár - Percről percre tudósítunk az iráni háborúról csütörtökön

Olajinfrastruktúrát ért ukrán támadás Krasznodarban, őszinte vallomást tett Zelenszkij – Ukrajnai háborús híreink csütörtökön

Megszólalt Irán új vezére: olyan bejelentést tett, ami azonnal lesokkolta az olajpiacot

– mondta az igazgató.

Nepálban – ahol március 5-én tartottak parlamenti választásokat – hatalmas sorok alakultak ki a töltőállomások előtt, mikor az emberek üres palackjaikat akarták feltölteni.

A himalájai, tengerrel nem rendelkező ország teljes egészében déli szomszédjától, Indiától függ az üzemanyag-ellátásban.

A tisztviselők szerint Nepálnak havonta körülbelül 45 000 palackra van szüksége, amelyek egyenként 14,2 kg főzőgázt tartalmaznak.

Rendszeresen kapunk üzemanyagot, beleértve a főzőgázt is, az igényeinknek megfelelően

– mondta Bhatta.

Kapcsolódó cikkünk

Megmozdult a két atomhatalom közé szorult ország: visszatér a trónfosztott király, vagy egy rapper mindent visz?

Címlapkép forrása: National Motor Museum/Heritage Images via Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

Belső ellenőrzés kiszervezése

A belső ellenőrzés akkor igazán értékes, amikor még "nincs baj" — mert ilyenkor lehet időben észrevenni a rejtett kockázatokat és javítani a folyamatokat. Ugyanakkor sok szervezetnél a bel

Holdblog

Tényleg vakon követjük a tömeget?

Csordaszellem - az a viselkedésminta, amikor valaki a saját véleménye helyett a többség viselkedését követi. A mintát gyakran látni a tőkepiacokon is: a mániákat, buborékokat... The post Té

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Parlamenti választás és piaci reakciók

Parlamenti választás és piaci reakciók

2026. március 17.

Biztosítás 2026

2026. március 17.

AI in Business 2026

2026. március 18.

Építőipar 2026

2026. március 19.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Elfogadták von der Leyen paktumát: vétójogok nélkül csatlakoznának az új tagállamok
Zúgnak a vészharangok, menekül a tőke, tömeges bedőléstől tartanak a pénzügyi rendszerben
Három hajót is támadás ért a Hormuzi-szorosnál, időkorlát nélküli háborúról beszél Izrael – Híreink az iráni háborúról szerdán
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility