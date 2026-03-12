  • Megjelenítés
Európai országot érhetett iráni kibertámadás: egy atomenergiával foglalkozó központ került célkeresztbe
Európai országot érhetett iráni kibertámadás: egy atomenergiával foglalkozó központ került célkeresztbe

A lengyel kormány jelentések szerint meghiúsítottak egy kibertámadást az ország egyik nukleáris kutatóközpontja ellen. A kormány szerint Irán állhat a támadás mögött – írja a Reuters.

Lengyelország az orosz hibrid hadviselés egyik fő célpontja, a mostani kibertámadást azonban a perzsa államnak tulajdonítják.

Krzysztof Gawkowski digitális ügyekért felelős miniszter elmondta, a Nemzeti Nukleáris Kutatási Központ elleni támadás az elmúlt pár napban történt.

A támadás talán nem volt nagyszabású, de volt egy kísérlet a biztonsági rendszer áttörésére, amit sikerült megakadályozni. A megfelelő szolgálatok már dolgoznak

– mondta a miniszter, hozzátéve, hogy a központ már biztonságban van.

Gawkowski szerint a jelek arra utalnak, hogy a kibertámadást Iránból indították.

A központ az atomenergia, a szubatomi fizika és a kapcsolódó területek kutatásával foglalkozik. Lengyelországnak nincsenek nukleáris fegyverei, és most építi első atomerőművét.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

