Európai országot érhetett iráni kibertámadás: egy atomenergiával foglalkozó központ került célkeresztbe

Lengyelország az orosz hibrid hadviselés egyik fő célpontja, a mostani kibertámadást azonban a perzsa államnak tulajdonítják.
Krzysztof Gawkowski digitális ügyekért felelős miniszter elmondta, a Nemzeti Nukleáris Kutatási Központ elleni támadás az elmúlt pár napban történt.
A támadás talán nem volt nagyszabású, de volt egy kísérlet a biztonsági rendszer áttörésére, amit sikerült megakadályozni. A megfelelő szolgálatok már dolgoznak
– mondta a miniszter, hozzátéve, hogy a központ már biztonságban van.
Gawkowski szerint a jelek arra utalnak, hogy a kibertámadást Iránból indították.
A központ az atomenergia, a szubatomi fizika és a kapcsolódó területek kutatásával foglalkozik. Lengyelországnak nincsenek nukleáris fegyverei, és most építi első atomerőművét.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
