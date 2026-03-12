Ha ez bejön, akkor valósággal felrobbanhat az olaj ára!

Vállalati Energiamenedzsment 2026 Energiahatékonyság, energiabeszerzés, megújuló energiatermelés – erről szól a Portfolio Vállalati Energiamenedzsment 2026, jöjjön el Ön is!

Az iráni háború kitörése óta elképesztő csapkodást láthatunk a Brent nyersolaj árában:

kedden meredeken estek a jegyzések, miután Donald Trump amerikai elnök azt nyilatkozta, hogy a háború "nagyjából lezárult", ám ezt megelőzően az árfolyam hétfőn még megközelítette a hordónkénti 120 dollárt a közel-keleti energiaellátás tartós zavaraitól való félelem miatt.

A svájci UBS három forgatókönyvet vázolt fel, amelyek gyökeresen eltérő energiaárakat vetítenek előre.

Az első, legkedvezőbb forgatókönyv szerint a konfliktus március közepére gyorsan enyhül. A kritikus olajipari infrastruktúra sértetlen marad, és a Hormuzi-szoroson áthaladó hajóforgalom normalizálódik. Ebben az esetben a Brent típusú kőolaj ára márciusban átlagosan 80 dollár körül alakulna hordónként, majd 75 dollár környékére mérséklődne. Még több Globál Európai országot érhetett iráni kibertámadás: egy atomenergiával foglalkozó központ került célkeresztbe Ezrek internetét lopják a bűnözők, magyar érintettek is vannak Szétbombázza Irán az olajipart, lángokban áll a Hormúzi-szoros, ugrik az olajár - Percről percre tudósítunk az iráni háborúról csütörtökön A második forgatókönyv szerint a Hormuzi-szoroson áthaladó szállítások nagyjából egy hónapig akadoznának. Ebben az esetben a készletek gyorsabban apadnának, az öböl menti termelők kínálata pedig szűkülne. A UBS elemzői szerint az olajár március második felében 100 dollár fölé emelkedne, és csak a második negyedévben térne vissza 90 dollár környékére. A TTF gázár március végére akár 80 euró/MWh-ig is felszökhet a korlátozott cseppfolyósított földgáz (LNG) kínálata miatt. Az elemzők hozzátették: a zavarok enyhülése esetén is a normalizálódás elhúzódhat, és a hatások akár 2027-ig is érezhetők lehetnek. A legsúlyosabb, harmadik forgatókönyv egy hónapnál hosszabb fennakadásokkal és a kritikus energetikai infrastruktúra jelentős sérülésével számol. Ebben az esetben a Brent márciusban átlagosan 110 dollár körül alakulna. A második negyedévben pedig akár a 150 dolláros, vagy annál is magasabb szintet érhet el. Az ilyen árszintek az elemzők szerint "érezhetően visszafognák a keresletet". A gázpiacon a TTF márciusban átlagosan 73, a második negyedévben pedig 80 euró/MWh közelébe emelkedhetne. A UBS szerint az LNG-kínálati sokk ebben az esetben a 2022-es orosz gázszállítások leállításának hatásaihoz lenne hasonlítható. Ekkor az alternatív források és az energiahordozó-váltási lehetőségek egyaránt korlátozottak voltak.

