Itt lehet az áttörés: Irán elkezdi átengedni a tankereket a Hormuzi-szoroson
Itt lehet az áttörés: Irán elkezdi átengedni a tankereket a Hormuzi-szoroson

Mazsid Taht-Ravanchi, Irán külügyminiszter-helyettese szerint a rezsim azt követően lépett, hogy több ország is megkereste őket.

Néhány ország már beszélt velünk a szoroson való átkelésről, és mi együttműködtünk velük

– jelentette ki egy interjú során.

A Hormuzi-szoros egy kulcsfontosságú tengerszoros, amelyen keresztül a Perzsa-öbölből az Indiai-óceán felé jut az olaj. Ezen keresztül halad a világ olaj- és gázellátásnak mintegy ötöde ezen keresztül halad. A kiesése nagyon súlyos hiányokat és áremelkedést okoz a piacon. Teherán már a február 28-án kirobbanó konfliktus kezdeteitől veszélyt jelentett a partjaihoz közel húzódó útvonalra. Az átjáró mostanra lényegében teljesen le lett zárva, csak nagyon kevés jármű halad azon keresztül. A járművek megindulását nehezítik azok az információk is, amely szerint az iszlamista rezsim elaknásította a szoros egy részét. Március 12-én több tankerre is rátámadtak a tengerszoros közelében.

Azt nem árulta el, hogy pontosan mely országok kaptak engedélyt a szoroson való áthaladásra.

Szétbombázza Irán az olajipart, lángokban áll a Hormuzi-szoros, ugrik az olajár - Percről percre tudósítunk az iráni háborúról csütörtökön

Tűz ütött ki a USS Gerald R. Ford repülőgép-hordozón, a világ legnagyobb hadihajóján

Leleplezte a csúcsdiplomata: egyáltalán nem az atomprogram miatt indított háborút az Egyesült Államok

Ami Iránt illeti, úgy gondoljuk, hogy azoknak az országoknak, amelyek csatlakoztak az agresszióhoz, nem szabadna élvezniük a Hormuzi-szoroson keresztüli biztonságos áthaladás előnyeit

– emelte ki.

Korábban iráni vezetők úgy fogalmaztak, hogy az Egyesült Államok, Izrael és a két ország szövetségesei egészen biztosan nem haladhatnak át civil hajókkal sem a kérdéses ponton. Ugyanakkor Kína a korábbi szoros viszonyt kihasználva igyekezett külön elbánást elérni Teheránnál a szállítmányai biztonságos haladásához.

Az olajár kissé visszajött a hírre, a brent 100 dollár alatt van, de továbbra is közel 8 százalékos emelkedést mutat, a WTI 8,5 százalékos pluszban, 94,6 dolláron áll.

brent
Szétbombázza Irán az olajipart, lángokban áll a Hormuzi-szoros, ugrik az olajár - Percről percre tudósítunk az iráni háborúról csütörtökön

Címlapkép forrása: Ian Forsyth/Getty Images

