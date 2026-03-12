  • Megjelenítés
Különös fegyver bukkant fel Magyarország szomszédjában: a keleti nagyhatalom LS-6 siklóbombákkal látta el a MiG-29-eseket
Globál

Különös fegyver bukkant fel Magyarország szomszédjában: a keleti nagyhatalom LS-6 siklóbombákkal látta el a MiG-29-eseket

Portfolio
Kínai siklóbombákkal szerelték fel a szerb MiG-29-es vadászgépeket. Az új fegyverzetet egy korábbi bejelentés nyomán azonosították a repülőkön, amelyek így jelentős csapásmérő képességgel bővültek - jelentette a Militarnyi.

A Tango Six szerbiai védelmi portál jelentése szerint kínai gyártmányú, LS-6 típusú siklóbombákat azonosítottak a szerb légierő MiG-29-es vadászgépein. Az új fegyverzetet azután fotózták le, hogy hivatalosan is bejelentették a gépek kínai CM-400AKG levegő-föld rakétákkal történő felszerelését. A méret alapján valószínűleg

az 500 kilogrammos változatról van szó, amelynek hatótávolsága eléri a 80 kilométert.

Az LS-6 lényegében egy irányítókészlet, amely a hagyományos gravitációs bombákat nagy pontosságú, műholdvezérlésű siklóbombákká alakítja át. A rendszert a kínai AVIC repülőipari konszern leányvállalata, a lojangi Optoelektronikai Technológiai Fejlesztési Központ (LOTDC) fejlesztette ki. A fegyver 2006 óta áll hadrendben, és négy – 50, 100, 250, illetve 500 kilogrammos – kivitelben létezik.

A fegyver alkalmazása egy rendhagyó megoldáson alapul. A bombát egy integrált, intelligens fegyvervezérlő rendszerrel (SWFCS) ellátott fegyverfelfüggesztő pilonon rögzítik a repülőgépre. Az irányítás egy vezeték nélküli adatkapcsolaton keresztül történik, amelyet a pilóta egy táblagépről vezérel. Ez a mobileszköz gyakorlatilag hordozható, vezeték nélküli tűzvezérlő egységként funkcionál.

Még több Globál

Szétbombázza Irán az olajipart, lángokban áll a Hormuzi-szoros, ugrik az olajár - Percről percre tudósítunk az iráni háborúról csütörtökön

Olajinfrastruktúrát ért ukrán támadás Krasznodarban, őszinte vallomást tett Zelenszkij – Ukrajnai háborús híreink csütörtökön

Lecsaptak a „Magyar Madarai”: valósággal letarolja Ukrajna az orosz légvédelmet

Az LS-6-os rendszert eddig elsősorban kínai és pakisztáni repülőgépeken – többek között a JH-7, a JF-17 Thunder, valamint a J-10, J-11 és J-20 típusokon – alkalmazták. A szerb MiG-29-esek a fegyver első olyan hordozói, amelyek nem kínai vagy pakisztáni eredetűek. Ez a lépés a szerb-kínai katonai együttműködés újabb jelentős mérföldkövét jelenti.

Kapcsolódó cikkünk

Meglépték a legkeményebbet a szomszédban: teljesen leállították az üzemanyagok kivitelét

Címlapkép forrása: Michael Kappeler/picture alliance via Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

Belső ellenőrzés kiszervezése

A belső ellenőrzés akkor igazán értékes, amikor még "nincs baj" — mert ilyenkor lehet időben észrevenni a rejtett kockázatokat és javítani a folyamatokat. Ugyanakkor sok szervezetnél a bel

Holdblog

Tényleg vakon követjük a tömeget?

Csordaszellem - az a viselkedésminta, amikor valaki a saját véleménye helyett a többség viselkedését követi. A mintát gyakran látni a tőkepiacokon is: a mániákat, buborékokat... The post Té

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Parlamenti választás és piaci reakciók

Parlamenti választás és piaci reakciók

2026. március 17.

Biztosítás 2026

2026. március 17.

AI in Business 2026

2026. március 18.

Építőipar 2026

2026. március 19.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Elfogadták von der Leyen paktumát: vétójogok nélkül csatlakoznának az új tagállamok
Szétbombázza Irán az olajipart, lángokban áll a Hormuzi-szoros, ugrik az olajár - Percről percre tudósítunk az iráni háborúról csütörtökön
Új célpontokat jelölt meg Irán: valósággal menekülnek az emberek a pénzügyi negyedekből
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility