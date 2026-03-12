Különös fegyver bukkant fel Magyarország szomszédjában: a keleti nagyhatalom LS-6 siklóbombákkal látta el a MiG-29-eseket

A Tango Six szerbiai védelmi portál jelentése szerint kínai gyártmányú, LS-6 típusú siklóbombákat azonosítottak a szerb légierő MiG-29-es vadászgépein. Az új fegyverzetet azután fotózták le, hogy hivatalosan is bejelentették a gépek kínai CM-400AKG levegő-föld rakétákkal történő felszerelését. A méret alapján valószínűleg

az 500 kilogrammos változatról van szó, amelynek hatótávolsága eléri a 80 kilométert.

Az LS-6 lényegében egy irányítókészlet, amely a hagyományos gravitációs bombákat nagy pontosságú, műholdvezérlésű siklóbombákká alakítja át. A rendszert a kínai AVIC repülőipari konszern leányvállalata, a lojangi Optoelektronikai Technológiai Fejlesztési Központ (LOTDC) fejlesztette ki. A fegyver 2006 óta áll hadrendben, és négy – 50, 100, 250, illetve 500 kilogrammos – kivitelben létezik.

A fegyver alkalmazása egy rendhagyó megoldáson alapul. A bombát egy integrált, intelligens fegyvervezérlő rendszerrel (SWFCS) ellátott fegyverfelfüggesztő pilonon rögzítik a repülőgépre. Az irányítás egy vezeték nélküli adatkapcsolaton keresztül történik, amelyet a pilóta egy táblagépről vezérel. Ez a mobileszköz gyakorlatilag hordozható, vezeték nélküli tűzvezérlő egységként funkcionál.

Az LS-6-os rendszert eddig elsősorban kínai és pakisztáni repülőgépeken – többek között a JH-7, a JF-17 Thunder, valamint a J-10, J-11 és J-20 típusokon – alkalmazták. A szerb MiG-29-esek a fegyver első olyan hordozói, amelyek nem kínai vagy pakisztáni eredetűek. Ez a lépés a szerb-kínai katonai együttműködés újabb jelentős mérföldkövét jelenti.

Címlapkép forrása: Michael Kappeler/picture alliance via Getty Images