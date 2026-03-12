Robert „Magyar” Brovdi őrnagy a Telegram-csatornáján közölte, hogy az USF operátorai március 12-én hajnalban két újabb orosz légvédelmi eszközt iktattak ki. Az egyik egy Sz-300V indítóállvány, a másik pedig egy Tor típusú, rövid hatótávolságú légvédelmi rakétarendszer volt. A csapásokról drónfelvételek is készültek. Ezek pontos helyszínét és idejét azonban a Kyiv Post nem tudta független forrásból megerősíteni.

A 9. Kairosz zászlóalj drónoperátorai ukrán gyártású, 60-100 kilogrammos robbanófejjel felszerelt FP-2 közepes csapásmérő drónokat vetettek be.

A Luhanszki területen felgyújtottak egy üzemanyag- és kenőanyag-szállító szerelvényt, Borovenyki község közelében pedig megsemmisítettek egy Sz-300V indítóállványt. Ugyanezek az operátorok egy logisztikai csomópontra, egy lőszerraktárra és egyéb katonai létesítményekre is sikeres csapást mértek.

Eközben az USF "Raid" egysége a Zaporizzsjai területen, a megszállt Bergyanszk közelében lokalizált és semmisített meg egy Tor légvédelmi komplexumot. Egy ilyen rendszer becsült értéke mintegy 25 millió dollárra tehető. A zaporizzsjai térségben további dróncsapások értek ideiglenes álláspontokat, raktárakat és egy utánpótlási bázist is. Emellett négy megszállt település térségében egy drónjavító műhelyt is találat ért. Korábban az USF felderítő és csapásmérő drónjai egy összehangolt művelet keretében egy körülbelül 10 millió dollár értékű Buk-M1 légvédelmi rakétarendszert is kiiktattak a megszállt Zaporizzsjai területen. A rendszert először egy kisebb csapásmérő eszközzel mozgásképtelenné tették. Ezt követően

a 100 kilogrammos robbanófejet szállító FP-2 drónokkal végleg megsemmisítették a célpontot.

Március 6-án éjszaka az alakulat négy további orosz önjáró légvédelmi rendszert semmisített meg, szintén FP-2 drónok alkalmazásával. A Herszoni területen egy Buk komplexumot, a Zaporizzsjai területen pedig egy Sz-300V indítót iktattak ki. A veszteséglistán ezenfelül egy Pancír-Sz1 és egy Tor rendszer is szerepel. Brovdi hangsúlyozta: az orosz légvédelmi hálózat nagy-, közepes- és kis hatótávolságú elemeinek felderítése és megsemmisítése továbbra is az USF kiemelt feladata marad.

