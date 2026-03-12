  • Megjelenítés
Lecsaptak a „Magyar Madarai”: valósággal letarolja Ukrajna az orosz légvédelmet
Globál

Lecsaptak a „Magyar Madarai”: valósággal letarolja Ukrajna az orosz légvédelmet

Portfolio
Ukrajna Pilóta Nélküli Rendszerek Erői (USF) március első két hetében tizenkilenc orosz légvédelmi eszközt semmisítettek meg. A kilőtt célpontok között Sz-300V indítóállványok, Tor és Buk légvédelmi rendszerek, valamint Pancír-Sz1 önjáró komplexumok is szerepelnek – derült ki az alakulat parancsnokának közleményéből.

Robert „Magyar” Brovdi őrnagy a Telegram-csatornáján közölte, hogy az USF operátorai március 12-én hajnalban két újabb orosz légvédelmi eszközt iktattak ki. Az egyik egy Sz-300V indítóállvány, a másik pedig egy Tor típusú, rövid hatótávolságú légvédelmi rakétarendszer volt. A csapásokról drónfelvételek is készültek. Ezek pontos helyszínét és idejét azonban a Kyiv Post nem tudta független forrásból megerősíteni.

A 9. Kairosz zászlóalj drónoperátorai ukrán gyártású, 60-100 kilogrammos robbanófejjel felszerelt FP-2 közepes csapásmérő drónokat vetettek be.

A Luhanszki területen felgyújtottak egy üzemanyag- és kenőanyag-szállító szerelvényt, Borovenyki község közelében pedig megsemmisítettek egy Sz-300V indítóállványt. Ugyanezek az operátorok egy logisztikai csomópontra, egy lőszerraktárra és egyéb katonai létesítményekre is sikeres csapást mértek.

Eközben az USF "Raid" egysége a Zaporizzsjai területen, a megszállt Bergyanszk közelében lokalizált és semmisített meg egy Tor légvédelmi komplexumot. Egy ilyen rendszer becsült értéke mintegy 25 millió dollárra tehető. A zaporizzsjai térségben további dróncsapások értek ideiglenes álláspontokat, raktárakat és egy utánpótlási bázist is. Emellett négy megszállt település térségében egy drónjavító műhelyt is találat ért. Korábban az USF felderítő és csapásmérő drónjai egy összehangolt művelet keretében egy körülbelül 10 millió dollár értékű Buk-M1 légvédelmi rakétarendszert is kiiktattak a megszállt Zaporizzsjai területen. A rendszert először egy kisebb csapásmérő eszközzel mozgásképtelenné tették. Ezt követően

Még több Globál

Különös fegyver bukkant fel Magyarország szomszédjában: a keleti nagyhatalom LS-6 siklóbombákkal látta el a MiG-29-eseket

Szétbombázza Irán az olajipart, lángokban áll a Hormuzi-szoros, ugrik az olajár - Percről percre tudósítunk az iráni háborúról csütörtökön

Olajinfrastruktúrát ért ukrán támadás Krasznodarban, őszinte vallomást tett Zelenszkij – Ukrajnai háborús híreink csütörtökön

a 100 kilogrammos robbanófejet szállító FP-2 drónokkal végleg megsemmisítették a célpontot.

Március 6-án éjszaka az alakulat négy további orosz önjáró légvédelmi rendszert semmisített meg, szintén FP-2 drónok alkalmazásával. A Herszoni területen egy Buk komplexumot, a Zaporizzsjai területen pedig egy Sz-300V indítót iktattak ki. A veszteséglistán ezenfelül egy Pancír-Sz1 és egy Tor rendszer is szerepel. Brovdi hangsúlyozta: az orosz légvédelmi hálózat nagy-, közepes- és kis hatótávolságú elemeinek felderítése és megsemmisítése továbbra is az USF kiemelt feladata marad.

Kapcsolódó cikkünk

Olajinfrastruktúrát ért ukrán támadás Krasznodarban, őszinte vallomást tett Zelenszkij – Ukrajnai háborús híreink csütörtökön

Címlapkép forrása: Diego Herrera Carcedo/Anadolu via Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

Belső ellenőrzés kiszervezése

A belső ellenőrzés akkor igazán értékes, amikor még "nincs baj" — mert ilyenkor lehet időben észrevenni a rejtett kockázatokat és javítani a folyamatokat. Ugyanakkor sok szervezetnél a bel

Holdblog

Tényleg vakon követjük a tömeget?

Csordaszellem - az a viselkedésminta, amikor valaki a saját véleménye helyett a többség viselkedését követi. A mintát gyakran látni a tőkepiacokon is: a mániákat, buborékokat... The post Té

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Parlamenti választás és piaci reakciók

Parlamenti választás és piaci reakciók

2026. március 17.

Biztosítás 2026

2026. március 17.

AI in Business 2026

2026. március 18.

Építőipar 2026

2026. március 19.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Elfogadták von der Leyen paktumát: vétójogok nélkül csatlakoznának az új tagállamok
Szétbombázza Irán az olajipart, lángokban áll a Hormuzi-szoros, ugrik az olajár - Percről percre tudósítunk az iráni háborúról csütörtökön
Új célpontokat jelölt meg Irán: valósággal menekülnek az emberek a pénzügyi negyedekből
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility