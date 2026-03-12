  • Megjelenítés
Leleplezte a csúcsdiplomata: egyáltalán nem az atomprogram miatt indított háborút az Egyesült Államok
Leleplezte a csúcsdiplomata: egyáltalán nem az atomprogram miatt indított háborút az Egyesült Államok

Omán külügyminisztere szerint az Egyesült Államok háborúval nem érhetett volna el annyit Iránnal szemben, mint amennyit a béketárgyalásokon már elért. Úgy véli, a konfliktus valódi célja valami teljesen más volt - tudósított a The Guardian.

Badr bin Hamad al-Búszaídi Muszkatban, ománi újságíróknak nyilatkozva megkérdőjelezte, hogy a háború valóban Irán nukleáris programja miatt robbant-e ki. A találkozóról kiadott hivatalos összefoglaló szerint a miniszter úgy fogalmazott:

a döntés alapvetően nem az iráni atomprogramhoz kapcsolódott.

Al-Búszaídi, aki az amerikai-iráni atomtárgyalások közvetítőjeként is szerepet játszott, felidézte, hogy az egyeztetések már igen előrehaladott szakaszban jártak. Irán többek között vállalta, hogy nem tart birtokában fegyverminőségű hasadóanyagot. Emellett ígéretet tett arra is, hogy nem halmoz fel és nem tárol dúsított uránt, a meglévő készleteit pedig visszafordíthatatlan módon nukleáris fűtőelemmé alakítja át. A miniszter hangsúlyozta: az Egyesült Államok háborúval sem érhetett volna el nagyobb engedményeket annál, mint amit a tárgyalóasztalnál már kicsikart.

Az ománi diplomata szerint a háború valódi célja Irán meggyengítése, a térség átrendezése és a normalizációs folyamat előmozdítása volt. Mindez egy olyan tágabb stratégia része, amely a palesztin állam létrejöttének megakadályozására irányul. Ennek keretében

igyekeznek meggyengíteni minden olyan országot és intézményt is, amely a palesztin államiság ügyét támogatja.

A miniszter arra a kérdésre is válaszolt, hogy Omán csatlakozik-e az úgynevezett béketanácshoz. Egyértelművé tette, hogy hazája nem vesz részt ebben a kezdeményezésben, és nem normalizálja kapcsolatait Izraellel. Al-Búszaídi az Irán elleni amerikai és izraeli támadásokat az elmúlt évek "jogsértései veszélyes sorozatának" újabb láncszemeként értékelte. Szerinte ezek a lépések aláássák azt a nemzetközi jogi keretrendszert, amely évtizedeken át védelmet és stabilitást biztosított a régió országainak.

Címlapkép forrása: Majid Saeedi/Getty Images

