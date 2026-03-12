Leleplezte a csúcsdiplomata: egyáltalán nem az atomprogram miatt indított háborút az Egyesült Államok

Badr bin Hamad al-Búszaídi Muszkatban, ománi újságíróknak nyilatkozva megkérdőjelezte, hogy a háború valóban Irán nukleáris programja miatt robbant-e ki. A találkozóról kiadott hivatalos összefoglaló szerint a miniszter úgy fogalmazott:
a döntés alapvetően nem az iráni atomprogramhoz kapcsolódott.
Al-Búszaídi, aki az amerikai-iráni atomtárgyalások közvetítőjeként is szerepet játszott, felidézte, hogy az egyeztetések már igen előrehaladott szakaszban jártak. Irán többek között vállalta, hogy nem tart birtokában fegyverminőségű hasadóanyagot. Emellett ígéretet tett arra is, hogy nem halmoz fel és nem tárol dúsított uránt, a meglévő készleteit pedig visszafordíthatatlan módon nukleáris fűtőelemmé alakítja át. A miniszter hangsúlyozta: az Egyesült Államok háborúval sem érhetett volna el nagyobb engedményeket annál, mint amit a tárgyalóasztalnál már kicsikart.
Az ománi diplomata szerint a háború valódi célja Irán meggyengítése, a térség átrendezése és a normalizációs folyamat előmozdítása volt. Mindez egy olyan tágabb stratégia része, amely a palesztin állam létrejöttének megakadályozására irányul. Ennek keretében
igyekeznek meggyengíteni minden olyan országot és intézményt is, amely a palesztin államiság ügyét támogatja.
A miniszter arra a kérdésre is válaszolt, hogy Omán csatlakozik-e az úgynevezett béketanácshoz. Egyértelművé tette, hogy hazája nem vesz részt ebben a kezdeményezésben, és nem normalizálja kapcsolatait Izraellel. Al-Búszaídi az Irán elleni amerikai és izraeli támadásokat az elmúlt évek "jogsértései veszélyes sorozatának" újabb láncszemeként értékelte. Szerinte ezek a lépések aláássák azt a nemzetközi jogi keretrendszert, amely évtizedeken át védelmet és stabilitást biztosított a régió országainak.
Címlapkép forrása: Majid Saeedi/Getty Images
Amerika támadása miatt fájhat a feje a világ legsötétebb diktatúrájának: lehet, hogy megegyezés közeleg
Nem szokványos viselkedés.
Irán a kifárasztásra játszik: elszámította magát az USA
Ez a konfliktus aligha zárul egy kézfogással.
„Nincs kibúvó” – Egy NATO-tagállam fittyet hányt Trump követelésére, nem is maradt el az amerikai válasz
Csehország jelentősen megvágja védelmi kiadásait, Washington nem örül.
Lehullt a lepel a puritánnak hitt vezérről: mesés luxusbirodalmat rejteget a nyugati világban Mojtaba Hamenei
Londoni luxusingatlanok, svájci bankszámlák, valamint németországi és spanyolországi ötcsillagos szállodák is a tulajdonában lehetnek.
Már napok óta szinte teljesen elérhetetlen az internet Moszkvában, a lakosok elkezdtek bezsákolni walkie-talkie-kból
A papíralapú térképek is jól fogynak.
Titkos adatok szivárogtak ki: tudni, mennyibe kerülhet Amerikának a háború
Rövid idő alatt hatalmas összegek égtek el.
Ilyen zsugorítást is ritkán látni a boltokban - Ez gyakorlatilag észrevehetetlen
Ezért kell mindig az egységárat nézni!
Drámai bejelentést tett a Milka és a Toblerone gyártója
Drága a csokoládé.
A zöldátállás geopolitikája
Az energetikai fordulat során a fosszilis tüzelőanyagok szerepét a kritikus nyersanyagok és a tiszta technológiák feletti ellenőrzés veszi át, ami a korábbi kooperációt új típusú nagyhatalm
Miért építene Elon Musk adatközpontokat az űrbe? Az AI-korszak és az energia mint szűk keresztmetszet
Az AI-lázat sokan a chipekkel azonosítják, de a valódi szűk keresztmetszet sokszor az áram, a hálózati csatlakozás, a hűtés és a megfelelő helyszín. Az adatközpont-építési hullám ezért
Melyik bankba érdemes utaltatni a nyugdíjat? Kiszámoltuk!
Január végéig te is kézhez kaptad bankodtól az éves díjkimutatásodat, amelyből feketén-fehéren kiderül, hány tízezer forintot fizettél ki teljesen feleslegesen a bankszámládra az előző
Mit tehet, akin elévült tartozást akarnak behajtani?
Fizetési felszólítást kapott egy követeléskezelőtől? Netán végrehajtással fenyegetik?Az utóbbi években tömegesen hajtanak be követeléskezelők jogi úton a törvény alapján nem behajtha
Olajár: recessziót hozhat a hirtelen drágulás?
Az iráni háború nyomán az olaj ára ismét meredeken emelkedett, ami újra előtérbe helyezte az energiaárak makrogazdasági hatásának kérdését. A közgazdasági szakirodalomban az olajársokkok
Belső ellenőrzés kiszervezése
A belső ellenőrzés akkor igazán értékes, amikor még "nincs baj" — mert ilyenkor lehet időben észrevenni a rejtett kockázatokat és javítani a folyamatokat. Ugyanakkor sok szervezetnél a bel
Le lehet-e csökkenteni az építkezések karbonlábnyomát?
Ahhoz, hogy a globális felmelegedést 2 Celsius-fok alatt tartsuk, a városi építőipar kibocsátását két-négy évtizeden belül a jelenlegi szint 10%-a alá kell csökkenteni.
Tényleg vakon követjük a tömeget?
Csordaszellem - az a viselkedésminta, amikor valaki a saját véleménye helyett a többség viselkedését követi. A mintát gyakran látni a tőkepiacokon is: a mániákat, buborékokat... The post Té
Irán a kifárasztásra játszik: elszámította magát az USA
Ez a konfliktus aligha zárul egy kézfogással.
Rezsicsökkentés nullás hitellel − Ezen nincs nagyon mit gondolkodni
Kihagyhatatlan lehetőség a vállalatok és a lakosság számára.
Épp megszűnt, amikor sokkot kapott: jön a háborús infláció?
Régen érkezett ilyen alacsony adat.
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Forradalmi webinárium, a márciusi tőzsdeifjak szellemében
Piaci kitenkintő, elemzések, aktuális lehetőségek górcső alatt.