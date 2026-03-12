  • Megjelenítés
Már napok óta szinte teljesen elérhetetlen az internet Moszkvában, a lakosok elkezdtek bezsákolni walkie-talkie-kból
Moszkvában és már orosz nagyvárosokban, így Szentpéterváron már egy hete folyamatosan akadozik az internet, ezért a lakosok elkezdték felvásárolni a walkie-talkie-kat és a papíralapú térképeket – írja a The Guardian.

Az internetleállásokat a hatóságok szándékosan idézik elő, a Kreml szerint azért, hogy ezzel garantálják a lakosság biztonságát. Valójában azonban másról lehet szó:

az orosz hatóságok egy úgynevezett „fehér lista” rendszert tesztelnek, melynek lényege az, hogy az oroszok csak korlátozott számú, a kormányzat által jóváhagyott honlapot és szükséges online szolgáltatásokat tudjanak elérni.

Moszkvában már nemcsak a honlapok és a mobiltelefonos applikációk váltak elérhetetlenné, hanem a telefonszolgáltatás is. A térképes vagy taxihívó alkalmazások sem működnek, akadozik az emailküldés is.

Az internet leállása csütörtökön már az Állami Dumát is elérte: a parlamenti képviselők panaszkodtak, hogy a törvényhozás épületében nincs szolgáltatás, így teljesen elvágták őket a külvilágtól.

A leállások miatt a moszkvaiak elkezdték felvásárolni az internet előtti kommunikációs eszközöket: a walkie-talkie-k eladása 27 százalékkal, a csipogóké 73 százalékkal nőtt, a papíralapú térképek iránti kereslet pedig megháromszorozódott.

A hatóságok a széles körben használt Telegram elérését is korlátozzák, ezzel párhuzamosan pedig a kínai WeChat mintájára készült Max alkalmazás letöltésére buzdítják a lakosokat. A Maxot feltehetően az orosz biztonsági szolgálatok tartják ellenőrzésük alatt.

