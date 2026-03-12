  • Megjelenítés
Megszólalt Irán új vezére: olyan bejelentést tett, ami azonnal lesokkolta az olajpiacot
Megszólalt Irán új vezére: olyan bejelentést tett, ami azonnal lesokkolta az olajpiacot

Irán lezárva tartja a Hormuzi-szorost, mint „nyomásgyakorlási eszköz” – jelentette be Modzstaba Hámenei, Irán frissen kinevezett legfőbb vezére. A hírre a Brent olaj árfolyama ismét felugrott 99 dollár / hordó fölé.

Először beszélt nyilvánosan Irán frissen kinevezett legfőbb vezére, Modzstaba Hámenei - az iráni állami médiában tartott beszédében bejelentette:

Irán lezárta és lezárva tartja a Hormuzi-szorost, mint "nyomásgyakorlási eszköz."

Azt is kijelentette, hogy Irán barátként tekint a szomszédos országokra, viszont továbbra is támadni fogja azokat az amerikai katonai bázisokat, melyek területükön működnek.

Bejelentette azt is, hogy Irán bosszút fog állni azokért az állampolgárokért, akiket megölt az amerikai és izraeli légierő, különös tekintettel a lebombázott minabi iskola diákjaira.

Hámenei arról is beszélt, hogy Irán jóvátételt kér Amerikától és Izraeltől - ha pedig ezt nem kapják meg, Teherán akkora gazdasági kárt okoz majd, amely legalább egyenértékű az igényelt összeggel.

Délután az olaj árfolyama eleve emelkedésben volt, mivel nemrég Chris Wright amerikai energiaügyi miniszter bejelentette, hogy nem fognak tudni kíséretet biztosítani a Hormuzi-szoroson áthaladó olajszállítmányoknak a közeljövőben.

Hámenei bejelentése után az emelkedés folytatódott: a Brent olaj átlépte a 99 dollár / hordó árfolyamot.

A forint árfolyamában is volatilitás figyelhető meg: a magyar fizetőeszköz ismét felszúrt 390 fölé az euróval szemben, mielőtt visszakorrigált 388 köré.

Címlapkép forrása: Majid Saeedi/Getty Images

