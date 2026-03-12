  • Megjelenítés
Moszkva bedobta a nagy ötletét: tud egy útvonalat, amivel el lehet kerülni a veszélyes vizeket
Az orosz közekedési miniszter szerint Oroszország hajlandó biztonságos közlekedési forgalmat garantálni a nemzetközi forgalom számára – írja a TASzSz.

Andrej Nyikityin orosz közlekedési miniszter egy interjúban arról beszélt, hogy tud egy kényelmes és biztonságos tengeri útvonalat a feszültséggócok elkerülésével:

A szovjet időkben ekkora mennyiségű árut nem szállítottak az Északi-tengeri útvonalon. Ez egy jó alternatívája a Szuezi-csatornának és a Hormuzi-szorosnak is; még gyorsabb is

– jelentette ki a tárcavezető.

Arra is felhívta a figyelmet, hogy erre az útvonalra Oroszország egyre nagyobb érdeklődést fordít, szerinte ez egy stabil útvonal.

A felvetés megoldást jelenthet a Távol-Kelet és Európa között, mivel a két terület között az északi területeken a csökkenő jégréteg lehetővé teszi a közlekedést. Ugyanakkor

nem jelent megoldást a közel-keleti válságra, a legnagyobb gondot az jelenti, hogy a Perzsa-öbölből nem jutnak ki az energiahordozók, erre egyelőre nem látszik az alternatíva.

Címlapkép forrása: DeAgostini/Getty Images

