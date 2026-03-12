„Nincs kibúvó” – Egy NATO-tagállam fittyet hányt Trump követelésére, nem is maradt el az amerikai válasz

Andrej Babiš cseh miniszterelnök kormánya szerdán fogadtatott el egy átdolgozott költségvetést. Ebben a védelmi tárca 154,8 milliárd koronát (mintegy 7,31 milliárd dollárt) kap, ami a GDP 1,73 százalékának felel meg.

Ez a NATO régóta érvényes 2 százalékos célkitűzését sem éri el, és messze elmarad a tavalyi hágai vállalástól, amelyben a tagállamok 3,5 százalékos GDP-arányos védelmi kiadásoka, plusz 1,5 százalékos védelmi infrastrukturális kiadásokra tettek ígéretet.

A NATO védelmi kiadási elvárásának emelését Donald Trump amerikai elnök szorgalmazta, aki többször kijelentette, elégedetlen azzal, hogy az európai NATO-tagállamok annak tudatában nem költenek eleget katonai kiadásokra, hogy az Egyesült Államok úgyis megvédi őket.

A cseh pénzügyminisztérium szerint a költségvetés összességében a GDP 2,07 százalékát fordítja védelemre. Az ország költségvetési ellenőrző hatósága azonban arra figyelmeztetett, hogy ez a számítás más tárcáknál elkülönített forrásokat is tartalmaz. Ilyenek például a közlekedési minisztérium útépítési projektjei, amelyeket a NATO valószínűleg nem ismer el védelmi kiadásként.

Matthew Whitaker, az Egyesült Államok NATO-nagykövete csütörtökön az X közösségi platformon reagált a cseh parlament döntésére.

Minden szövetségesnek ki kell vennie a részét, és teljesítenie kell a hágai védelmi vállalást

– írta bejegyzésében. Hozzátette, hogy az 5 százalékos arány (a 3,5 plusz 1,5 százalék) jelenti az új mércét, amely alól nincs kibúvó.

Babiš, akinek populista ANO pártja tavaly nyerte meg a választásokat, már februárban egyértelművé tette a helyzetet. Kijelentette, hogy az ország egyáltalán nincs azon az úton, hogy a védelmi kiadásokat a GDP 3,5 százalékára emelje, mivel a kormány más területekre, például az egészségügyre helyezi a hangsúlyt. A költségvetési ellenőrző hatóság csütörtökön megismételte komoly kétségeit azzal kapcsolatban, hogy az idei költségvetésben védelmi célúnak minősített kiadások egy része egyáltalán megfelel-e a NATO definíciójának.

Petr Pavel köztársasági elnök, aki korábban magas NATO-beosztást töltött be, szintén figyelmeztetést fogalmazott meg. Szerinte a védelmi kiadások csökkentése a szövetségesek bizalmának elvesztésével járhat. Ugyanakkor jelezte, hogy nem kíván vétót emelni a költségvetéssel szemben. Nicholas Merrick, az Egyesült Államok prágai nagykövete a múlt héten úgy nyilatkozott, hogy Csehország ezzel a lépéssel a NATO védelmi kiadási rangsorának végére csúszhat vissza.

