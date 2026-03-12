Olajinfrastruktúrát ért ukrán támadás Krasznodarban, őszinte vallomást tett Zelenszkij – Ukrajnai háborús híreink csütörtökön

A Kreml elítélte a Török Áramlat elleni támadást
A Kreml elítélte és „teljesen meggondolatlannak” nevezte, hogy ukrán drónok támadást indítottak egy gázkompresszor-állomás ellen a Török Áramlat gázvezetéknél.
Az orosz védelmi minisztérium szerint a támadást kivédték.
(TASZSZ)
Az orosz védelmi minisztérium szerint elhárítottak egy a Török Áramlat elleni ukrán dróntámadást
Az orosz védelmi minisztérium jelentése szerint tíz ukrán támadó drónt semmisítettek meg az éjszaka folyamán egy gázkompresszor-állomás felett, amely a Török Áramlat vezetéken keresztül szállított gázt. Az állomásban nem keletkezett kár.
(TASZSZ)
Áram nélkül maradt Zaporizzsja és Harkiv megye
Az ukrán Ukrenergo jelentése szerint a csütörtöki orosz támadások miatt áram nélkül maradtak a felhasználók Zaporizzsja és Harkiv megyében.
Mindkét megyében harcok dúlnak, és egy részük orosz megszállás alatt áll.
SZBU: olajszivattyú-állomást ért találat Krasznodarban
Az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) közlése szerint csütörtökön az Oroszország Krasznodari határterületén található Tihoreck olajszivattyú-állomás ellen hajtottak végre sikeres dróncsapást. Korábban arról érkeztek hírek, hogy egy olajraktár gyulladt ki lezuhanó dróntörmelékek miatt.
A Tihoreck az egyik legnagyobb ilyen állomás Dél-Oroszországban.
(Reuters)
Életfogytiglani börtönbüntetést kapott a Moszkva melletti terrortámadás négy elkövetője
Életfogytiglani börtönbüntetésre ítélték azt a négy tádzsik állampolgárt, akik a Moszkva melletti Crocus City Hall koncertteremben követtek el iszlamista terrortámadást 2024. március 22-én.
A merényletben 149 ember vesztette életét.
(TASZSZ)
94 drónnal támadta Oroszország Ukrajnát
Az ukrán légierő jelentése szerint Oroszország csütörtökre virradó éjjel összesen 94 drónnal támadta Ukrajna területét, amelyekből az ukrán légvédelem 77-et semlegesített.
FSZB: merényletet akadályoztunk meg a Krímben
Az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) azt állítja, hogy megakadályozott egy magas rangú orosz katonatiszt elleni merényletet a megszállt Krím félszigeten.
(TASZSZ)
Dmitrijev találkozott Witkoff-fal és Kushnerrel Floridában
Kirill Dmitrijev orosz elnöki megbízott még szerdán megbeszéléseket folytatott Steve Witkoff-fal, Donald Trump amerikai elnök különmegbízottjával, illetve Jared Kushnerrel, az elnök vejével.
Dmitrijev Telegram-üzenete szerint az amerikai-orosz gazdasági munkacsoport keretében tartott találkozón a jelenlegi energiaválságot is megvitatták.
Ma sok ország, elsősorban az Egyesült Államok, kezdi jobban megérteni az orosz olaj és gáz kulcsfontosságú, rendszerszintű szerepét a világgazdaság stabilitásának biztosításában, valamint az Oroszország elleni szankciók hatástalanságát és romboló jellegét – írta Dmitrijev.
Witkoff elmondta, hogy a csoportok „számos témát” megvitattak, és megállapodtak abban, hogy kapcsolatban maradnak egymással.
(Reuters)
Lángol egy olajraktár a Krasznodari határterületen
Egy ukrán dróntámadás miatt tűz ütött ki egy olajraktárban Oroszország Krasznodari határterületén – közölték csütörtökön a helyi hatóságok. Állításuk szerint senki sem sérült meg.
Az orosz védelmi minisztérium közlése szerint az éjszaka folyamán 80 ukrán drónt fogtak el és semmisítettek meg orosz területek felett.
(Reuters)
Olajraktárt ért támadás Krasznodarban, őszinte vallomást tett Zelenszkij – Ukrajnai háborús híreink csütörtökön
Ukrán dróntámadás ért egy olajraktárt Oroszország Krasznodari határterületén, a lezuhanó darabok tüzet okoztak. Interjút adott Volodimir Zelenszkij ukrán elnök, melyben elismerte, hogy népe „fáradt”, de a morál továbbra is erős, és Ukrajna nem hajlandó elfogadni Moszkva feltételeit az ország keleti területeinek átadásáról. Cikkünk folyamatosan frissül az ukrajnai háború eseményeivel.
Címlapkép forrása: Metin Aktas/Anadolu Agency via Getty Images
Bedobta a törölközőt a világ egyik legnagyobb gázkitermelője: kiderült, mikortól lesznek súlyos fennakadások az ellátásban
Vis maiort hirdetett a QatarEnergy, az egész piac megérzi.
Hegedüs Éva: Az árfolyam ingadozhat, azonban hosszabb távon az értékteremtő képesség számít
A Gránit Bank elnök-vezérigazgatóját a bank innovációiról és az Otthon Startról is kérdeztük.
Mi történik a benzinkutakon?
Mutatjuk, mennyire drága a magyar üzemanyag Európában.
Úgy néz ki, igaz a hír: ledobták Iránra a félelmetes GBU-57-es bombákat
Egyre durvább fegyvereket használ Amerika.
Nagy összegű kártérítési ügy bukott ki a Deutsche Banknál
Régi sztori új összegekkel.
Hírszerzési jelentés: nagyon úgy néz ki, hogy nem tudja elérni Amerika és Izrael az egyik legfontosabb háborús célját
Nem minden zajlik a tervek szerint.
Több mint egymilliárdot bukhat a BKV azon, hogy rá nem vonatkozik a benzinárstop
A cég pénzügyei ráadásul már így sem álltak jól.
Már nyíltan hazugsággal vádolja egymást Kijev és Budapest – egyre fagyosabb a diplomáciai viszony
Ukrajna hivatalos dokumentumokkal akarja cáfolni Szijjártó Pétert.
Melyik bankba érdemes utaltatni a nyugdíjat? Kiszámoltuk!
Január végéig te is kézhez kaptad bankodtól az éves díjkimutatásodat, amelyből feketén-fehéren kiderül, hány tízezer forintot fizettél ki teljesen feleslegesen a bankszámládra az előző
Mit tehet, akin elévült tartozást akarnak behajtani?
Fizetési felszólítást kapott egy követeléskezelőtől? Netán végrehajtással fenyegetik?Az utóbbi években tömegesen hajtanak be követeléskezelők jogi úton a törvény alapján nem behajtha
Olajár: recessziót hozhat a hirtelen drágulás?
Az iráni háború nyomán az olaj ára ismét meredeken emelkedett, ami újra előtérbe helyezte az energiaárak makrogazdasági hatásának kérdését. A közgazdasági szakirodalomban az olajársokkok
Le lehet-e csökkenteni az építkezések karbonlábnyomát?
Ahhoz, hogy a globális felmelegedést 2 Celsius-fok alatt tartsuk, a városi építőipar kibocsátását két-négy évtizeden belül a jelenlegi szint 10%-a alá kell csökkenteni.
Tényleg vakon követjük a tömeget?
Csordaszellem - az a viselkedésminta, amikor valaki a saját véleménye helyett a többség viselkedését követi. A mintát gyakran látni a tőkepiacokon is: a mániákat, buborékokat... The post Té
Belső ellenőrzés kiszervezése
A belső ellenőrzés akkor igazán értékes, amikor még "nincs baj" — mert ilyenkor lehet időben észrevenni a rejtett kockázatokat és javítani a folyamatokat. Ugyanakkor sok szervezetnél a bel
A téli időjárás változó szerkezete
A januári hazai havazások rendkívülinek tűnhettek, valójában egy Európa-szerte egyre jellemzőbb új időjárási minta következményei.
Brugge DNS-e máig érződik a modern pénzügyekben
Az előző két cikkben megismertük először Brugge, mint tőzsdeközpont felemelkedését, majd bukását. Az innováció - a standardizált folyamatoktól a rendszerbe vetett bizalomig - képes egy...
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Forradalmi webinárium, a márciusi tőzsdeifjak szellemében
Piaci kitenkintő, elemzések, aktuális lehetőségek górcső alatt.
Épp megszűnt, amikor sokkot kapott: jön a háborús infláció?
Régen érkezett ilyen alacsony adat.
Esik az OTP, gyengül a forint: hova és meddig?
Kisebb meglepetések az OTP-nél.
Újabb csavar az Otthon Startban: még könnyebb új lakást venni
A várakozásokat is felülmúlta a program.