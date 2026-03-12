FSZB: merényletet akadályoztunk meg a Krímben
Az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) azt állítja, hogy megakadályozott egy magas rangú orosz katonatiszt elleni merényletet a megszállt Krím félszigeten.
(TASZSZ)
Dmitrijev találkozott Witkoff-fal és Kushnerrel Floridában
Kirill Dmitrijev orosz elnöki megbízott még szerdán megbeszéléseket folytatott Steve Witkoff-fal, Donald Trump amerikai elnök különmegbízottjával, illetve Jared Kushnerrel, az elnök vejével.
Dmitrijev Telegram-üzenete szerint az amerikai-orosz gazdasági munkacsoport keretében tartott találkozón a jelenlegi energiaválságot is megvitatták.
Ma sok ország, elsősorban az Egyesült Államok, kezdi jobban megérteni az orosz olaj és gáz kulcsfontosságú, rendszerszintű szerepét a világgazdaság stabilitásának biztosításában, valamint az Oroszország elleni szankciók hatástalanságát és romboló jellegét – írta Dmitrijev.
Witkoff elmondta, hogy a csoportok „számos témát” megvitattak, és megállapodtak abban, hogy kapcsolatban maradnak egymással.
(Reuters)
Lángol egy olajraktár a Krasznodari határterületen
Egy ukrán dróntámadás miatt tűz ütött ki egy olajraktárban Oroszország Krasznodari határterületén – közölték csütörtökön a helyi hatóságok. Állításuk szerint senki sem sérült meg.
Az orosz védelmi minisztérium közlése szerint az éjszaka folyamán 80 ukrán drónt fogtak el és semmisítettek meg orosz területek felett.
(Reuters)
Olajraktárt ért támadás Krasznodarban, őszinte vallomást tett Zelenszkij – Ukrajnai háborús híreink csütörtökön
Ukrán dróntámadás ért egy olajraktárt Oroszország Krasznodari határterületén, a lezuhanó darabok tüzet okoztak. Interjút adott Volodimir Zelenszkij ukrán elnök, melyben elismerte, hogy népe „fáradt”, de a morál továbbra is erős, és Ukrajna nem hajlandó elfogadni Moszkva feltételeit az ország keleti területeinek átadásáról. Cikkünk folyamatosan frissül az ukrajnai háború eseményeivel.
Címlapkép forrása: Metin Aktas/Anadolu Agency via Getty Images
Újabb európai országot ért el Irán bosszúja: megtámadták Olaszország katonai bázisát az iszlamista erők
Rakéta csapott be az erbili támaszponton.
Amíg a világ az iráni háborúra figyel, az EU hat legnagyobb országa kényszerpályára löki az összes többi tagállamot
Megvalósul az a versenyképességi reform, amit hónapok óta az unió valódi kerékkötője minden erejével blokkolt.
A Morgan Stanley-t is elérte a magánhitel-lavina, egy szakértő szerint megduplázódhatnak a bedőlések
Növekszik az erősebb és gyengébb hitelek közötti szórás.
Vége van: szétbombázza Amerika az iráni légierő büszkeségeit – Lángokban állnak a veterán repülő monstrumok
Sok háborút túléltek ezek a gépek, most Amerika végzett velük.
Beszállt a háborúba a világ egyik legerősebb katonai hatalma: kiderült, mit tud élesben a Cseongung-2
Kiugró sikereket ért el az új fegyver.
Itt a háborús olajár, de van egy grafikon, amiről senki sem beszél
Egyszerűbb a történet, mint azt hinnénk?
Elszállt az olajár, tartós sokkra készül a piac
Olajszállító tankereket támadtak meg.
Megerősítették: megsérült Irán frissen kinevezett vezére
Az ajatollah valószínűleg a lábán szenvedett sérülést.
Melyik bankba érdemes utaltatni a nyugdíjat? Kiszámoltuk!
Január végéig te is kézhez kaptad bankodtól az éves díjkimutatásodat, amelyből feketén-fehéren kiderül, hány tízezer forintot fizettél ki teljesen feleslegesen a bankszámládra az előző
Mit tehet, akin elévült tartozást akarnak behajtani?
Fizetési felszólítást kapott egy követeléskezelőtől? Netán végrehajtással fenyegetik?Az utóbbi években tömegesen hajtanak be követeléskezelők jogi úton a törvény alapján nem behajtha
Olajár: recessziót hozhat a hirtelen drágulás?
Az iráni háború nyomán az olaj ára ismét meredeken emelkedett, ami újra előtérbe helyezte az energiaárak makrogazdasági hatásának kérdését. A közgazdasági szakirodalomban az olajársokkok
Le lehet-e csökkenteni az építkezések karbonlábnyomát?
Ahhoz, hogy a globális felmelegedést 2 Celsius-fok alatt tartsuk, a városi építőipar kibocsátását két-négy évtizeden belül a jelenlegi szint 10%-a alá kell csökkenteni.
Belső ellenőrzés kiszervezése
A belső ellenőrzés akkor igazán értékes, amikor még "nincs baj" — mert ilyenkor lehet időben észrevenni a rejtett kockázatokat és javítani a folyamatokat. Ugyanakkor sok szervezetnél a bel
Tényleg vakon követjük a tömeget?
Csordaszellem - az a viselkedésminta, amikor valaki a saját véleménye helyett a többség viselkedését követi. A mintát gyakran látni a tőkepiacokon is: a mániákat, buborékokat... The post Té
A téli időjárás változó szerkezete
A januári hazai havazások rendkívülinek tűnhettek, valójában egy Európa-szerte egyre jellemzőbb új időjárási minta következményei.
Brugge DNS-e máig érződik a modern pénzügyekben
Az előző két cikkben megismertük először Brugge, mint tőzsdeközpont felemelkedését, majd bukását. Az innováció - a standardizált folyamatoktól a rendszerbe vetett bizalomig - képes egy...
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Forradalmi webinárium, a márciusi tőzsdeifjak szellemében
Piaci kitenkintő, elemzések, aktuális lehetőségek górcső alatt.
Épp megszűnt, amikor sokkot kapott: jön a háborús infláció?
Régen érkezett ilyen alacsony adat.
Esik az OTP, gyengül a forint: hova és meddig?
Kisebb meglepetések az OTP-nél.
Újabb csavar az Otthon Startban: még könnyebb új lakást venni
A várakozásokat is felülmúlta a program.