Kirill Dmitrijev orosz elnöki megbízott még szerdán megbeszéléseket folytatott Steve Witkoff-fal, Donald Trump amerikai elnök különmegbízottjával, illetve Jared Kushnerrel, az elnök vejével.

Dmitrijev Telegram-üzenete szerint az amerikai-orosz gazdasági munkacsoport keretében tartott találkozón a jelenlegi energiaválságot is megvitatták.

Ma sok ország, elsősorban az Egyesült Államok, kezdi jobban megérteni az orosz olaj és gáz kulcsfontosságú, rendszerszintű szerepét a világgazdaság stabilitásának biztosításában, valamint az Oroszország elleni szankciók hatástalanságát és romboló jellegét – írta Dmitrijev.

Witkoff elmondta, hogy a csoportok „számos témát” megvitattak, és megállapodtak abban, hogy kapcsolatban maradnak egymással.

(Reuters)