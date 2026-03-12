  • Megjelenítés
Olajraktárt ért támadás Krasznodarban, őszinte vallomást tett Zelenszkij – Ukrajnai háborús híreink csütörtökön
Olajraktárt ért támadás Krasznodarban, őszinte vallomást tett Zelenszkij – Ukrajnai háborús híreink csütörtökön

Ukrán dróntámadás ért egy olajraktárt Oroszország Krasznodari határterületén, a lezuhanó darabok tüzet okoztak. Interjút adott Volodimir Zelenszkij ukrán elnök, melyben elismerte, hogy népe „fáradt”, de a morál továbbra is erős, és Ukrajna nem hajlandó elfogadni Moszkva feltételeit az ország keleti területeinek átadásáról. Cikkünk folyamatosan frissül az ukrajnai háború eseményeivel.
FSZB: merényletet akadályoztunk meg a Krímben

Az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) azt állítja, hogy megakadályozott egy magas rangú orosz katonatiszt elleni merényletet a megszállt Krím félszigeten.

(TASZSZ)

Dmitrijev találkozott Witkoff-fal és Kushnerrel Floridában

Kirill Dmitrijev orosz elnöki megbízott még szerdán megbeszéléseket folytatott Steve Witkoff-fal, Donald Trump amerikai elnök különmegbízottjával, illetve Jared Kushnerrel, az elnök vejével.

Dmitrijev Telegram-üzenete szerint az amerikai-orosz gazdasági munkacsoport keretében tartott találkozón a jelenlegi energiaválságot is megvitatták.

Ma sok ország, elsősorban az Egyesült Államok, kezdi jobban megérteni az orosz olaj és gáz kulcsfontosságú, rendszerszintű szerepét a világgazdaság stabilitásának biztosításában, valamint az Oroszország elleni szankciók hatástalanságát és romboló jellegét – írta Dmitrijev.

Witkoff elmondta, hogy a csoportok „számos témát” megvitattak, és megállapodtak abban, hogy kapcsolatban maradnak egymással.

(Reuters)

Lángol egy olajraktár a Krasznodari határterületen

Egy ukrán dróntámadás miatt tűz ütött ki egy olajraktárban Oroszország Krasznodari határterületén – közölték csütörtökön a helyi hatóságok. Állításuk szerint senki sem sérült meg.

Az orosz védelmi minisztérium közlése szerint az éjszaka folyamán 80 ukrán drónt fogtak el és semmisítettek meg orosz területek felett.

(Reuters)

