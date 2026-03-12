Súlyos titkokat árult el Zelenszkij: valójában nem is az oroszok támadtak a Sahed-drónokkal

Zelenszkij hangsúlyozta, hogy Irán régóta Oroszország szövetségese, így ez a fejlemény nem számít újdonságnak. Teherán eddig mintegy 150 ezer tüzérségi lövedéket és rakétát szállított Moszkvának.
Tudjuk, hogyan indították az első Sahedeket. Nem orosz kezelők voltak. A drónok származási országából érkeztek az operátorok, mert ki kellett képezni az orosz katonákat. Éles háborús helyzetben tanították be őket
- mondta az ukrán elnök.
Az újságírók azt is megkérdezték, hogy Ukrajna nem nyit-e ezzel egy újabb frontot, illetve nem válik-e Irán ellenségévé azzal, hogy támogatja a közel-keleti országok védelmét az iráni támadásokkal szemben. Zelenszkij erre úgy válaszolt, hogy Irán mind papíron, mind a gyakorlatban Oroszország szövetségese.
Arra a román döntésre reagálva, amely engedélyezi az Egyesült Államoknak a helyi katonai bázisok logisztikai csomópontként való használatát, Zelenszkij kijelentette: minden további amerikai katonai jelenlét erősíti az országot.
Az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) nemrég távollétében emelt vádat Abdollah Mehrabi tábornok, az iráni légierő parancsnoka ellen az orosz agresszió támogatása miatt. A nyomozás megállapította, hogy 2022 és 2023 között Mehrabi szervezte a Sahed-136 kamikaze drónokhoz használt MD-550-es hajtóművek tömeges szállítását. Emellett 2023 januárjában személyesen látogatott el az oroszországi Jelabuga városába, ahol segített beindítani a Gerány-2 drónok gyártóüzemét.
Címlapkép forrása: Pavlo Bahmut/Ukrinform/NurPhoto via Getty Images
