Szétlövi Irán az öböl tankerhajóit, hatalmasat ugrott az olajár, eszkalálódik a háború - Percről percre tudósítunk az iráni háborúról csütörtökön

Izrael rakétaeső alatt
A Hezbollah ás az iráni haderő egyszerre rakétázta ma reggel Izraelt - a libanoni terrorszervezet 150 rakétát lőtt ki.
Eddig két sérültről jött hír.
(Times of Israel)
Összesen már 16 olajszállító hajót támadott meg Irán
Az UKMTO tegnap esti adatai szerint eddig 13 olajszállító hajót ért támadás az öbölben a február 28-án kirobbant háború kezdete óta, ehhez jön még a ma hajnali, újabb 3 hajót ért támadás.
Összesen tehát az Irán elleni katonai műveletek megkezdése óta 16 olajszállítót ért katonai csapás Irán részéről.
Irán ma az öböl tankerhajóit célozza
Irán aktívan elkezdte lőni az öbölben rekedt olajszállító hajókat: csak ma hajnalban három hajót találtak el, kettőt Irak partjainál, egyet az emírségeknél.
A Brent olaj 10%-os ugrással ismét felment 100 dollár / hordó fölé.
Szétlövi Irán az öböl tankerhajóit, hatalmasat ugrott az olajár, folyamatos a bombázás - Percről percre tudósítunk az iráni háborúról csütörtökön
Cikkünk percről percre frissül az iráni háború csütörtöki eseményeivel.
Tegnapi tudósításunk itt érhető el:
Belső ellenőrzés kiszervezése
A belső ellenőrzés akkor igazán értékes, amikor még "nincs baj" — mert ilyenkor lehet időben észrevenni a rejtett kockázatokat és javítani a folyamatokat. Ugyanakkor sok szervezetnél a bel
Mit tehet, akin elévült tartozást akarnak behajtani?
Fizetési felszólítást kapott egy követeléskezelőtől? Netán végrehajtással fenyegetik?Az utóbbi években tömegesen hajtanak be követeléskezelők jogi úton a törvény alapján nem behajtha
Olajár: recessziót hozhat a hirtelen drágulás?
Az iráni háború nyomán az olaj ára ismét meredeken emelkedett, ami újra előtérbe helyezte az energiaárak makrogazdasági hatásának kérdését. A közgazdasági szakirodalomban az olajársokkok
Mennyi a törlesztőrészlet, ha 20 vagy 40 millió forint lakáshitelt igényelnél?
A hitelek összehasonlítására a legjobb mutató a THM, de valójában a családi költségvetés szempontjából számodra az a legfontosabb, hogy mennyit is kell fizetned havonta a kölcsön után. A B
Le lehet-e csökkenteni az építkezések karbonlábnyomát?
Ahhoz, hogy a globális felmelegedést 2 Celsius-fok alatt tartsuk, a városi építőipar kibocsátását két-négy évtizeden belül a jelenlegi szint 10%-a alá kell csökkenteni.
Tényleg vakon követjük a tömeget?
Csordaszellem - az a viselkedésminta, amikor valaki a saját véleménye helyett a többség viselkedését követi. A mintát gyakran látni a tőkepiacokon is: a mániákat, buborékokat... The post Té
A téli időjárás változó szerkezete
A januári hazai havazások rendkívülinek tűnhettek, valójában egy Európa-szerte egyre jellemzőbb új időjárási minta következményei.
Brugge DNS-e máig érződik a modern pénzügyekben
Az előző két cikkben megismertük először Brugge, mint tőzsdeközpont felemelkedését, majd bukását. Az innováció - a standardizált folyamatoktól a rendszerbe vetett bizalomig - képes egy...
