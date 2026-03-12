  • Megjelenítés
Szétlövi Irán az öböl tankerhajóit, hatalmasat ugrott az olajár, eszkalálódik a háború - Percről percre tudósítunk az iráni háborúról csütörtökön
Szétlövi Irán az öböl tankerhajóit, hatalmasat ugrott az olajár, eszkalálódik a háború - Percről percre tudósítunk az iráni háborúról csütörtökön

Irán egy napon belül hat tankerhajót is megtámadott a Perzsa-öbölben, egy iraki kikötőben horgonyzó hajón súlyos sérültek, halottak is vannak. Az olajár a hírre meredeken ugrott, a Brent olaj ma reggel ismét 100 dollár / hordó fölé száguldott. Az iráni vezetés közben azzal fenyegetőzik, hogy amerikai techcégek közel-keleti irodáit fogja lőni. Az izraeli és amerikai légierő folyamatosan bombézza Irán területeit - annak ellenére, hogy Trump elnök bejelentette többször is a háború végét az elmúlt napokban, a helyzet folyamatosan eszkalálódik. Cikkünk percről percre frissül az iráni háború csütörtöki eseményeivel.
Izrael rakétaeső alatt

A Hezbollah ás az iráni haderő egyszerre rakétázta ma reggel Izraelt - a libanoni terrorszervezet 150 rakétát lőtt ki.

Eddig két sérültről jött hír.

(Times of Israel)

Összesen már 16 olajszállító hajót támadott meg Irán

Az UKMTO tegnap esti adatai szerint eddig 13 olajszállító hajót ért támadás az öbölben a február 28-án kirobbant háború kezdete óta, ehhez jön még a ma hajnali, újabb 3 hajót ért támadás.

Összesen tehát az Irán elleni katonai műveletek megkezdése óta 16 olajszállítót ért katonai csapás Irán részéről.

Irán ma az öböl tankerhajóit célozza

Irán aktívan elkezdte lőni az öbölben rekedt olajszállító hajókat: csak ma hajnalban három hajót találtak el, kettőt Irak partjainál, egyet az emírségeknél.

A Brent olaj 10%-os ugrással ismét felment 100 dollár / hordó fölé.

Szétlövi Irán az öböl tankerhajóit, hatalmasat ugrott az olajár, folyamatos a bombázás - Percről percre tudósítunk az iráni háborúról csütörtökön

Cikkünk percről percre frissül az iráni háború csütörtöki eseményeivel.

Tegnapi tudósításunk itt érhető el:

Három hajót is támadás ért a Hormuzi-szorosnál, időkorlát nélküli háborúról beszél Izrael – Híreink az iráni háborúról szerdán

Címlapkép forrása: Majid Saeedi/Getty Images

