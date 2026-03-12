  • Megjelenítés
Tűz ütött ki a USS Gerald R. Ford repülőgép-hordozón, a világ legnagyobb hadihajóján
Tűz ütött ki a USS Gerald R. Ford repülőgép-hordozón, a világ legnagyobb hadihajóján

Az USNI jelentése szerint az Egyesült Államok legmodernebb repülőgép-hordozóján csütörtökön tűz ütött ki.

Március 12-én az USSGerald R. Ford(CVN 78) fedélzetén tűz ütött ki, amely a hajó fő mosókonyhájában keletkezett

– írja a jelentés.

Az elmondások alapján a legénységnek már sikerült megfékezniük a lángokat, jelenleg a károk elhárításán dolgoznak. Az USNI azt írja, hogy a haditengerészeti tengeri rendszerek parancsnokságának előre telepített regionális karbantartó központja elektromos támogatással készül segíteni a flottát.

Részleteket árultak el a tűz okáról is:

A tűz oka nem harci eredetű volt, és a tüzet sikerült elhárítani. A hajó hajtóművében nem keletkezett kár, a repülőgép-hordozó pedig továbbra is teljes mértékben működőképes

– jelentették.

Két tengerészt ápolnak jelenleg a sérüléseik miatt, állapotuk nem életveszélyes. Azt írták, később több információt fognak majd közölni. A USS Gerald R. Ford jelenleg a Vörös-tengeren tartózkodik Szaúd-Arábia partjainál, miután átkelt a Szuezi-csatornán. Jelenleg is az Egyesült Államok Irán ellen vívott háborúját segíti.

