Tűz ütött ki a USS Gerald R. Ford repülőgép-hordozón, a világ legnagyobb hadihajóján

Március 12-én az USSGerald R. Ford(CVN 78) fedélzetén tűz ütött ki, amely a hajó fő mosókonyhájában keletkezett
– írja a jelentés.
Az elmondások alapján a legénységnek már sikerült megfékezniük a lángokat, jelenleg a károk elhárításán dolgoznak. Az USNI azt írja, hogy a haditengerészeti tengeri rendszerek parancsnokságának előre telepített regionális karbantartó központja elektromos támogatással készül segíteni a flottát.
Részleteket árultak el a tűz okáról is:
A tűz oka nem harci eredetű volt, és a tüzet sikerült elhárítani. A hajó hajtóművében nem keletkezett kár, a repülőgép-hordozó pedig továbbra is teljes mértékben működőképes
– jelentették.
Két tengerészt ápolnak jelenleg a sérüléseik miatt, állapotuk nem életveszélyes. Azt írták, később több információt fognak majd közölni. A USS Gerald R. Ford jelenleg a Vörös-tengeren tartózkodik Szaúd-Arábia partjainál, miután átkelt a Szuezi-csatornán. Jelenleg is az Egyesült Államok Irán ellen vívott háborúját segíti.
Címlapkép forrása: U.S. Navy via Getty Images
