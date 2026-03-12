  • Megjelenítés
Újabb európai országot ért el Irán bosszúja: megtámadták Olaszország katonai bázisát az iszlamista erők
Globál

Újabb európai országot ért el Irán bosszúja: megtámadták Olaszország katonai bázisát az iszlamista erők

Portfolio
Rakétatámadás érte az olasz hadsereg erbili támaszpontját, iraki Kurdisztánban – közölte az olasz védelmi minisztérium.

A támadásnak nincs olasz sérültje

– közölték.

Róma nem közölte, a támadást Irán, vagy valamelyik helyi proxiszervezet indította-e és azt sem tudatták a nyilvánossággal, pontosan milyen méretű, képességű rakéta vette célba a támaszpontot.

Erbilben magyar katonák is állomásoznak.

Még több Globál

Hírszerzési jelentés: nagyon úgy néz ki, hogy nem tudja elérni Amerika és Izrael az egyik legfontosabb háborús célját

Már nyíltan hazugsággal vádolja egymást Kijev és Budapest – egyre fagyosabb a diplomáciai viszony

Szétlövi Irán az öböl tankerhajóit, hatalmasat ugrott az olajár, eszkalálódik a háború - Percről percre tudósítunk az iráni háborúról csütörtökön

Kapcsolódó cikkünk

Szétlövi Irán az öböl tankerhajóit, hatalmasat ugrott az olajár, eszkalálódik a háború - Percről percre tudósítunk az iráni háborúról csütörtökön

Címlapkép forrása: Ahsan Mohammed Ahmed Ahmed/Anadolu via Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

Belső ellenőrzés kiszervezése

A belső ellenőrzés akkor igazán értékes, amikor még "nincs baj" — mert ilyenkor lehet időben észrevenni a rejtett kockázatokat és javítani a folyamatokat. Ugyanakkor sok szervezetnél a bel

Holdblog

Tényleg vakon követjük a tömeget?

Csordaszellem - az a viselkedésminta, amikor valaki a saját véleménye helyett a többség viselkedését követi. A mintát gyakran látni a tőkepiacokon is: a mániákat, buborékokat... The post Té

PR cikk

Konferencia ajánló

Parlamenti választás és piaci reakciók

Parlamenti választás és piaci reakciók

2026. március 17.

Biztosítás 2026

2026. március 17.

AI in Business 2026

2026. március 18.

Építőipar 2026

2026. március 19.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Három hajót is támadás ért a Hormuzi-szorosnál, időkorlát nélküli háborúról beszél Izrael – Híreink az iráni háborúról szerdán
Szétlövi Irán az öböl tankerhajóit, hatalmasat ugrott az olajár, eszkalálódik a háború - Percről percre tudósítunk az iráni háborúról csütörtökön
Akkora a baj, hogy aktiválták a vésztervet az olajpiacon: nem mindennapi beavatkozásról döntöttek a nagyhatalmak
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility