Egyre messzebb a háború vége: Amerika már expedíciós csapatokat telepít a rezsim közelébe
Egyre messzebb a háború vége: Amerika már expedíciós csapatokat telepít a rezsim közelébe

Az Egyesült Államok folytatja a katonák telepítését a Közel-Keletre, annak ellenére, hogy a napokban már az háború lezárásáról szóló hangok jelentek meg – írja a Wall Street Journal.

Az amerikai lap értesülései szerint a Pentagon további hadihajókat, köztük mintegy 2200 tengerészgyalogost telepít a Közel-Keletre. A lépés célja egyértelműen, hogy fokozza a nyomását a Hormuzi-szorosban, miközben továbbra is kétséges, hogy a kereskedelmi olajszállító tankerhajók át tudnak-e haladni a kulcsfontosságú átjárón. Több amerikai tisztségviselő azt állította, hogy a Központi Parancsnokság (CENTCOM) kérését Pete Hegseth védelmi miniszter jóváhagyta, így mintegy 5 ezer katona indulhat meg köztük kétéltű csapásokra is alkalmas egységek.

Jelenleg három hadihajó érkezéséről írnak, ezek közül az egyik az eddig Japánban állomásozó USS Tripoli kétéltű rohamhajó és a hozzá rendelt tengerészgyalogosok lehetnek.

Az expedíciós egységeket gyorsreagálású küldetésekre tervezték, és jellemzően kétéltű rohamhajókról működnek. Sokoldalú működésre képesek, a műveletek támogatásától akár a harci bevetésekig.

