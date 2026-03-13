Egyre több a jele, hogy nem lesz hamar vége a háborúnak
Az elmúlt napokban több nyilatkozat is reményt adott a közel-keleti háború lezárásának közeledésére, de újabban megfordulni látszik az ezzel kapcsolatos kommunikáció.

Megkérdezték Donald Trump amerikai elnököt, hogy mikor ér véget a háború a Közel-Keleten Irán ellen, amire – a tőle már megszokott módon – csak annyit mondott:

Amikor úgy érzem. Amikor a csontjaimban érzem.

A kijelentés önmagában arra is utalhatna, hogy személyesen rajta múlik a beavatkozás leállítása, ám közben az Egyesült Államok újabb hadihajókat és több ezer katonát rendel az iszlamista rezsim közelébe.

Az elhúzódó harcokról szóló találgatásokat erősíti meg az a kiszivárgott információ is, amely szerint

Lángok az amerikai repülőgép-hordozón, robbanások európai bázisokon, vérdíjat tűztek ki az ajatollah fejére - Híreink a közel-keleti harcokról pénteken

Közeleg a nagy bejelentés: a világ egyik legerősebb országa segíthet be Amerikának

Belenyúlt a lakáspiacba az Egyesült Államok: Trump két lépésben oldaná meg a lakhatási válságot

az izraeli hadsereg főparancsnoka zárt körben arról tájékoztatta a magas rangú katonai vezetőket, hogy a háború legalább áprilisig fog tartani.

Az Egyesült Államok és Izrael közös támadása Irán ellen még február 28-án kezdődött, a két hatalom egyértelműen a rezsim megbuktatását tűzte ki célul. Ez a terv egyelőre nem tűnik sikeresnek, az iszlamista elit az ajatollah, Ali Hámenei halála után új legfőbb vezetőt választott, valamint továbbra is tartanak a rakéta- és dróntámadások a Perzsa-öböl környékén és le van zárva a világkereskedelemben kulcsfontosságú Hormuzi-szoros.

Kapcsolódó cikkünk

Lángok az amerikai repülőgép-hordozón, robbanások európai bázisokon, de talán fellélegezhet az olajpiac - Híreink a közel-keleti harcokról pénteken

Ez is érdekelhet
Lángok az amerikai repülőgép-hordozón, robbanások európai bázisokon, vérdíjat tűztek ki az ajatollah fejére - Híreink a közel-keleti harcokról pénteken
Barátság vezeték: Zelenszkij elmondta, hogy mikor indul újra Magyarország olajellátása
Ballisztikus rakéták zúdultak Ukrajnára, Zelenszkij Franciaországba repült - Híreink az ukrajnai háborúról pénteken
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility