Ez lehet az amerikai légierő első harci vesztesége az Irán elleni háborúban - Oda egy KC-135-ös

A CENTCOM még éjszaka jelentette be, hogy baráti légtérben lezuhant egy KC-135 Stratotanker légi utántöltő repülőgép "de az incidens nem ellenséges harci cselekmény, vagy baráti tűz miatt történt". Az amerikaiak ezen felül mindössze annyit közöltek, hogy a balesetben két gép volt érintett, de az egyik biztonságban le tudott szállni.

Az irakban működő síita milíciákat összefogó, Irán által támogatott Iraki Iszlám Ellenállás nevű ernyőszervezet ugyanakkor a hajnali órákban bejelentete, hogy

"Irak függetlenségének védelme érdekében" lelőttek egy amerikai repülőgépet, vélhetően ugyanarról a tankerről van szó, aminek elvesztését a Pentagon is megerősítette.

Az amerikaiak cikkünk közléséig nem reagáltak az iszlamisták kijelentésére, illetve azt sem lehet tudni, hogy a KC-135-ös legénysége (minimum három fő kell a gép működtetéséhez) túlélte-e az incidenst, viszont egyelőre nagyon úgy tűnik, hogy a mentés folyamatban van.

Címlapkép forrása: Dan Kitwood/Getty Images