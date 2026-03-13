  • Megjelenítés
Ez lehet az amerikai légierő első harci vesztesége az Irán elleni háborúban - Oda egy KC-135-ös
Globál

Ez lehet az amerikai légierő első harci vesztesége az Irán elleni háborúban - Oda egy KC-135-ös

Portfolio
Az amerikai légierő éjszaka jelentette, hogy elveszítettek egy KC-135-ös légi utántöltő gépet az iraki légtérben. Az egyik helyi milícia magára vállalta a támadást - írja a Sky News.

A CENTCOM még éjszaka jelentette be, hogy baráti légtérben lezuhant egy KC-135 Stratotanker légi utántöltő repülőgép "de az incidens nem ellenséges harci cselekmény, vagy baráti tűz miatt történt". Az amerikaiak ezen felül mindössze annyit közöltek, hogy a balesetben két gép volt érintett, de az egyik biztonságban le tudott szállni.

Az irakban működő síita milíciákat összefogó, Irán által támogatott Iraki Iszlám Ellenállás nevű ernyőszervezet ugyanakkor a hajnali órákban bejelentete, hogy

"Irak függetlenségének védelme érdekében" lelőttek egy amerikai repülőgépet, vélhetően ugyanarról a tankerről van szó, aminek elvesztését a Pentagon is megerősítette.

Az amerikaiak cikkünk közléséig nem reagáltak az iszlamisták kijelentésére, illetve azt sem lehet tudni, hogy a KC-135-ös legénysége (minimum három fő kell a gép működtetéséhez) túlélte-e az incidenst, viszont egyelőre nagyon úgy tűnik, hogy a mentés folyamatban van.

Még több Globál

Ballisztikus rakéták zúdultak Ukrajnára, Zelenszkij Franciaországba repült - Híreink az ukrajnai háborúról pénteken

Lángok az amerikai repülőgép-hordozón, robbanások európai bázisokon, de talán fellélegezhet az olajpiac - Híreink a közel-keleti harcokról pénteken

Félelmetes üzenetet olvastak be az iráni tévében: kegyetlen csapás vár azokra, akik az utcára mernek vonulni

Kapcsolódó cikkünk

Lángok az amerikai repülőgép-hordozón, robbanások európai bázisokon, de talán fellélegezhet az olajpiac - Híreink a közel-keleti harcokról pénteken

Európai katonákra támadtak a közel-keleti harcokban

Címlapkép forrása: Dan Kitwood/Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

Belső ellenőrzés kiszervezése

A belső ellenőrzés akkor igazán értékes, amikor még "nincs baj" — mert ilyenkor lehet időben észrevenni a rejtett kockázatokat és javítani a folyamatokat. Ugyanakkor sok szervezetnél a bel

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Parlamenti választás és piaci reakciók

Parlamenti választás és piaci reakciók

2026. március 17.

Biztosítás 2026

2026. március 17.

AI in Business 2026

2026. március 18.

Építőipar 2026

2026. március 19.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Szétbombázza Irán az olajipart, lángokban áll a Hormuzi-szoros, ugrik az olajár - Percről percre tudósítunk az iráni háborúról csütörtökön
Hírszerzési jelentés: a totális leépülés szakaszába lépett az orosz hadsereg, már nem tudják tartani a lépést
Megszólalt Irán új vezére: olyan bejelentést tett, ami azonnal lesokkolta az olajpiacot
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility